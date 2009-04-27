Athlon X2 7850 Black Edition için bekleyiş sona eriyor

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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı Phenom II X4 955 Black Edition modelini geçtiğimzi günlerde kullanıma sunan AMD çift çekirdekli işlemci gamı da yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. Çarpan kilidi açık olarak gelen Athlon X2 7750 Black Edition ile ilgili fiyat segmentinde ses getirmeyi başaran firma, 2.8GHz'de çalışan Athlon X2 7850 Black Edition modelini Radeon HD 4770 modeliyle birlikte yarın lanse etmeye hazırlanıyor.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Kuma tabanlı ve çift çekirdekli işlemci, 95 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB (2x 512Kb) olarak belirlenen işlemci aynı zamanda 2MB büyüklüğünde seviye 3 bellekle donatılmış durumda. Çarpan kilidi açık olduğu için hız aşırtma konusunda da iddialı olan ve standart soğutucusu ile 3GHz üstü hızlara ulaşması beklenen Athlon X2 7850 Black Edition'ın 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli son "Kuma" olması bekleniyor.

Athlon X2 7850 Black Edition, Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 72 Avro'luk fiyatla giriş yapmaya başladı.