Asus'un P55 yonga setli yeni anakartı P7P55D Deluxe göründü

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Intel'in Eylül ayında duyurmaya hazırlandığı Lynnfield kod adlı Core i5 / Core i7 işlemciler için anakart üreticileri sıkı bir çalışma içerisinde. Nehalem mimarisini temel alan ve mYakevcut Core i7 işlemcilerden farklı olarak LGA1336 yerine LGA1156 formunda olacak yeni nesil işlemcilerle birlikte Intel, P55 yonga setini de lanse edecek. Aralarında Gigabyte, Asus ve MSI gibi sektör devi üreticilerin bulunduğu pek çok firma, P55 arenasında liderliğ alabilmek için yoğun mesai harcıyorlar. İşte bu doğrultuda yeni model hazırlıkları devam eden firmaların çalışmaları da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı.

Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus'un, P55 yonga setli üst seviye modellerinden birisi olacak P7P55D Deluxe'ün detayları bir süre önce gün ışığına çıkmıştı. Ancak elimize ulaşan yeni bilgilere göre Asus, yeni modeli için tasarım çalışmalarını tamamlamak üzere yani kartın su üzerüne çıkan yeni görselleri, piyasaya sunulacak versiyonuna oldukça yakın. LGA1156 formundaki Lynnfield işlemcilreiyle kullanılacak anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 2133MHz'e kadar yüksek hızlı DDR3 bellek kitlerinin kullanımına olanak tanınabiliyor.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve pasif soğutma tasarımıyla dikkat çeken P7P55D Deluxe, Asus'un kısa bir süre önce kullanmaya başladığı Xtreme Design konseptini temel alıyor. Bu konsept çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı (2oz PCB) gibi detaylara yer verilen anakart, 16+3 fazlı güç tasarımına sahip. Üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan hem SLI hem de Crossfire X teknolojilerine destek veren anakart ile yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının hedef alındığı belirtilirken, bu doğrultuda Turbo-V isimli hız aşırtma teknolojisi de dikkat çekmeyi başarıyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak üzerinde iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotu bulunan Asus P7P55D Deluxe, 8x SATA-II portuna, çift Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip. Hız aşırtma tutkunları için ince ayar olanağı tanıyan gelişmiş bios-menülerine de sahip olacağı bildirilen anakar ile birlikte kullanıcılara karta ait parametrelerin değiştirilebildiği özel bir kontrol kumandasının verileceği de hem gelen bilgiler arasında yer alıyor. Asus'un Lynnfield işlemci lansmanıyla eş zamanlı olarak Eylül ayında duyurmayı planladığı P7P55D Deluxe'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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