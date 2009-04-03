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Asus'un Radeon HD 4890 modelleri Voltage Tweak özelliğiyle geliyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Radeon HD 4890 modelleri Voltage Tweak özelliğiyle geliyor
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini lanse etmesine paralel olarak yeni ekran kartlarını duyuran üreticilerden biri de Asus oldu. Tayvan merkezli donanım devi AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alan iki yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Tasarım ve kullanılan soğutucu anlamında herhangi bir değişiklik içermeyen kartların öne çıkan asıl detayı ise Voltage Tweak teknolojisi. Bu teknolojili sayesinde kullanıcılar kartlarla birlikte sunulan SmartDoctor uygulaması ile grafik işlemci çalışma gerilimi arttırılarak %15'e varan oranında performans kazanımı elde edilebilecek. Standart çalışma geriliminde grafik işlemci frekansı 1GHz seviyesine ulaşabilen HD 4890 için Asus, ekstra gerilim arttırımına olanak tanıyarak yüksek hızları garantilemeyi hedefliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartlarının her ikisine de AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarından EAH4890/HTDI/1GD5 kod adlı model standart saat hızlarıyla gelirken yani grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de çalışırken, TOP Edition serisi dahilinde hazırlanan EAH4890 TOP/HTDI/1GD5 modeli ise fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor ve grafik işlemcisi 900MHz'de, bellekleri ise 4GHz'de görev yapıyor. DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine de destek veren ekran kartlarında çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor.

Asus'un sırasıyla 229 Avro ve 239 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerine girmeye başlayan EAH4890/HTDI/1GD5v ve EAH4890 TOP/HTDI/1GD5 modellerinin yanı sıra soğutucusuyla farklılaşan özel modellerini de önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

Asus'un Radeon HD 4890 modelleri Voltage Tweak özelliğiyle geliyor
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gordon01 10 yıl
Matrix edition bekliyoruz :)
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leop 10 yıl
Voltage factory varken ne gerek var buna daha fazla para odemeye.
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alito 10 yıl
asus bunu niye yapıyor? şimdi bu asus diyorki ben madem bunu pahalı satacam o halde bunun bir farkı olması lazım diyor. koymuş içine bir tweak zımbırtısı üzerinede +100 lira çeker artık
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By MuRaT 10 yıl
4890 işte dediğim Performanslı tip gpular geldi..
onuda asus yaptı..
voltage tweak teknolojisi ve fabrika hız artırılmış çıkışlı(oc)'li bir biçimde piyasaya sürülen bir kart...
süper Performans Daha gelişmiş Kartlar gelmesi dileğiyle..
hayırlı Olsun
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sertacaygun 10 yıl
ASUS da çok para maalesef...
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Tolgá 10 yıl
4890, gtx 275 i ezer
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buraoca2 10 yıl
@Fraps
Nasıl ekran kartının kalitelisi olmaz?? HD 4890 GPU'sunun(hatta VPU desek daha doğru) kalitelisi olmaz desen hak vereceğim; fakat Nasıl ekran kartının daha kalitelisi olmuyormuş?
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575m 10 yıl
Asus kalitesini kanuşturmuş.Bir de fiyatları normal olsa..Çıkartmayı çok beğendim bu arada.İstanbulun fethini anımsatıyor.Yalnız atın üzerideki bizans askeri mi ne?:)
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jay jay justified 10 yıl
Ben pek alaka kuramadım İstanbul'un fethiyle
Adam "kara şövalye" gibi çizilmiş. Karizma duruyor bakalım kart bu figürün hakkını verebilecek mi (:
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max975 10 yıl
çok güzel ama fiyat..
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Wilson Fisk 10 yıl
diamond 4870 black ed. basliginda biz bunun biosunu diger standart 4870 kartlara da yukleriz demistim hadi be demislerdi bir de bunda diyim bakalim belki tutar..
4870 asus top bios yukledim ama rbe'de oynayinca smart doctor tanimadi karti.
rbe de voltaj veriyor guya bir ise yaramiyor bu 4890'da kesin guc devre degisikligi var yemez tahminim 4870'e biosu yuklense ama deneyen olur kesin.
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MiDNiGhTKiSs 10 yıl
asus olsun taştan olsun derim baskada birsey demem vmod ile hem vmod uygulayacaksınız hemde garantili olacak oda güzel.
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ellerimkirli 10 yıl
%15 falan yazmış. %15 voltaj arttırabilirisinz mi, %15 performans artışımı acaba yada bambaşka bişey.
Tabi muhtelemen belli bi seviyeye kadar voltaj koruması ve garantisiyle gelecektir. ekstrem vmod sonrası pert olan bi kart için garanti uak görünüyor :) Özellikle ülkemiz teknik servislerinde "kullanıcı hatası" ibaresi bol bol lanse edilirken.
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