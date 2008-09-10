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Asus'dan yeni PC kasası; Vento TA-M1

10 yıl
23b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beyaz renkli, standart tasarımlı ve malzeme kalitesi oldukça düşük olan bilgisayar kasaları tarih sayfalarında sağlam bir yer edinmekle meşgul iken pazarın büyüdüğünü ve daha nitelikli çözümlere gereksinim duyulduğunu fark eden üreticiler arka arkaya duyurdukları yeni modeller ile pastadan daha büyük bir pay kapma yarışındalar. Sadece kasa üretimine yoğunlaşan firmalar olduğu gibi sektör devi büyük üreticilerin de kasa çözümleri ürettiğini biliyoruz. İşte onlardan biri olan Asus da özellikle Vento serisi kasalarıyla son dönemde sık sık gündeme gelmeyi başardı. Firma yaptığı yeni açıklama ile TA-M1 kod adlı yeni PC kasasını duyurdu. Siyah renkli kasa, gümüş renkli çerçevçeelere ve ekstra hava sürkilasyonu için mesh tasarımlı ön panele sahip. 190 x 433 x 455 mm boyutlarında olan yeni kasa optik sürücüler ve PCI kartları için aletsiz kuruluma da olanak tanımakta. Kolay ve hızlı kullanım için ön panelinde iki usb ve iki ses portuna sahip olan Asus TA-M1 ile 3.5" boyutunda dört dahili donanımı kullanabilmek mümkün. Öte yandan 5 adete kadar 120mm'lik fan kurulumuna olanak tanıyan kasanın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
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berk70 8 yıl
söyelemeyi unuttum kasanın ön kısmında (altta kapağı açında) 2 usb 1 dv 2 audio girişi war
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berk70 8 yıl
oyun için olan sistemlerde bile iyi bir tercih içinin tamamı vidasız montaj içeridede baskın renk siyah ve gümüş mavi ledli fanlar çalışırken kasa çok artistik duruyor :D
ve 4 adet HDD 4 adet scsı yeri mevcut güç kaynağı üstte ve güç kaynaksız geliyor
Net ağırlığı 6.7 kg (kasada yazıyor ölçmedim)
siyah bir dvd rom la gerçekten iyi duruyor...
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berk70 8 yıl
Hey yapmayın o kasadan bende var Mavi ledli 2 fanıyla beraber geliyor ekran kartım uzun olanlardan (Ati 4850 x2) bitek onun gürültüsünü duyuyorum ve rahatca sığdı emin olabilirsiniz uygun bir tercih (kapaktaki fanlar asında sürgülü ön bölüme kaydırılabiliyor o yüzden 2 tane 12 cm fan tercih edilmiş)
kasanın açık kısımlarında arkası dışında filitre var ama filitrede toz birikince hoş olmuyor...
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tanerturk17 10 yıl
hiçte fena durmuyor hani.hem estetik hem teknik anlamda ne dersiniz
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menem 10 yıl
yan kapaktaki fanlar 12 cmlik mi acaba?
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