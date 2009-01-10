ATi Mobility Radeon HD 4870'in ilk test sonuçları göründü

AMD-ATi masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Radeon HD 4800 serisinden sonra yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 4800 serisini de yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Teknik detaylarını verdiğimiz mobil grafik çözümlerinin sahip olduğu performans potansiyeli de belirmeye başladı. Zira gün ışığına çıkan dökümanlar, Mobility Radeon HD 4870'in performansına ışık tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Performans değerlerine geçmeden önce Mobility Radeon HD 4870'in detaylarını hatırlamakta fayda var. Radeon HD 4870 ile oldukça benzer olan mobil ekran kartı, GDDR5 bellek teknolojisini kullanıyor. 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. 89.6Gbps'lik bant genişliğine ve 880 GigaFLOP'luk işlem gücüne sahip kart Crossfire X teknolojisini de destkeliyor.

İlk olarak Asus'un oyunculara yönelik olarak hazırladığı W90 kod adlı dizüstü bilgisayarında karşımıza çıkan Mobility Radeon HD 4870'in nasıl bir performans sergiliyor? Bu konuda şu an için yayımlanmış bağımsız test sonuçları olmasa da AMD-ATi'nin performans sonuçlarını içeren resmi dökümanları Mobility Radeon HD 4870'li dizüstü bilgisayarların sunacağı grafik performansı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin açıklamalarına bakılırsa Mobility Radeon HD 4870, uygulamasına göre yerini alacağını Mobility Radeon HD 3870'den iki kata varan oranda daha hızlı olacak. 1920xx1200 çözünürlüğünde ve yüksek detay ayarlarında gerçekleştirilen oyun testlerinde masaüstü varyasyonlarına benzer şekilde Mobility Radeon HD 3870 ve yerini alacağı Mobility Radeon HD 4870 arasındaki farkın %50'nin altına düşmediği görülüyor.

AMD-ATi'nin kendi modelleri arasındaki fark açıkçası şaşırtıcı değil zira belirttiğimiz gibi masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan Radeon HD 4800 serisi de Radeon HD 3000 serisine göre hatırı sayılır bir fark yaratmayı başarmıştı. Peki ya Nvidia cephesi ile durum nedir? AMD-ATi'nin bir diğer dökümanı. GeForce 880M SLI ile M98 kod adlı Mobility Radeon HD 4870'in çifti ile yapılan karşılaştırmalı sonuçları içeriyor.

Tam Boyutta Gör

Yine yüksek çözünürlükte gerçekleştirilen testlerde oyun ve uygulamasına göre Mobility Radeon HD 4870 Crossfire X'in GeForce 8800M GTX SLI'ı önünde yer aldığı ve aradaki farkın %20'inin altına düşmediği belirtiliyor. Fakat bu noktada kartların test edildiği sistemler dikkatlerden kaçmıyor. Her ne kadar saat hızları aynı olsa da Nvidia çözümünün çift çekirdekli, AMD-ATi çözümünün ise dört çekirdekli işlemciyle test edildiği görülmekte.

Öte yandan AMD-ATi, Mobility Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarının Crossfire X başarımı üzerinde de duruyor. Firmanın açıklamalarına göre yine modeline göre Crossfire X altında %80'e varan performans kazanımı elde edilebilecek. Önümüzdeki günlerde firmanın 55nm mobil grafik çözümlerini içeren yeni dizüstü bilgisayarların pazarına sunulması beklenirken üreticiler arası mobil ekran kartı rekabeti artacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör