Asus'dan ROG Connect teknolojisi ile Hızlı ve Öfkeli tarzı sistem kontrolü

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasına yön veren lider isimlerden Asus, R.O.G serisi altında kullanıma sunacağı yeni nesil anakartlar için ROG Connect adı verilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Otomobil tutkunlarının Hızlı ve Öfkeli serisinden hatırlayacağı üzere filmlerde otomobillerin temel parametreleri harici bir laptop ile takip edililiyor hatta ayarlanabiliyordu. Asus'un geliştirdiği ROG Connect yeni teknoloji de benzer bir fikre dayanıyor ve bu sayede kullanıcıları anakartın temel parametrelerini ayrı bir sistem üzerinden kontrol edebiliyorlar.

Anakart ile bağlantı için modifiye edilmiş USB kablosunun kullanıldığı bu teknoliji, dizüstü bilgisayar gibi harici bir sistemde yine Asus tarafından hazırlanan özel bir yazılım ile kontrol ediliyor. Haber içi görselden de fark edilebileceği üzere örneğin ROG serisi P55 yonga setli Asus anakartınızın voltaj, sıcaklık ve fan hızı gibi parametrelerini dizüstü bilgisayarınızda takip edebilecek, voltaj değerlerini ve işlemci hızını yine dizüstü bilgisayar üzerinizde değiştirerek gerçek zamanlı olarak uygulayabileceksiniz.

Asus'un ROG Connect teknolojisini P55 yonga setli anakartlarıyla lanse etmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör