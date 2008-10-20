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Asus'dan Nehalem destekli yeni işlemci soğutucusu; Triton 81

10 yıl
6,3b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlandığı Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil işlemciler sektöre hareket getirecek gibi görünüyor. Zira işlemcilerin yapısı gereği X58 yonga setli anakartlar ve 3 kanal DDR3 bellek kitlerine ek olarak LGA1366 soket formuyla uyumlu yeni soğutucular da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus'un Triton 81 isimli yeni soğutucusu Intel'in Core i7 920, 940 ve XE 965 modelleriyle kullanılabiliyor. Yeni nesil işlemcilere ek olarak yine Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle uyumlu olan soğutucu soket AM2,AM2+1207,1207+ ve 939 formundaki işlemcilerini de desteklemekte.

Asus'un 120,5x117,6x144,7 mm boyutlarında ve 695gram ağırlığındaki yeni soğutucusu Bakır yüzeye ve Alüminyum yapraklara sahip. 4x ısı aktarım borusuna sahip olan belirtilen Triton 81, çift fan kullanımına olanak tanıyan tasarımıyla da dikkat çekiyor. 800-2500rpm aralığında çalışan fanıyla 18dbA'lık gürültü yarattığı belirtilen soğutucu ayrıca Mavi LED ile donatılmış.

Asus'un geniş işlemci desteği ile dikkat çeken yeni işlemci soğutucusu Triton 81 için şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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scanner_eye 10 yıl
1- eğer o resimdeki gibi çift fan ve 2500 devirde yine önündeki o metal yapı ile 18 db ses çıkarıyorsa ellerinde öpmek lazım.
2- Neden tamamen Bakır yapılı bir soğutucu yapmazlarda hep işi kolayına kaçarlar alüminyum ile? asusçulara sormak isterdim..
3- Ağırlığı oldukça fazla geldi bana....
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enoktakenokta 10 yıl

Orjinalden alıntı: scanner_eye

1- eğer o resimdeki gibi çift fan ve 2500 devirde yine önündeki o metal yapı ile 18 db ses çıkarıyorsa ellerinde öpmek lazım.

2- Neden tamamen Bakır yapılı bir soğutucu yapmazlarda hep işi kolayına kaçarlar alüminyum ile? asusçulara sormak isterdim..
3- Ağırlığı oldukça fazla geldi bana....

eğer o soğutucu full bakır olursa ağırlığı 2,5 kilo olur. ondan full bakır yapmamışlardır.
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wayerlatsou 10 yıl
bence çokta aktif bi soğutucuya benzemiyo
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AndryTR 10 yıl
Asus neredeyse her alana el attı. Geniş soket desteği sayesinde ileriye dönük bir ürün bence. Başarımı nasıldır bilmiyorum ama Nehalem ile birlikte görmek lazım.

Haber için teşekkürler...
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Trecc11 10 yıl
tasarımı çok çok güzel olmuş şöle bi bakınca soğtamıyacağı işlemci yok gibi ama AndryTR dediği gibi nehalem de performansını görmek lazım
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