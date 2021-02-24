Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Atak helikopterinin Faz-2 versiyonunun ilk teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapıldı.

Türkiye'nin Atak helikopterinin yenilenen versiyonu Atak Faz-2'nin ilk teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapıldı. Atak’ın Faz-2 versiyonunda yerlilik oranı arttı. Lazer ve radar ikaz alıcısının yanı sıra yeni telsiz sistemleri eklendi. Atak Faz-2’nin seri üretimi sürüyor. İlk aşamada 21 adet Faz-2 teslim edilecek.