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Asus'un DirectX 11 destekli Radeon HD 5770 modeli görüntülendi

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un DirectX 11 destekli Radeon HD 5770 modeli görüntülendi
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AMD-ATi'nin 13 Ekim'de satışa sunacağı DirectX 11 destekli Radeon HD 5770 modeli için üreticilerin çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Gigabyte'ın Radeon HD 5770 modelinden sonra Asus tarafından hazırlanan Radeon HD 5770 tabanlı yeni ekran kartı da göründü. Tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla AMD-ATi'nin referans modelini temel alan Asus Radeon HD 5770 farklı olarak, Voltage Tweak uygulamasını beraberinde getiriyor ve kullanıcılar uygulama aracılığı ile vGPU gerilimini değiştirerek çok daha yüksek saat hızlarına hız aşırtma ile ulaşabiliyorlar.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği Asus Radeon HD 5770, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı çift slot tasarıma sahip. Üzerinde bir adet 6-pin PCIe güç konnektörü bulunan kart Crossfire X desteği de sunuyor. Yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan ayrıca çoklu monitör kullanımı için çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de sahip olan kart 21cm uzunluğuında.

Asus Radeon HD 5770'in önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Asus'un DirectX 11 destekli Radeon HD 5770 modeli görüntülendi
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Asus'un DirectX 11 destekli Radeon HD 5770 modeli görüntülendi
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OlcaytoHun 9 yıl
Vay beee, çok şekil olmuş bu kartlar. Uff ufff. ben 5850yi tasarım olarak daha çok beğeniyordum 5870e göre ama bu model hepsinden şık olmuş. Bir kere kısalığı çok dengeli görünüyor çift slot soğutmasıyla birlikte. Batmobil tasarımı da aynen var abilerinde olduğu gibi. Koyu ve yarı parlak siyah ile canlı kırmızı renk çok güzel gitmiş. Bir de bu asusun kartı diğer, haberlerini gördüğümüz kartlardan da daha güzel görünüyor nedense. Sadelikten diyeceğim ama club 3D'ninki de sade görünüyordu(etiketi ve çıkartma bakımından).
Fiyatı çok iyi orta seviye için. DirectX 11 desteği ile bu model bayağı iş görür bence. yeni teknolojiye geçiş için çok ideal. Yılbaşına kesin alırım bundan bir tane.
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caneker 9 yıl
kartin ustundeki Asus damgasi ve kutu ustundeki voltage tweak yazisi cezb edici
, kart sade ve guzel, 4-5 ay sonra belki alabilirim bunu...
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simplethinks 9 yıl
Stok soğutmayla gelmesi güzel bu soğutucu küçük kartlarda daha güzel duruyor. performans olarak 4850 civarında fiyatıda 150 usd olursa alınabilir
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hunter06 9 yıl
kırmızı işlemeler şık olmuş kutu gibi çirkin görüntüyü biraz olsun kırmış
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sahafiec 9 yıl
ilginç bir olay, bir taraftan 1GB DDR5 bellek diğer taraftan sadece 128bit veri yolu...


bakalım bu oyunlarda nasıl etkileyecek perfomansı..
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