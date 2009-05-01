Asus yüksek hız aşırtma potansiyeli için özel kapasitörler kullanmaya başlıyor

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Super ML Cap

Donanım dünyasının Tayvan merkezli lider isimlerinden Asus, ekran kartlarında Çok-Katmanlı Polimer Kapasitörler (Super ML Caps) kullanmaya başlıyor. Daha yüksek hız aşırtma potansiyeli için atılan bu hamle ile GPU hız aşırtma sınırının 3.3 kata varan oranda arttırılabileceği belirtiliyor. İki yeni GeForce GTX 285 ve iki yeni Radeon HD 4890 modelinde kullanılmaya başlanan özel kapasitörler ile yüksek stabilite, daha iyi enerji verimliliği, fiziksel anlamda daha kısa boyutlu kapasitör tasarımı ile voltaj düzensizliğinin önüne geçilebilecek.

Asus Super ML Caps ile donattığı yeni ekran kartları ENGTX285/HTDI/1GD3, ENGTX285 TOP/HTDI/1GD3, EAH4890/HTDI/1GD5 ve EAH4890 TOP/HTDI/1GD5 kod adlarını taşıyor. Her iki seri için de isimlendirmesinde TOP uzantısı olmayan kartlar standart saat hızlarıyla, TOP modelleri ise fabrika çıkışı hız aşırtılmış değerle geliyorlar. GeForce GTX 285'in TOP modeli, 670MHz GPU, 1550MHz paralel işlemci ve 2600MHz bellek saat hızlarında çalışırken, Radeon HD 4890 TOP ise 900MHz GPU ve 4GHz bellek hızlarına sahip.

Asus'un hız arttırımı konusunda gaza fazla dokunmadığı, Super ML Caps ile arttığı belirtilen hız aşırtma potansiyelinin kullanıcılar tarafından keşfedebileceği belirtiliyor.

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