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Asus'dan R.O.G serisi P55 anakartlar; Maximus III Formula ve Maximus III Gene

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan R.O.G serisi P55 anakartlar; Maximus III Formula ve Maximus III Gene
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Intel işlemciler için, üreticileri P55 çipsetini taşıyan yeni anakart modellerini arka arkaya duyurmaya devam ediyorlar. Donanım dünyasının lider oyuncularından Asus, Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için farklı fiyat ve performans segmentlerine yönelik P55 tabanlı yeni anakart modellerini kullanıma sunuyor.

Yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı anakart çözümlerini R.O.G (Republic of Gamers) serisi altında lanse eden Asus, geleneği bozmayarak P55 yonga setini taşıyan R.O.G modellerini de Intel'in resmi lansmanına paralel olarak duyurdu. Firma R.O.G serisi için ilk etapta Maximus III Formula (Full ATX) ve Maximus III Gene (microATX) olmak üzere P55 çipsetli iki yeni model hazırladı.

Baskılı devre kalitesi ve soğutucu tasarımıyla öne çıkan yeni anakartların her ikisi de LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemcilere destek veriyorlar. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift slot bellek desteği sunan yüksek performans odaklı Maximus III Formula ve Maximus III Gene modelleri, hız aşırtma odaklı özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

ROG Connect adı verilen yeni hız aşırtma ara birimi kullanıcıların anakartın tüm parametrelerini ROG Connect ara birimi üzerinden bağlanacak notebook veya benzeri bir bilgisayardan kontrol edebilmesine olanak tanıyan P55 yonga setli yeni anakartlarda MemPerfect adını taşıyan bellek kararlılık ve stabilite özelliği ile ağ bağlantılarını düzenleyen GameFirst teknolojilerine de yer veriliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için hem SLI hem de Crossfire X desteği sunan R.O.G serisi yeni anakart modellerinden Full ATX formunda olan Maximus III Formula, Supreme X-Fi ses kartı ile gelirken, Maximus III Gene'de ise entegre ses çözümüne yer veriliyor. Gigabit Ethernet ve çoklu SATA portlarıyla dikkat çeken anakartların diğer özellikleri için aşağıdaki tabloları kullanabilisiniz.

Asus'un P55 çipsetli yeni anakart modellerinden Maximus III Formula 1 171 Avro microATX formdaki Maximus III Gene ise 203 Avro seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.

Asus'dan R.O.G serisi P55 anakartlar; Maximus III Formula ve Maximus III Gene
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atakanozt 9 yıl
striker 2 formula kullanıcısı olarak bu haberi sabırsızlıkla okudum fakat gördüğüm kadarıyla 8x sli olmamış, fiyat uygun ama olmamış.
Bir diğer konuda işlemciye mi ekran kartına mı yatırım yapmak mantıklı ben şahsen ekran kartını hala mantıklı görenlerdenim.
Üstelik sli bağlantılı anakartım var ki tek kelimeyle harika.
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yekoo 9 yıl
sanırım yazım hatasıymış neweggde 249$ fiyatı var forumulanın...
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yekoo 9 yıl
"Asus'un P55 çipsetli yeni anakart modellerinden Maximus III Formula 1 171 Avro microATX formdaki Maximus III Gene ise 203 Avro seviyesinden listelere giriş yapmış durumda."
1171 avro demiş adamlar kimse dikkat etmedimi ya? dünya yıkılsa bu parayı etmez bu anakart...(hadi 1 yanlış desek e geneden ucuz olup 171 avro ihtimali hiç yok eğer yazım hatasıysa lütfen düzeltelim...)
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Ferruh Ferman 9 yıl
Asus'un kartlarının performansı dışında, görünümü de etkliyeci oluyor. P55 için de silahı bu olmalı..
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yelkowan 9 yıl
Birde arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti p55 lerde kuzey köprüsü olmamasına rağmen maximusIII formulada k.k yerine soğutucu konulmuş ayrıca içinde ufak bide fan olsa gerek çünki içinden çıkan 3 uçlu kablo fan pinlerine takılı...
Sizce sebebi nedir?
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TURK-ŞAD 9 yıl
P55 platformu daha öncede belirttiğim nedenler sebebi ile yatırım yapılması benim açımdan son derece gereksiz bir platform.. bu platform sözde LGA 775 ile Core i7 lerin arasında ki boşluğu doldurup LGA 775 den biraz pahallı ama Core i7 den ucuz ve performans olarak core i7 serisine yakın başarım gösterecek diye lanse edilmişti, ama anakart fiyatları CPU fiyatları bakıyorum da Core i7 leri aratmıyor 500$ lardan bahsediliyor, sözde uygun fiyatlı olacak anakartları da core i7 yi aratmıyor, zaten ölü doğmuş bu platforma LGA 775 serisi bi PC sahibinin yatırm yapması yanlış olur ama sıfırdan PC toplayacaklar tercih edebilirler ama onlar da unutmamlılar ki... P55 PLATFORMU FİYATINA X58 VE CORE İ7 PLATFORMU TOPLANIR.. ve 6 çekirdekli yeni nesil CPU lar 2010 piyasada bu anakartlar ile kullanılamıyacak X58 çipsetlerde kullanabilieceksiniz, yani ölü doğmuş önü kapalı kullanıcısını kısıtlayan bir platform...

İşte tüm bu nedenlerden dolayı P55 lere yatırım yapmam, yapacaksamda böyle üst düzey anakartlarla değil daha makul seviyedeki anakartlar ile geçiş yapardım...
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yelkowan 9 yıl
Sata3 USB3 yolda olmasına rağmen hadi bunları şimdilik es geçtik; fakat
3 Kanal DDR3 destekli yongalar gelene kadar yakının dan bile geçmemek lazım P55in:)
P55den sonraki yonganın 3 Kanal DDR3, USB3.0 ve Sata3 Desteği olursa o zaman Core i5ler belki biraz alınmayı hakader
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omkkio 9 yıl
Maximus II Formulayı pas geçtik ama Maximus III Formula nasip olur inşallah. Halihazırda X38 chipsetli Maximus Formula kullanıyorum ve verilen paranın her kuruşunu hak ettiğini söyleyebilirim. Ancak Maximus III Formula da çok ciddi işlemci ve Chipsetten (aslında artık chipset değil tek chip) kaynaklı kısıtlar var. Örneğin PCI Express artık crossfire veya SLI için yanlızca 2x8 hızında çalışabiliyor. Ekran kartları hızlandıkça bu sorun büyüyecektir. Ayrıca Eğer yanlış yazmıyorsa PCI gigabit LAN kullanılmış bu da işlemciye taşınan PCI Express kontrolcüsünün kısıtlı veriyolundan sanırım. Yarın SATA-III ler çıkınca ekstra veri yolunu nereden bulacaklar çok merak ediyorum...
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Beriko 9 yıl
"GENE" de cift pci-ex yuvasi var ama tabloda nvidia quad sli demisler..Nasil olucak o :) GTX295 leri mi hesap etmisler :D
Yoksa copy paste hatasimi?? :D :D :D
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DreaMeat 9 yıl
"ROG Maximus III"de sata kısmındaki speeding sata ve sata_odd ne anlama geliyor?

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