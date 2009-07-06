Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan ROG Connect teknolojisi ile Hızlı ve Öfkeli tarzı sistem kontrolü

9 yıl
14,3b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus'dan ROG Connect teknolojisi ile Hızlı ve Öfkeli tarzı sistem kontrolü
Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasına yön veren lider isimlerden Asus, R.O.G serisi altında kullanıma sunacağı yeni nesil anakartlar için ROG Connect adı verilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Otomobil tutkunlarının Hızlı ve Öfkeli serisinden hatırlayacağı üzere filmlerde otomobillerin temel parametreleri harici bir laptop ile takip edililiyor hatta ayarlanabiliyordu. Asus'un geliştirdiği ROG Connect yeni teknoloji de benzer bir fikre dayanıyor ve bu sayede kullanıcıları anakartın temel parametrelerini ayrı bir sistem üzerinden kontrol edebiliyorlar.

Anakart ile bağlantı için modifiye edilmiş USB kablosunun kullanıldığı bu teknoliji, dizüstü bilgisayar gibi harici bir sistemde yine Asus tarafından hazırlanan özel bir yazılım ile kontrol ediliyor. Haber içi görselden de fark edilebileceği üzere örneğin ROG serisi P55 yonga setli Asus anakartınızın voltaj, sıcaklık ve fan hızı gibi parametrelerini dizüstü bilgisayarınızda takip edebilecek, voltaj değerlerini ve işlemci hızını yine dizüstü bilgisayar üzerinizde değiştirerek gerçek zamanlı olarak uygulayabileceksiniz.

Asus'un ROG Connect teknolojisini P55 yonga setli anakartlarıyla lanse etmesi bekleniyor.

Asus'dan ROG Connect teknolojisi ile Hızlı ve Öfkeli tarzı sistem kontrolü
Tam Boyutta Gör

Asus'dan ROG Connect teknolojisi ile Hızlı ve Öfkeli tarzı sistem kontrolü
Tam Boyutta Gör

Asus'dan ROG Connect teknolojisi ile Hızlı ve Öfkeli tarzı sistem kontrolü
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
safe-e 9 yıl
anakartta maximus 3 formulaya benziyor resimlerini incelerken arka panelindeli bios reset tuşu gibi bi tuş vardı ulan bu n işi yarıyor diyordum bnde meğerse iş buymuş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Masaüstüne zor para yetiştirirken, bir de dizüstü mü alıcaz ??? Gösteriş yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hirotaro 9 yıl
asus fantazi deniyo sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekno2007 9 yıl
ben leptopa dikkat etim tasarım asusa benziyo tamamen ama epson marka epson nun leptopun olduğunu ilk burda gördüm bu resimde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
fena olmamıs,ilerde ROG sistemini miniAtx anakartlara uygularlarsa fıldekı gibi olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blind Evil 9 yıl
Arayüz ve kullanım bakımından asus un turbo v yazılımına bensiyor. Asus un x58 p6t deluxe palm edition anakartındki palm aletinin yerini görecek bir sistem gibi tasarlamışlar. Belki hız aşırtma rekortmenlerinin işine yarar daha ince ve çabuk ayar yapmak için...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 9 yıl
:D artık gülüp geçiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 9 yıl
Belki LN2 kullanan hızaştırmacılar için iyi olabilir. Fakat normal kullanıcılar için bence de gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 9 yıl
bakalım ne kadar tutacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
Çok fazla kullanılan bir özellik olmayacak bana göre, arkadaş çevresine hava atmak isteyenler için kullanılabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14316 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, rog ve
3 etiket daha overclock hız aşırtma asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Truva PhalanX PC kasası video inceleme 9 yıl Ghostbusters: The Video Game inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim