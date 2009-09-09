Asus'dan R.O.G serisi P55 anakartlar; Maximus III Formula ve Maximus III Gene

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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Intel işlemciler için, üreticileri P55 çipsetini taşıyan yeni anakart modellerini arka arkaya duyurmaya devam ediyorlar. Donanım dünyasının lider oyuncularından Asus, Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için farklı fiyat ve performans segmentlerine yönelik P55 tabanlı yeni anakart modellerini kullanıma sunuyor.

Yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı anakart çözümlerini R.O.G (Republic of Gamers) serisi altında lanse eden Asus, geleneği bozmayarak P55 yonga setini taşıyan R.O.G modellerini de Intel'in resmi lansmanına paralel olarak duyurdu. Firma R.O.G serisi için ilk etapta Maximus III Formula (Full ATX) ve Maximus III Gene (microATX) olmak üzere P55 çipsetli iki yeni model hazırladı.

Baskılı devre kalitesi ve soğutucu tasarımıyla öne çıkan yeni anakartların her ikisi de LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemcilere destek veriyorlar. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift slot bellek desteği sunan yüksek performans odaklı Maximus III Formula ve Maximus III Gene modelleri, hız aşırtma odaklı özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

ROG Connect adı verilen yeni hız aşırtma ara birimi kullanıcıların anakartın tüm parametrelerini ROG Connect ara birimi üzerinden bağlanacak notebook veya benzeri bir bilgisayardan kontrol edebilmesine olanak tanıyan P55 yonga setli yeni anakartlarda MemPerfect adını taşıyan bellek kararlılık ve stabilite özelliği ile ağ bağlantılarını düzenleyen GameFirst teknolojilerine de yer veriliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için hem SLI hem de Crossfire X desteği sunan R.O.G serisi yeni anakart modellerinden Full ATX formunda olan Maximus III Formula, Supreme X-Fi ses kartı ile gelirken, Maximus III Gene'de ise entegre ses çözümüne yer veriliyor. Gigabit Ethernet ve çoklu SATA portlarıyla dikkat çeken anakartların diğer özellikleri için aşağıdaki tabloları kullanabilisiniz.

Asus'un P55 çipsetli yeni anakart modellerinden Maximus III Formula 1 171 Avro microATX formdaki Maximus III Gene ise 203 Avro seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.

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