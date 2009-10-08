Asus'un DirectX 11 destekli Radeon HD 5770 modeli görüntülendi

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AMD-ATi'nin 13 Ekim'de satışa sunacağı DirectX 11 destekli Radeon HD 5770 modeli için üreticilerin çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Gigabyte'ın Radeon HD 5770 modelinden sonra Asus tarafından hazırlanan Radeon HD 5770 tabanlı yeni ekran kartı da göründü. Tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla AMD-ATi'nin referans modelini temel alan Asus Radeon HD 5770 farklı olarak, Voltage Tweak uygulamasını beraberinde getiriyor ve kullanıcılar uygulama aracılığı ile vGPU gerilimini değiştirerek çok daha yüksek saat hızlarına hız aşırtma ile ulaşabiliyorlar.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği Asus Radeon HD 5770, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı çift slot tasarıma sahip. Üzerinde bir adet 6-pin PCIe güç konnektörü bulunan kart Crossfire X desteği de sunuyor. Yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan ayrıca çoklu monitör kullanımı için çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de sahip olan kart 21cm uzunluğuında.

Asus Radeon HD 5770'in önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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