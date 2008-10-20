Asus'dan Nehalem destekli yeni işlemci soğutucusu; Triton 81

Intel'in önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlandığı Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil işlemciler sektöre hareket getirecek gibi görünüyor. Zira işlemcilerin yapısı gereği X58 yonga setli anakartlar ve 3 kanal DDR3 bellek kitlerine ek olarak LGA1366 soket formuyla uyumlu yeni soğutucular da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus'un Triton 81 isimli yeni soğutucusu Intel'in Core i7 920, 940 ve XE 965 modelleriyle kullanılabiliyor. Yeni nesil işlemcilere ek olarak yine Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle uyumlu olan soğutucu soket AM2,AM2+1207,1207+ ve 939 formundaki işlemcilerini de desteklemekte.

Asus'un 120,5x117,6x144,7 mm boyutlarında ve 695gram ağırlığındaki yeni soğutucusu Bakır yüzeye ve Alüminyum yapraklara sahip. 4x ısı aktarım borusuna sahip olan belirtilen Triton 81, çift fan kullanımına olanak tanıyan tasarımıyla da dikkat çekiyor. 800-2500rpm aralığında çalışan fanıyla 18dbA'lık gürültü yarattığı belirtilen soğutucu ayrıca Mavi LED ile donatılmış.

Asus'un geniş işlemci desteği ile dikkat çeken yeni işlemci soğutucusu Triton 81 için şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.