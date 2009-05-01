Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus yüksek hız aşırtma potansiyeli için özel kapasitörler kullanmaya başlıyor

10 yıl
14,8b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus yüksek hız aşırtma potansiyeli için özel kapasitörler kullanmaya başlıyor
Tam Boyutta Gör

Super ML Cap

Donanım dünyasının Tayvan merkezli lider isimlerinden Asus, ekran kartlarında Çok-Katmanlı Polimer Kapasitörler (Super ML Caps) kullanmaya başlıyor. Daha yüksek hız aşırtma potansiyeli için atılan bu hamle ile GPU hız aşırtma sınırının 3.3 kata varan oranda arttırılabileceği belirtiliyor. İki yeni GeForce GTX 285 ve iki yeni Radeon HD 4890 modelinde kullanılmaya başlanan özel kapasitörler ile yüksek stabilite, daha iyi enerji verimliliği, fiziksel anlamda daha kısa boyutlu kapasitör tasarımı ile voltaj düzensizliğinin önüne geçilebilecek.

Asus Super ML Caps ile donattığı yeni ekran kartları ENGTX285/HTDI/1GD3, ENGTX285 TOP/HTDI/1GD3, EAH4890/HTDI/1GD5 ve EAH4890 TOP/HTDI/1GD5 kod adlarını taşıyor. Her iki seri için de isimlendirmesinde TOP uzantısı olmayan kartlar standart saat hızlarıyla, TOP modelleri ise fabrika çıkışı hız aşırtılmış değerle geliyorlar. GeForce GTX 285'in TOP modeli, 670MHz GPU, 1550MHz paralel işlemci ve 2600MHz bellek saat hızlarında çalışırken, Radeon HD 4890 TOP ise 900MHz GPU ve 4GHz bellek hızlarına sahip.

Asus'un hız arttırımı konusunda gaza fazla dokunmadığı, Super ML Caps ile arttığı belirtilen hız aşırtma potansiyelinin kullanıcılar tarafından keşfedebileceği belirtiliyor.

Asus yüksek hız aşırtma potansiyeli için özel kapasitörler kullanmaya başlıyor
Tam Boyutta Gör

Asus yüksek hız aşırtma potansiyeli için özel kapasitörler kullanmaya başlıyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VMTX 10 yıl
hd4890 modeli çok güzel olmuş yav.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redkurt 10 yıl
Girin Newegg'e anakart ve ekran kartı sayfaları Asus'un open box'ları ile dolu.Ne demek open box?Tüketici tarafından açılıp geri gönderilen ve tekrar daha ucuza satışa sürülen ürün demek.Bir firmanın isminin popüler ya da ürünlerinin pahalı olması her ürününün fevkalade olması demek değildir.Piyasaya çıktığında alıp kullanacak olanlar,alınan paraya değer mi? olduğu konusunda yorumlarını yaparlar.Bence bu ürünlerde tüketici yorumları önemli ve ürün satın alırken dikkate alınmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerem 10 yıl
1 kondansatör bile hız aşırma potansiyelini etkiliyor

Ama boyut olarak gerçekten küçülmüş aynı değer kondansatörlere göre

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
vaybe neler varmış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecarpar 10 yıl
bekleriz fiyatı düşmüyecekmi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iso614300 10 yıl
Ah Asus ah. Ne varsa sende var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
gerçekten güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 10 yıl
asus da yolunu gigabyte gibi katı kapasitör ayağına götürecek maniyi ki zatan pahalı oluyor asus ürünleri(bu arada gigabyte kullanıyorum yanlış anlamayım)
faydasını görmediğim için yazdım deli gibi ısınıyor o kapasitörler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Asus,Türkiyede çok pahalı. Girin Newegg'e diğer markalarla aynı fiyat. Bu fiyatın yüksekliği sanırım Türkiye pazarındaki en eski markalardan biri olmaları ve Çizgi'nin diğer firmalara nazaran daha kaliteli hizmeti. Aslında bunlar gibi kaliteyi asıl ayırt edici unsurlar pahalılığı yüzünden gölgede kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
O zaman Sapphire'ın 1GHz'lik 4890'ı teknoloji olarak bir numara. Yeni anlaşma ile ASUS 1GHZ'lik hızı görebilir GPU'da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 10 yıl
fiziksel anlamda daha kız kapasitör... bu ne yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolleskaan 10 yıl
Gercekten malıyetler gıderek artıyor ama asus kalıtesıde tartısılmaz guvenle kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MMXex 10 yıl
Güzel haber fakat bu kapasitörler için kartın üzerine acaba kaç para koyacaklar bunuda hesap etmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
kalite konusunda en guvenilir marka bana göre asus, anakartlarında ve ekran kartlarında hiçbir sorun yaşamadım. Kapasitor düşündüğümüzden daha önemli parçalar sanırım, psu hesaplama sitelrinde kapasitor yaşı diye bir seçenek var, %10 seçiliyken 450w hesap,%50 seçiliyken 740w
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safe-e 10 yıl
asus ürünleri kaliteli doğal olarakda piyasadaki dier ürünlere göre pahalı bu polimer kapasitörlü ürünleri byük ihtimal dierlerine göre dahada pahalı olur ama gerçekden yüksek oc potansiyeli sunuyorlarsa tercih edilebilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Maliyet'in artması içni bir sebep daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
Fiyatı pahalı olacaktır hiç umutlanmayın derim... Paranız varsa o ayrı tabi... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14773 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hız aşırtma, asus ve
3 etiket daha Ekran Kartı vga overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD4770@1GHz video inceleme 10 yıl LPG, CNG Fuarı: 2A Mühendislik (BRC) 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Okcan otomativ 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Zavoli 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Vogas 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Tartarini 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Tuğra Makina 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Natural Gas 10 yıl Grand Theft Auto: Chinatown Wars Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim