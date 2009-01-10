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ATi Mobility Radeon HD 4870'in ilk test sonuçları göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Radeon HD 4800 serisinden sonra yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Mobility Radeon HD 4800 serisini de yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Teknik detaylarını verdiğimiz mobil grafik çözümlerinin sahip olduğu performans potansiyeli de belirmeye başladı. Zira gün ışığına çıkan dökümanlar, Mobility Radeon HD 4870'in performansına ışık tutuyor.

ATi Mobility Radeon HD 4870'in ilk test sonuçları göründü
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Performans değerlerine geçmeden önce Mobility Radeon HD 4870'in detaylarını hatırlamakta fayda var. Radeon HD 4870 ile oldukça benzer olan mobil ekran kartı, GDDR5 bellek teknolojisini kullanıyor. 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. 89.6Gbps'lik bant genişliğine ve 880 GigaFLOP'luk işlem gücüne sahip kart Crossfire X teknolojisini de destkeliyor.

İlk olarak Asus'un oyunculara yönelik olarak hazırladığı W90 kod adlı dizüstü bilgisayarında karşımıza çıkan Mobility Radeon HD 4870'in nasıl bir performans sergiliyor? Bu konuda şu an için yayımlanmış bağımsız test sonuçları olmasa da AMD-ATi'nin performans sonuçlarını içeren resmi dökümanları Mobility Radeon HD 4870'li dizüstü bilgisayarların sunacağı grafik performansı hakkında önemli ipuçları veriyor.

ATi Mobility Radeon HD 4870'in ilk test sonuçları göründü
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AMD-ATi'nin açıklamalarına bakılırsa Mobility Radeon HD 4870, uygulamasına göre yerini alacağını Mobility Radeon HD 3870'den iki kata varan oranda daha hızlı olacak. 1920xx1200 çözünürlüğünde ve yüksek detay ayarlarında gerçekleştirilen oyun testlerinde masaüstü varyasyonlarına benzer şekilde Mobility Radeon HD 3870 ve yerini alacağı Mobility Radeon HD 4870 arasındaki farkın %50'nin altına düşmediği görülüyor.

AMD-ATi'nin kendi modelleri arasındaki fark açıkçası şaşırtıcı değil zira belirttiğimiz gibi masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan Radeon HD 4800 serisi de Radeon HD 3000 serisine göre hatırı sayılır bir fark yaratmayı başarmıştı. Peki ya Nvidia cephesi ile durum nedir? AMD-ATi'nin bir diğer dökümanı. GeForce 880M SLI ile M98 kod adlı Mobility Radeon HD 4870'in çifti ile yapılan karşılaştırmalı sonuçları içeriyor.

ATi Mobility Radeon HD 4870'in ilk test sonuçları göründü
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Yine yüksek çözünürlükte gerçekleştirilen testlerde oyun ve uygulamasına göre Mobility Radeon HD 4870 Crossfire X'in GeForce 8800M GTX SLI'ı önünde yer aldığı ve aradaki farkın %20'inin altına düşmediği belirtiliyor. Fakat bu noktada kartların test edildiği sistemler dikkatlerden kaçmıyor. Her ne kadar saat hızları aynı olsa da Nvidia çözümünün çift çekirdekli, AMD-ATi çözümünün ise dört çekirdekli işlemciyle test edildiği görülmekte.

Öte yandan AMD-ATi, Mobility Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarının Crossfire X başarımı üzerinde de duruyor. Firmanın açıklamalarına göre yine modeline göre Crossfire X altında %80'e varan performans kazanımı elde edilebilecek. Önümüzdeki günlerde firmanın 55nm mobil grafik çözümlerini içeren yeni dizüstü bilgisayarların pazarına sunulması beklenirken üreticiler arası mobil ekran kartı rekabeti artacak gibi görünüyor.

ATi Mobility Radeon HD 4870'in ilk test sonuçları göründü
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Valorite 10 yıl
Ati Mobility Radeon HD 4650 1GB GDDR3 kullanıyorum. HD 4870 olan notebook bulamadım, bulursam hemen alacağım. Aynı seviyede gösterilen Nvidia'lara göre çok daha pürüzsüz ve yumuşak bir görüntü performansı sunuyor Ati. Bakalım Nvidia kartları notebooklarda neler yapacak bundan sonra....
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perperek 10 yıl
HD 3100-3200 ve 36000 mobiltiy kullandım Nvidia GF 9600 serisinede sahip oldum çarpanlarda ve yüksek çözünürlükte ATI çok önünde Nvidia doku giydirmelerde çok yavaş ve malesefki başarısız kalıyor.
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XivA 10 yıl
şu kartları birde notebooklarda görsek. sürekli m3450 koyuyorlar.
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Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: XivA

şu kartları birde notebooklarda görsek. sürekli m3450 koyuyorlar.


ne demis metallica: ne istedigine dikkat et pisman olabilirsin.$$$$$
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std350 10 yıl
Merhaba.

İyi güzel de. Amd mobil gpu geliştiriyor. Yani notebooklarda kullanılacak. Ama testleri 1900X1200 çözünürlükte yapıyor. İstisnai birkaç ürün dışında hiçbir notebookta kullanılmayacak bir değer. Nvidia ile karşılartırma için Crossfire ve SLI sonuçları kullanılıyor. Kaç notebookta SLI veya Crossfire kullanılacak?
Aslında anlıyorum. Firma ürününün gücünü göstermek istiyor. Düşük çözünürlüklerde çok büyük farklar olmadığı için yüksek çözünürlük ve AA & AF ne varsa köklüyor. Sonra da yeni kart 2 kat güçlü diyor. Ama gerçek hayatta ve normal şartlarda bu farkı göremiyoruz.Aynı şeyleri AMD'de Nvidia'da yapıyor. Amaç yeni ürüne ilgiyi artırıp satış yapmak ve para kazanmak. Ancak ürün tanıtımlarında biraz daha gerçekçi yaklaşımlar sergileseler son kullanıcı açısından çok daha iyi olacak.
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StreamRolleR 10 yıl
ati bu işi başarmış
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
Mobil çözümlerde ati ağlatıcak gibi görünüyo.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
standart bir pc de bile HD4670 gibi ucuz bi kartta bu oyunları çok rahat oynayabiliyorsunuz. nediye üst sevie çok masraflı ve güç çeken kartları laptoplara sokmaya çalışıyolar anlamş değilim
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

standart bir pc de bile HD4670 gibi ucuz bi kartta bu oyunları çok rahat oynayabiliyorsunuz.

yok öyle birşey
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
4670 ile ne rahat oynaması...
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