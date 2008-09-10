Asus'dan yeni PC kasası; Vento TA-M1

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Beyaz renkli, standart tasarımlı ve malzeme kalitesi oldukça düşük olan bilgisayar kasaları tarih sayfalarında sağlam bir yer edinmekle meşgul iken pazarın büyüdüğünü ve daha nitelikli çözümlere gereksinim duyulduğunu fark eden üreticiler arka arkaya duyurdukları yeni modeller ile pastadan daha büyük bir pay kapma yarışındalar. Sadece kasa üretimine yoğunlaşan firmalar olduğu gibi sektör devi büyük üreticilerin de kasa çözümleri ürettiğini biliyoruz. İşte onlardan biri olan Asus da özellikle Vento serisi kasalarıyla son dönemde sık sık gündeme gelmeyi başardı. Firma yaptığı yeni açıklama ile TA-M1 kod adlı yeni PC kasasını duyurdu. Siyah renkli kasa, gümüş renkli çerçevçeelere ve ekstra hava sürkilasyonu için mesh tasarımlı ön panele sahip. 190 x 433 x 455 mm boyutlarında olan yeni kasa optik sürücüler ve PCI kartları için aletsiz kuruluma da olanak tanımakta. Kolay ve hızlı kullanım için ön panelinde iki usb ve iki ses portuna sahip olan Asus TA-M1 ile 3.5" boyutunda dört dahili donanımı kullanabilmek mümkün. Öte yandan 5 adete kadar 120mm'lik fan kurulumuna olanak tanıyan kasanın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.