ATi Mobility Radeon HD 5830'da ısıl güç tasarımı 24 Watt

Masaüstü sistemler için hazırladığı Radeon HD 5830 modelini 5 Şubat'ta lanse edeceği konuşulan AMD, ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Mobility Radeon HD 5830 modeline ait resmi detaylar da gün ışığına çıktı. Acer Ferrari One'a bağlı XGP kutusunda kullanılan mobil grafik çözümü, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.04 milyar transistör içeren DirectX 11 destekli kart 24 Watt'lık güç tüketimiyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 800x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip olan mobil ekran kartına GDDR3 bellekler eşlik ediyor.
Grafik işlem birimi 500MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de çalışan Mobility Radeon HD 5830, 800 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunan DirectX 11 destekli mobil grafik çözümünün 25.6GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu açıklandı. Eyefinity ve Crossfire X teknolojileriyle uyumlu olan aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan Mobility Radeon HD 5830'un 3D stereoskopik ekran ve gözlüklerle uyumlu olduğu da açıklandı. ATi Mobility Radeon HD 5830'un yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayarlarla birlikte önümüzdeki günlerde sahneye çıkması bekleniyor.
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kartın yük altındaki değeri bu, boştayken bu kadar yaksa yük altında 150w yakar pil ve notebookun o 90 w lik poweri dayanmaz :))
bu kart sayesınde alienwareden baska oyun netbooklarıda gorebıliriz belki.
dort dortluk bır notebook ınadına cıkarıp getırmıyorlar, neymıs pazarlama taktıgıymıs...o sırketlerdekı beyınlere odenen para bır yana harcanan kaynak,zaman ısrafına yanıyorum..tukettıklerı CO2 tayga ormanlarına gıdecek oksıjen olup gerı donecek off off...
ayrıca hd 5830 deyince gddr5 ve 256bit zannetmişler..
halbuki dizüstü bir grafik kartı için normal bir değer..
Bu başka notebooklara dışardan bağlanabiliyor mu??
tabi bunun mobility kart olduğunu unutmamak lazım :)
:)
800 teroflop u da anlayan anlamıştır yazım hatasını hepimiz yapıyoruz sonuçta.
0,8 teraflopla zaten kart gücünü belli etmiştir(4770 0.96tf)