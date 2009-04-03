Asus'un Radeon HD 4890 modelleri Voltage Tweak özelliğiyle geliyor

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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini lanse etmesine paralel olarak yeni ekran kartlarını duyuran üreticilerden biri de Asus oldu. Tayvan merkezli donanım devi AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alan iki yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Tasarım ve kullanılan soğutucu anlamında herhangi bir değişiklik içermeyen kartların öne çıkan asıl detayı ise Voltage Tweak teknolojisi. Bu teknolojili sayesinde kullanıcılar kartlarla birlikte sunulan SmartDoctor uygulaması ile grafik işlemci çalışma gerilimi arttırılarak %15'e varan oranında performans kazanımı elde edilebilecek. Standart çalışma geriliminde grafik işlemci frekansı 1GHz seviyesine ulaşabilen HD 4890 için Asus, ekstra gerilim arttırımına olanak tanıyarak yüksek hızları garantilemeyi hedefliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartlarının her ikisine de AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarından EAH4890/HTDI/1GD5 kod adlı model standart saat hızlarıyla gelirken yani grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de çalışırken, TOP Edition serisi dahilinde hazırlanan EAH4890 TOP/HTDI/1GD5 modeli ise fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor ve grafik işlemcisi 900MHz'de, bellekleri ise 4GHz'de görev yapıyor. DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine de destek veren ekran kartlarında çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor.

Asus'un sırasıyla 229 Avro ve 239 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerine girmeye başlayan EAH4890/HTDI/1GD5v ve EAH4890 TOP/HTDI/1GD5 modellerinin yanı sıra soğutucusuyla farklılaşan özel modellerini de önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

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