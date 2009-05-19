Asus yeni anakartı Crosshair III Formula'yı resmi olarak duyurdu

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Crosshair III Formula isimli yeni anakartını yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Firmanın oyuncular, performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı R.O.G (Republic of Gamers) serisinin en yeni üyesi olan anakart, AMD'nin 790FX yonga setini temel alıyor ve Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileriyle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan Crosshair III Formula'nın, tasarım özellikleri, özel performans detayları ve komponent kalitesiyle R.O.G serisinin karakteristik özelliklerini koruduğu belirtiliyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen, ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucu ile desteklenen ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken Crosshair III Formula'da çift PCIe x16 slotu bulunuyor ve ATi Crossfire X teknolojisne destek veriliyor. 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde güney köprüsü olarak SB750 köprüsü kullanılıyor ve bu sayede AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisi de destekleniyor ve bu sayede hız aşırtma konusunda daha yüksek saat hızlarına çıkılması mümkün olabiliyor. Profesyoneller için Güç ve Reset butonlarına sahip olan ayrıca MemOK! bellek kurtarma kiti ile desteklenen Crosshair III Formula, SupremeFX X-Fi PCIe x1 ses kartıyla geliyor.

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 5x SATA-II konnektörüne ek olarak bir adet eSATA portu, Gigabit Ethernet ve sistem hakkında bilgi verebilen LCD Poster ekranına sahip olan Asus Crosshair III Formula'nın Phenom II işlemciler için hazırlanmış en iddialı anakartlardan biri olduğu belirtilirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.