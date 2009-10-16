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Asus'un Designo MS serisi 23-inç monitörü Kasım ayında satışa sunuluyor

9 yıl
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Designo MS serisi 23-inç monitörü Kasım ayında satışa sunuluyor
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, Designo MS serisi altında hazırladığı 23-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunuyor. Firmanın ilk defa Eylül ayında duyurudğu MS236H kod adlı yeni monitör, tasarım özellikleri ve Piyano Siyahı kasası ile dikkat çekmeyi başarıyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve Full HD formunda olan LCD monitörde tepki süresi 2ms, parlaklık seviyesi 250cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı ise 50,000:1 olarak açıklanırken monitörün sadece 16.5mm kalınlığında olduğu belirtildi. D-Sub ve HDMI ara birimlerine destek veren ayrıca 3.5mm konnektörü ile kulaklık kullanımına olanak tanıyan monitör, Kasım ayı içerisinde üç yıllık garanti ile 259 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşacak.


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KANUNI61 9 yıl
ASUS neyaparsa en iyisini yapar cok begendim
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KnighTR 9 yıl
Tasarımı değişik ama fazla alışılmışın dışında, açıkcası ben pek beyenmedim.
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deepestlove 9 yıl
Kalınlığı artmadan ion platformu ile donatılsa 160gb disk ile perfect bir ofis-internet pc si olur.
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M1A2Abrams 9 yıl
şık tasarım.
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