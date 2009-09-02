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Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem; EeeBox EB1012

9 yıl
6,3b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem; EeeBox EB1012
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Intel Atom platformu ile kıyaslandığında yüksek 3B başarımı ve gelişmiş video özellikleriyle öne çıkan Nvidia ION platformu netbook ve nettop sistemlerde yaygınlaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ION tabanlı panel bilgisayarını tanıtan Asus, benzer şekilde Nvidia ION platformunu temel alan yeni bir nettop modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Windows 7 lansmanına paralel olarak ION tabanlı yeni bir netbook sistemini de tanıtması beklenen Asus'un EeeBox EB1012 kod adını taşıyan yeni netbook bilgisayarı özellikle oturma odalarını hedef alıyor ve HTPC çözümü olarak kullanılması bekleniyor. 222 x 178 x 26.9 mm boyutlarında olan ve Siyah/Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulan sistem 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor.

Açıklanan detaylara göre 2GB bellek ve 250GB'lık sabit disk ile gelmesi beklenen "yüksek tanımlı video eğlence" bilgisayarı, ION platformu kapsamında kullanılan GeForce 9400 entegre grafik biriimi ile DirectX 10 desteği sunan EeeBox EB1012 ayrıca yüksek tanımlı videolar (HD, 1080p) IGP tabanlı donanımsal hızlandırma yeteneğini de beraberinde getiriyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, kablosuz iletişim için WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, eSATA portu, D-Sub ve HDMI ara birimleri gibi detaylara yer verilen Asus EeeBox EB1012 modeline işletim sistemi olaraksa Wndows Vista Home Premium eşlik ediyor. Lansman tarihi henüz açıklanmayan EeeBox EB1012'nin fiyatı hakkında da henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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dec_chaos 9 yıl
Windows Vista baştan yanlış işletim sistemi. Sanırım piyasaya çıkana kadar Windows 7 olur...
Benim ION'larda gördüğüm temel eksiklik analog 5.1 ses çıkışı olmaması. Ya DD+DTS dekode edebilecek bir AVR almak yada dekoderli bir pc hoparlör seti (LOGITECH Z-5500 gibi) zorunda bırakıyorlar insanları..
Benim evde kullandığım AMDX2+AMD/ATI780g bazlı HTPC de ise bu çıkışlar mevcut ve LOGITECH X-540 gibi LOGITECH Z-5500'ün 5 te 1 fiyatına aldığım bir hoparlör setiyle gayet başarılı sesler üretebiliyor..
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