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Asus yeni kablosuz yönlendiricisi RT-N16'yı duyurdu

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni kablosuz yönlendiricisi RT-N16'yı duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, yeni kablosuz yönlendiricisini kullanıma sunuyor. Firmanın hız, güvenlik ve sadelik gibi özellikler çerçevesinde hazırladığı RT-N16 kod adlı yeni yönlendiricide dört adet 10/100/100 ethernet portu, bir adet WAN ve 2x USB 2.0 konnektörü bulunuyor.

Üç adet harici anten ile donatılan RT-N16'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak üzerinde 128MB DDR2 bellek bulunması gösteriliyor. 802.11n standardı ile WiFi üzerinden 300Mbps'lik veri transfer hızına ulaşabilen kablosuz yönlendirici ayrıca 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) şifreleme desteği de sunuyor.

EZQoS (Easy Quality of Service) yazılımı ile çoklu ağ aktivitilerinin (FTP, Oyun ve P2P gibi) eş zamanlı olarak çalışabilmesine olanak tanıyan Asus RT-N16'nın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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TikaMasala 9 yıl
Bu router şimdiye kadar çıkmış en hızlı ev routeri olma özelliği taşıyor. 533 Mhz işlemcisi ve 128Mb rami ile aynı anda 300.000 bağlantıyı (p2p mesela) açık tutabiliyor ki bu bir rekor. Türkiyeye gelirse kesin alacağım.
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DarkSidesOfMe 9 yıl
asusun routerları gerçekten stabil ve menuleri çok ayrıntılı
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altanelk 9 yıl
agda bilgisayarlar arası veri aktarımı o bellekte toplanıp diger bilgisayarın wriless kartına aktarılıyor yani arada tampon bölge
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The souls migration 9 yıl
altanelk

agda bilgisayarlar arası veri aktarımı o bellekte toplanıp diger bilgisayarın wriless kartına aktarılıyor yani arada tampon bölge



sadece bu işe mi yarıyor acaba. yani 128 koyan 256' yı koysa daha iyi olmazmıydı.

asus güzel marka. ama wl600g' ye ait kasayı kullanmaya devam etmesi pek hoş değil. yenilikçi olmak lazım.

ama bu kasayı kullanması, maliyeti düşürür tabi. sanırım bir anten girişi daha ilave edilmiş olsa gerek.
bu arada dışına değil de içine bakmak lazım.
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SUAVI 9 yıl
128MB DDR2 ne gibi bir yararı var?
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