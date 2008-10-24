Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un Radeon HD 4830 modeli gün ışığına çıktı

10 yıl
8,4b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus'un Radeon HD 4830 modeli gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Üreticilerden arka arkaya Radeon HD 4830 haberleri gelmeye devam ediyor. Sapphire, MSI ve Force3D gibi isimlerden sonra sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan Asus'un özel tasarım Radeon HD 4830 modeli de gün ışığına çıktı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 LE gpu'sunun güç verdiği kart soğutucusunun yanında arttırılan bellek frekansıyla da dikkat çekiyor.

Radeon HD 4850 modelinden farklı olarak 800 yerine 640x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlemcisi 575MHz, bellekleri ise referans tasarıma göre %10 daha hızlı olan ve 2GHz'de görev yapan EAH4830/HTDP/512MD3 kod adlı ve DirectX 10.1 destekli yeni model katı kapasitörlerityle de dikkat çekmeyi başarıyor.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ayrıca Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videola riçin donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı uyumlu anakartlar ile Crossfire X teknolojisi üzerinden çoklu kullanıma olanak tanıyabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışına sahip olan Asus'un Radeon HD 4830 modeliyle ilgili olarak şimdilik net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tengri No Tengoku 9 yıl
Aldığımdan beri hiç memnun değilim alalı 5-6 ay oldu ama şimdiden yeni bir kart almayı düşünüyorum verdiğim parayada yazık oldu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
razorc 10 yıl
bence orta seviyede (özellikle yüksek bellek fızıyla) yeni pc kuranların gözdesi olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
dolar bu durumdayken pekde ekran kartlarının uygun fiyatlı olacağını düşünmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 10 yıl
asus olduğu için standart 4850'ye yaklaşan fiyatı olacağını tahmin ediyorum. standart 4830 dışarıda yaklaşık 150 dolar, buna ülkemiz için 20 dolar, asus ve oc için de 20-30 dolar eklesek 190-200 dolar gibi rakamlara ulaşılabilir. 9800 gt ile karşılaştıran bir performans testine ihtiyaç var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
2ghz bellek hızı iyimiş fakat bu kart diğerlerine göre biraz daha pahalı olucaktır zaten doları söylemek bile istemiyorum

haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 10 yıl
4830 da bu soğutma standart anlaşılan. Neredeyse her kart böyle. Palit'in kini görmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Scythe Orochi & Zipang video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim