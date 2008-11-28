ATi Radeon HD 4830'un fiyatı 100 Avro altına geriledi

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AMD-ATi'nin geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunduğu Radeon HD 4830 sergilediği performans ile 150$ seviyesinde dikkat çekmeyi başarmış ayrıca Crossfire kurulumunun ortaya koyduğu başarım video incelememizde de net bir şekilde gözlemlenebilmişti. Radeon HD 4800 serisinin en yeni ve uygun fiyatlı temsilcisi olan HD 4830'un fiyatı düşmeye başladı.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 LE GPU'sundan güç alan ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelen Radeon HD 4830'da 640x paralel işlem birimi yer alıyor. Grafik işlem birimi 575MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan kart, DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğiyle geliyor ve UDV 2.0 teknolojisiyle HD video hızlandırma yapabiliyor.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 4830 modelinin fiyatı yurt dışında 100 Avro'nun altına gerilemiş durumda. Hatta HIS'ın HD 4830 modeli gibi referans tasarımdan farklı olarak özel soğutuculu modeller de Avrupa pazarında 99 Avro seviyesine gelmiş durumda. Bu arada yine Avrupa pazarında Radeon HD 4850 modelinin de yaklaşık 125 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.