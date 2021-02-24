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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    24 Şubat 2021, 01:03
    119
    2
    Savunma Sanayi
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun ilk teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapıldı.

    Türkiye'nin Atak helikopterinin yenilenen versiyonu Atak Faz-2'nin ilk teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapıldı. Atak’ın Faz-2 versiyonunda yerlilik oranı arttı. Lazer ve radar ikaz alıcısının yanı sıra yeni telsiz sistemleri eklendi. Atak Faz-2’nin seri üretimi sürüyor. İlk aşamada 21 adet Faz-2 teslim edilecek.



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