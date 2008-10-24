Asus'un Radeon HD 4830 modeli gün ışığına çıktı

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Üreticilerden arka arkaya Radeon HD 4830 haberleri gelmeye devam ediyor. Sapphire, MSI ve Force3D gibi isimlerden sonra sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan Asus'un özel tasarım Radeon HD 4830 modeli de gün ışığına çıktı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 LE gpu'sunun güç verdiği kart soğutucusunun yanında arttırılan bellek frekansıyla da dikkat çekiyor.

Radeon HD 4850 modelinden farklı olarak 800 yerine 640x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlemcisi 575MHz, bellekleri ise referans tasarıma göre %10 daha hızlı olan ve 2GHz'de görev yapan EAH4830/HTDP/512MD3 kod adlı ve DirectX 10.1 destekli yeni model katı kapasitörlerityle de dikkat çekmeyi başarıyor.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ayrıca Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videola riçin donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı uyumlu anakartlar ile Crossfire X teknolojisi üzerinden çoklu kullanıma olanak tanıyabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışına sahip olan Asus'un Radeon HD 4830 modeliyle ilgili olarak şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

