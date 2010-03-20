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Asus'un GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıkları göründü

9 yıl
18,3b
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61
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıkları göründü
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Resmi tanıtımı 26 Mart'ta yapılacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için üretici firmaların hazırlık çalışmaları görünmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Asus'un, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını dağıtmaya başladığı bildirilirken, ilk örneklerden birini dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan biri olan Sampsa rumuzlu Finlandiyalı kullanıcıya gönderdiği bildiriliyor.

Asus'un GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımları da gün ışığına çıktı. ENGTX470 ve ENGTX480 isimlerini taşıyan yeni ekran kartları için üzerinde durulan en önemli detay ise Voltage Tweak uygulaması ile saat hızlarının ciddi şekilde arttırılabileceğini belirtilmiş olması. Referans tasarımı baz alan ve standart saat hızlarıyla gelecek olan kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Asus'un GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıkları göründü
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Asus'un GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıkları göründü
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Üreticiler hız aşırtmacılara, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 yollamaya başladı.

Kaynak: Arabhardware


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hardware wizard 9 yıl
sonu hayır olur inş. bu kartların. Yeni cıkan donanımları kovalamaktan yoruldum ve bi 20 ay kadar ara verdim ve önümdeki 5 ay için Fermi dayıyı beklemedigim için hata mı yoksa dogru mu yaptıgımı anlıcaz cıkarsa tabi DH incelemesine kadar inan mıyorum ben....
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cihandark 9 yıl
artık nvidia için ne saçmalayacağını bilemiyor millet biride ''koskoca asus kargo ilemi yollamış'' yazmış acayip güldüm :) belli olmaz bir akşam asus bizi arayıp ''eğer fermi almak istiyorsan saat 12.00 da istiklal caddesindeki kilisenin önüne gel orda üstünde büyük puntalarla asus yazan bir mont giyen elemanımız malı sana teslim edecek'' diyebilirler :)
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Father Torque 9 yıl
@cihandark, orada arkadaşın demek istediği şey sanırım bu kadar gizlenen bir ürünün nasıl güvenip de kargoya verildiği. Şöyle örnek vereyim eğer kargoda çalışıyor olsaydım ve şu günlerde teslim etmek üzere NVidia'dan bir paket gelmiş olsaydı o paket yerine birkaç saat geç ulaşırdı ve hepiniz 470 ve 480 incelemelerimi okuyor olurdunuz
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gamershell 9 yıl

kasa bildiğin asus ta951 buna 5870 le 5970 i nasıl sığdırıyolar abi

adam sığdıramamış zaten ikiside masanın üstünde duruyo :D kasadakide 5770 e benziyo
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uA_OzaN 9 yıl
Adamda bütün kartlar var ohaa


Gtx 480
Gtx 470
Gtx 295

Hd 5970
Hd 5870
Hd 5850
Hd 5770


:D:D bunların hepsinin aynı anda masamda durduğunu düşünemiyorum

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leech 9 yıl

dejavurgame


kasa bildiğin asus ta951 buna 5870 le 5970 i nasıl sığdırıyolar abi


adam sığdıramamış zaten ikiside masanın üstünde duruyo :D kasadakide 5770 e benziyo



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Chris Brown 9 yıl
Artık haberleri Arablardan alıyoruz iyimi
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Zero Limit 9 yıl
kasa bildiğin asus ta951 buna 5870 le 5970 i nasıl sığdırıyolar abi
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aydogdu1453 9 yıl
asusun kartları Voltage Tweak ile overclock edilebilir demiş ama kendi sogutucusu ne kadar etkili olabilirki stock fan işe yarayabilir mi sizce overclock konusunda.Zaten gtx 480'i alan adam hala o.c. yapıyorsa vah haline.
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ForceBeWithYou 9 yıl
Kutunun kenarından fermini UCUNU göstermiş.Ne üçkağıtcı adammış yaw.
dua edelimde bu fermi batmasın hepimize
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@nano@ 9 yıl
hız aşırtmacı diyor adam intel stok soğutucu kullanıyor ben ondan daha iyi hız aşırtırım banada yollasınlar
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Master_Evil 9 yıl
en pahalı gtx480de göründü
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KANUNI61 9 yıl
adam ati kart kullanıyormuş :))
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Tolgá 9 yıl
haber kaynağı ilginç
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gamershell 9 yıl
bizde hız aşıtmacı olalım bizede yollasınlar bizim ne eksiğimiz var
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