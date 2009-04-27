Athlon X2 7850 Black Edition için bekleyiş sona eriyor

Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı Phenom II X4 955 Black Edition modelini geçtiğimzi günlerde kullanıma sunan AMD çift çekirdekli işlemci gamı da yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. Çarpan kilidi açık olarak gelen Athlon X2 7750 Black Edition ile ilgili fiyat segmentinde ses getirmeyi başaran firma, 2.8GHz'de çalışan Athlon X2 7850 Black Edition modelini Radeon HD 4770 modeliyle birlikte yarın lanse etmeye hazırlanıyor.
65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Kuma tabanlı ve çift çekirdekli işlemci, 95 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB (2x 512Kb) olarak belirlenen işlemci aynı zamanda 2MB büyüklüğünde seviye 3 bellekle donatılmış durumda. Çarpan kilidi açık olduğu için hız aşırtma konusunda da iddialı olan ve standart soğutucusu ile 3GHz üstü hızlara ulaşması beklenen Athlon X2 7850 Black Edition'ın 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli son "Kuma" olması bekleniyor.
Athlon X2 7850 Black Edition, Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 72 Avro'luk fiyatla giriş yapmaya başladı.
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SuperPI zaten tek çekirdek çalışıyor.
Standart genel testlerde AMDnin ezik bir yanı yok, hatta fiyatına göre Intel'den daha iyi. Birim fiyatta daha çok performans veriyor.
7750BE zaten şu an AMD'nin çok iddialı bir işlemcisi. 7850BE çıkartmaya niye ihtiyaç duydular anlamadım.
200x13.5 zaten 7750BE, diğeri de 200x14 olacak. 7750BE alıp çarpanı 14e çektiğimizde direkt 7850BE oluyor.
Aceba bu 4 çekirdek açma ile ilgili bir işler mi çeviriyor AMD?
çok geri kalmış işlemci
benim p4 2.8 im 26 saniyede tamamlamıştı asal testi
Ürün gamının genişletmesi gerekiyor AMD'nin. X4lere çok yüklendi bu seviyede çeşitlilik hiç yok.
çok garip ya x2 serisine motor taksalar yinede coreduo serisi karşısında çok kofti kalıyor