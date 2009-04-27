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Athlon X2 7850 Black Edition için bekleyiş sona eriyor

10 yıl
13,8b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Athlon X2 7850 Black Edition için bekleyiş sona eriyor
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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı Phenom II X4 955 Black Edition modelini geçtiğimzi günlerde kullanıma sunan AMD çift çekirdekli işlemci gamı da yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. Çarpan kilidi açık olarak gelen Athlon X2 7750 Black Edition ile ilgili fiyat segmentinde ses getirmeyi başaran firma, 2.8GHz'de çalışan Athlon X2 7850 Black Edition modelini Radeon HD 4770 modeliyle birlikte yarın lanse etmeye hazırlanıyor.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Kuma tabanlı ve çift çekirdekli işlemci, 95 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB (2x 512Kb) olarak belirlenen işlemci aynı zamanda 2MB büyüklüğünde seviye 3 bellekle donatılmış durumda. Çarpan kilidi açık olduğu için hız aşırtma konusunda da iddialı olan ve standart soğutucusu ile 3GHz üstü hızlara ulaşması beklenen Athlon X2 7850 Black Edition'ın 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli son "Kuma" olması bekleniyor.

Athlon X2 7850 Black Edition, Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 72 Avro'luk fiyatla giriş yapmaya başladı.


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taner11 10 yıl
Asal sayı testi nedir ya kim nerde kullanır ne işe yarar?????????????????????????????
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Diablo 10 yıl
SuperPI veya sayı hesaplayıcılar felan AMD için kıstas değil bence.
SuperPI zaten tek çekirdek çalışıyor.

Standart genel testlerde AMDnin ezik bir yanı yok, hatta fiyatına göre Intel'den daha iyi. Birim fiyatta daha çok performans veriyor.

7750BE zaten şu an AMD'nin çok iddialı bir işlemcisi. 7850BE çıkartmaya niye ihtiyaç duydular anlamadım.
200x13.5 zaten 7750BE, diğeri de 200x14 olacak. 7750BE alıp çarpanı 14e çektiğimizde direkt 7850BE oluyor.

Aceba bu 4 çekirdek açma ile ilgili bir işler mi çeviriyor AMD?
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yc#1 10 yıl
Bu Kuma'nın da çekirdekleri açılabilirse AMD Phenom'larına kuma getirmiş olacak.
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TELESCOPE 10 yıl
bu yorum güzeldi
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.: mds :. 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Bu Kuma'nın da çekirdekleri açılabilirse AMD Phenom'larına kuma getirmiş olacak.


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sertacaygun 10 yıl
Bunun da 1-2 çekirdeğini açarız yine...
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-dehşet- 10 yıl
Bu işlemciyi bekleyen biri olduğunu düşünmüyorum.Zira bu işlemcininde çarpanı kırık bir işlemci olması sadece satış politikası olduğunu düşünüyorum.Ve ayrıca bunu almayı düşünen arkadaşlar gidip şu sıralar 130 TL den satılan 7750BE alabilirler.Aradaki fiyat farkını vermeye değmez.
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fz18 10 yıl
her neyse amd den şaşacak değiliz.
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XivA 10 yıl
ben kendi X2 5200 ümün hiç tıkandığını ve bana cevap vermediğini görmedim. taki 7750 ve 7850 harikadır. testlerden çok kullanma zevki başkadır amd nin.
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fz18 10 yıl
sağol arkadaşım.moral oldu bana. gerçi işlemcilerimden şikayetçi değilim ama e2160 dan bile geri kalıyosa (e2160 23sn amd7750 44sn)hata etmişim diye düşünmüştüm.
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hærun 10 yıl

Orjinalden alıntı: fz18

sağol arkadaşım.moral oldu bana. gerçi işlemcilerimden şikayetçi değilim ama e2160 dan bile geri kalıyosa (e2160 23sn amd7750 44sn)hata etmişim diye düşünmüştüm.

çok geri kalmış işlemci

benim p4 2.8 im 26 saniyede tamamlamıştı asal testi
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erkanuz 10 yıl
Merhaba ben geçenlerde arkadaşın dzüstü bilgisayarına yükleme yaparken flaşh belleğimde asal sayı test programı vardı.Bu bilgisayar (T2550 veyahut başka) ama işlemcisi İntel 1.60 Ghz lik bi işlemci.Asal sayı testini 15 saniyede bitirdi şok oldum niyemi.Benim X3 720 33 saniyede bitiriyor.Şaşırmana gerek yok arkadaşım program intel destekli mimari test programı. kasma kendini Aldığın sistemi güle güle kullan..Hoşçakal
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fz18 10 yıl
iki gün önce ofis işlerim amd 7750 aldım.asal sayı testinde E2160 ın bayağı bi gerisinde kaldı.hayret ettim.tam bir hayal kırıklığı oldu. bu arada üzerindeki fan pek işe yaramaz. evde kullandığım amd 6000 in fanı yanında bu basit kalıyo.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Süper pi de de çok başarılı değil AMD işlemciler ama bu bir kıstas değil. Winzip deneyin 2160 ile bakalım fark olacak mı? Tabi winzip de kıstas değil.

Ürün gamının genişletmesi gerekiyor AMD'nin. X4lere çok yüklendi bu seviyede çeşitlilik hiç yok.
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marantz 10 yıl

Orjinalden alıntı: fz18

iki gün önce ofis işlerim amd 7750 aldım.asal sayı testinde E2160 ın bayağı bi gerisinde kaldı.hayret ettim.tam bir hayal kırıklığı oldu. bu arada üzerindeki fan pek işe yaramaz. evde kullandığım amd 6000 in fanı yanında bu basit kalıyo.


çok garip ya x2 serisine motor taksalar yinede coreduo serisi karşısında çok kofti kalıyor
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