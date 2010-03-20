Asus'un GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıkları göründü

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Resmi tanıtımı 26 Mart'ta yapılacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için üretici firmaların hazırlık çalışmaları görünmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Asus'un, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını dağıtmaya başladığı bildirilirken, ilk örneklerden birini dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan biri olan Sampsa rumuzlu Finlandiyalı kullanıcıya gönderdiği bildiriliyor.

Asus'un GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımları da gün ışığına çıktı. ENGTX470 ve ENGTX480 isimlerini taşıyan yeni ekran kartları için üzerinde durulan en önemli detay ise Voltage Tweak uygulaması ile saat hızlarının ciddi şekilde arttırılabileceğini belirtilmiş olması. Referans tasarımı baz alan ve standart saat hızlarıyla gelecek olan kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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Üreticiler hız aşırtmacılara, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 yollamaya başladı.

Kaynak: Arabhardware