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Asus yeni anakartı Crosshair III Formula'yı resmi olarak duyurdu

10 yıl
11,4b
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12
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni anakartı Crosshair III Formula'yı resmi olarak duyurdu
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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Crosshair III Formula isimli yeni anakartını yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Firmanın oyuncular, performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı R.O.G (Republic of Gamers) serisinin en yeni üyesi olan anakart, AMD'nin 790FX yonga setini temel alıyor ve Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileriyle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan Crosshair III Formula'nın, tasarım özellikleri, özel performans detayları ve komponent kalitesiyle R.O.G serisinin karakteristik özelliklerini koruduğu belirtiliyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen, ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucu ile desteklenen ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken Crosshair III Formula'da çift PCIe x16 slotu bulunuyor ve ATi Crossfire X teknolojisne destek veriliyor. 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde güney köprüsü olarak SB750 köprüsü kullanılıyor ve bu sayede AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisi de destekleniyor ve bu sayede hız aşırtma konusunda daha yüksek saat hızlarına çıkılması mümkün olabiliyor. Profesyoneller için Güç ve Reset butonlarına sahip olan ayrıca MemOK! bellek kurtarma kiti ile desteklenen Crosshair III Formula, SupremeFX X-Fi PCIe x1 ses kartıyla geliyor.

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 5x SATA-II konnektörüne ek olarak bir adet eSATA portu, Gigabit Ethernet ve sistem hakkında bilgi verebilen LCD Poster ekranına sahip olan Asus Crosshair III Formula'nın Phenom II işlemciler için hazırlanmış en iddialı anakartlardan biri olduğu belirtilirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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safe-e 10 yıl
asus un game serisi anakartları gerçekten mütiş amd işlemci tercihedenlerin yüksek perfonmans alabilecekleri bir anakart olmuş buda
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HiqhWoltage 10 yıl
İşlemci yuvasının yanındaki soğutucu fena duruyo, oc kartı belli bi kesime hitap ediyor olabilir ama cok pahalı bu kartlarda be...
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sertacaygun 10 yıl
6 tane SATA güney köprüsü ile geliyor, 4 tane de harici yonga ile sağlanabilirdi, jMicron gibi...
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Z-DGİ 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

6 tane SATA güney köprüsü ile geliyor, 4 tane de harici yonga ile sağlanabilirdi, jMicron gibi...


jMicron çok nalet birşey
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sewger 10 yıl
sata çıkışları gerçekten az artık 8 adet standart olmalı üst seviyede
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@nano@ 10 yıl
ya niye soket amd olunca anakartın tipi kayıyor insanın hiç alası gelmiyor resmen bilerek yapıyorlar 2tane pcıe x16 bence az 3 yada 4 tane olmalı ne saçamalık ya
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eSqUaLl 10 yıl

Orjinalden alıntı: @nano@

ya niye soket amd olunca anakartın tipi kayıyor insanın hiç alası gelmiyor resmen bilerek yapıyorlar 2tane pcıe x16 bence az 3 yada 4 tane olmalı ne saçamalık ya
+1905 AMD İçin Yakışıklı Anakart Gercekten Üretmiyorlar.!

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asonket 10 yıl
formula serisi anakartta çok sıkıntı ile karşılaştım. özellikler olark tabiki süper. ama her zaman yeni çıkan anakartı almamak gerek. biraz oturmasını beklemekte fayda var. çünkü kullanıldıkça çıkıyor sıkıntıları. ayırca teknik servislerde anakart çalışınca söylediğiniz sıkıntının çözümü için malesef gönülsüz oluyorlar. çok fonksiyon barındıran kartında çilesi çok oluyor. hemen almamakta fayda var. insan dayanmıyor parayıda denk getirdimi alıyor ama sakin olmalı bence.
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Lacano 10 yıl
Hala çok gereksiz bir kart bunun yerine GB ın 790FXT-UD5P si varki bu karta 5 basar benim asıl anlamadığım nokta rog sersi bir kartta nasıl olurda 5 tane sata olur anlamak gerçekten çok güç BD ta 10 tane varda o bakımdan soruyorum fiyat olarak gb dan 100$daha pahalı olacağı kesin
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