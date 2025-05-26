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    Asus ProArt P16, gücü ve OLED ekranıyla dikkat çekiyor

    Asus’un yaratıcı profesyonelleri hedef alan yeni dizüstü modeli ProArt P16, güçlü donanımı ve ince tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte yeni bilgisayarın tüm özellikleri ve fiyatı.

    Asus ProArt P16, gücü ve OLED ekranıyla dikkat çekiyor

    Asus’un yeni nesil profesyonel dizüstü bilgisayarı ProArt P16, Avrupa’da satışa çıktı. AMD’nin yapay zekâ destekli Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan cihaz, 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD ile geliyor. Depolama ihtiyacı olanlar için ikinci bir M.2 yuvası da mevcut, ancak burada hız PCIe 4.0 x2 ile sınırlı tutulmuş.

    OLED ekran tercihinde ise kullanıcıya iki seçenek sunuluyor: Biri 2880x1800 çözünürlükte 120 Hz yenileme hızına sahip, diğeri ise daha yüksek çözünürlüklü 4K panel ama 60 Hz ile geliyor. Her iki panel de dokunmatik ve aynı görsel kaliteyi sağlıyor.

    Soğutma tarafında ise üç fanlı sistem ve sıvı metal termal macun dikkat çekiyor. Bu yapı sayesinde cihaz, işlemci ve ekran kartı arasında paylaştırılmak üzere 120 watt’a kadar güç tüketebiliyor. Buna rağmen 1.85 kg ağırlık ve 17 mm kalınlıkla taşınabilirlikten ödün verilmiyor.

    Cihazın bataryası 90Wh kapasitesinde ve özellikle grafik kartı yoğun çalışmadığında uzun pil ömrü sunuyor. Trackpad’e yerleştirilen Asus Dial Pad ise yaratıcı işler yapan kullanıcılar için işleri kolaylaştırıyor.

    Bağlantı noktaları arasında USB 4 destekli Type-C, HDMI 2.1, SD Express 7.0 kart okuyucu ve klasik USB girişleri bulunuyor. RTX 5060 ekran kartlı model yaklaşık 2.915 dolardan, RTX 5070’li versiyon ise 3.350 dolardan satışa sunulmuş durumda.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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