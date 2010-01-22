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ATi Mobility Radeon HD 5830'da ısıl güç tasarımı 24 Watt

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,3b
1
47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Mobility Radeon HD 5830'da ısıl güç tasarımı 24 Watt
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Masaüstü sistemler için hazırladığı Radeon HD 5830 modelini 5 Şubat'ta lanse edeceği konuşulan AMD, ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Mobility Radeon HD 5830 modeline ait resmi detaylar da gün ışığına çıktı. Acer Ferrari One'a bağlı XGP kutusunda kullanılan mobil grafik çözümü, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.04 milyar transistör içeren DirectX 11 destekli kart 24 Watt'lık güç tüketimiyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 800x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip olan mobil ekran kartına GDDR3 bellekler eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 500MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de çalışan Mobility Radeon HD 5830, 800 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunan DirectX 11 destekli mobil grafik çözümünün 25.6GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu açıklandı. Eyefinity ve Crossfire X teknolojileriyle uyumlu olan aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan Mobility Radeon HD 5830'un 3D stereoskopik ekran ve gözlüklerle uyumlu olduğu da açıklandı. ATi Mobility Radeon HD 5830'un yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayarlarla birlikte önümüzdeki günlerde sahneye çıkması bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
veleciraptor
kartın yük altındaki değeri bu, boştayken bu kadar yaksa yük altında 150w yakar pil ve notebookun o 90 w lik poweri dayanmaz :))
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mk2kill 9 yıl
alıenware ın m11x lerinde bu kartı gormek isteriz. :))
bu kart sayesınde alienwareden baska oyun netbooklarıda gorebıliriz belki.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Bu kartla ilgili test bulamadım. Acaba gtx260m ile durumu ne olacak? Bulan olursa bir zahmet ekleyiversin.
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XivA 9 yıl
bu kart allah bilir boşta elektrik bile üretebilir. :) ne bu yaa helal valla amd ye. tam netbooklar için ama gerçi o makinalara bile deli güçlü bir kart.
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sendemail 9 yıl
iyi de bu kartın takılı oldugu modellerı getıren ıthalatcı olmaz kı memlekette,
dort dortluk bır notebook ınadına cıkarıp getırmıyorlar, neymıs pazarlama taktıgıymıs...o sırketlerdekı beyınlere odenen para bır yana harcanan kaynak,zaman ısrafına yanıyorum..tukettıklerı CO2 tayga ormanlarına gıdecek oksıjen olup gerı donecek off off...
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veleciraptor 9 yıl
24 watt bu sınıf bir ekran kartı için gerçekten de mükemmel bir değer. Umarım bu değerler pazarlama hilesi değildir. Isınma ve pil sorunu olmadan dizüstü bilgisayarlar için oyun dönemini başlatacak kart
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HoLY.oNE 9 yıl
burda yorum yazan arkadasların bir cogu kartı masaustu bilgisayar için zannetmiş..

ayrıca hd 5830 deyince gddr5 ve 256bit zannetmişler..

halbuki dizüstü bir grafik kartı için normal bir değer..
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madmaxzek 9 yıl

fx57


Masaüstü sistemler için hazırladığı Radeon HD 5830 modelini 5 Şubat'ta lanse edeceği konuşulan AMD, ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Mobility Radeon HD 5830 modeline ait resmi detaylar da gün ışığına çıktı. Acer Ferrari One'a bağlı XGP kutusunda kullanılan mobil grafik çözümü, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.04 milyar transistör içeren DirectX 11 destekli kart 24 Watt'lık güç tüketimiyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 800x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip olan mobil ekran kartına GDDR3 bellekler eşlik ediyor.


Grafik işlem birimi 500MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de çalışan Mobility Radeon HD 5830, 800 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunan DirectX 11 destekli mobil grafik çözümünün 25.6GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu açıklandı. Eyefinity ve Crossfire X teknolojileriyle uyumlu olan aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan Mobility Radeon HD 5830'un 3D stereoskopik ekran ve gözlüklerle uyumlu olduğu da açıklandı. ATi Mobility Radeon HD 5830'un yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayarlarla birlikte önümüzdeki günlerde sahneye çıkması bekleniyor.





Bu başka notebooklara dışardan bağlanabiliyor mu??
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QuickPlay 9 yıl
Nvidianın işi gerçek zor bu sene AMD-ATI altın çağını yaşıyor bu sene :)
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aslanemre58 9 yıl
Önceden de Nvidia 9600M GT ile altın çağını yaşıyordu şimdi HD4650 ile HD5650 ATI krallığını ilan etti.ATI HD5650, Nvidia GTS250M''i resmen inletti.Hâlbuki GTS250M Nvidia'nın Yüksek Performans listesindeki bir kart
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KaraMaraT 9 yıl
4890 a yakın performans verecek diyorlardı galiba.24watt ile bu kart 5770 in satışlarını ezmesi lazım.
tabi bunun mobility kart olduğunu unutmamak lazım :)
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toz-koparan 9 yıl
rakibinden çok avantajlı....
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CoreXXX 9 yıl
çok iyi bir başarım 800 işlemci ve 24 watt, 4870m den iyi bir performans sunarsa üst sınıf notebooklarda hep bu gpuyu görebiliriz
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Batuist 9 yıl
Fx57 800TeraFlop biraz çok değil mi sence?
:)
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hellteam 9 yıl
Performansı güzel dedik te 4870 le kıyaslamak yanlış olmuş. Bi arkadaş yazmış 4770 civarı ve aşası bi performans verebilir

800 teroflop u da anlayan anlamıştır yazım hatasını hepimiz yapıyoruz sonuçta.

0,8 teraflopla zaten kart gücünü belli etmiştir(4770 0.96tf)
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