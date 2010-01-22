ATi Mobility Radeon HD 5830'da ısıl güç tasarımı 24 Watt

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Masaüstü sistemler için hazırladığı Radeon HD 5830 modelini 5 Şubat'ta lanse edeceği konuşulan AMD, ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği Mobility Radeon HD 5830 modeline ait resmi detaylar da gün ışığına çıktı. Acer Ferrari One'a bağlı XGP kutusunda kullanılan mobil grafik çözümü, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.04 milyar transistör içeren DirectX 11 destekli kart 24 Watt'lık güç tüketimiyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 800x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip olan mobil ekran kartına GDDR3 bellekler eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 500MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de çalışan Mobility Radeon HD 5830, 800 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunan DirectX 11 destekli mobil grafik çözümünün 25.6GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu açıklandı. Eyefinity ve Crossfire X teknolojileriyle uyumlu olan aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan Mobility Radeon HD 5830'un 3D stereoskopik ekran ve gözlüklerle uyumlu olduğu da açıklandı. ATi Mobility Radeon HD 5830'un yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayarlarla birlikte önümüzdeki günlerde sahneye çıkması bekleniyor.