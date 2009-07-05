Asus yeni kablosuz yönlendiricisi RT-N16'yı duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, yeni kablosuz yönlendiricisini kullanıma sunuyor. Firmanın hız, güvenlik ve sadelik gibi özellikler çerçevesinde hazırladığı RT-N16 kod adlı yeni yönlendiricide dört adet 10/100/100 ethernet portu, bir adet WAN ve 2x USB 2.0 konnektörü bulunuyor.

Üç adet harici anten ile donatılan RT-N16'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak üzerinde 128MB DDR2 bellek bulunması gösteriliyor. 802.11n standardı ile WiFi üzerinden 300Mbps'lik veri transfer hızına ulaşabilen kablosuz yönlendirici ayrıca 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) şifreleme desteği de sunuyor.

EZQoS (Easy Quality of Service) yazılımı ile çoklu ağ aktivitilerinin (FTP, Oyun ve P2P gibi) eş zamanlı olarak çalışabilmesine olanak tanıyan Asus RT-N16'nın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.