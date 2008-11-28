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ATi Radeon HD 4830'un fiyatı 100 Avro altına geriledi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4830'un fiyatı 100 Avro altına geriledi
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AMD-ATi'nin geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunduğu Radeon HD 4830 sergilediği performans ile 150$ seviyesinde dikkat çekmeyi başarmış ayrıca Crossfire kurulumunun ortaya koyduğu başarım video incelememizde de net bir şekilde gözlemlenebilmişti. Radeon HD 4800 serisinin en yeni ve uygun fiyatlı temsilcisi olan HD 4830'un fiyatı düşmeye başladı.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 LE GPU'sundan güç alan ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelen Radeon HD 4830'da 640x paralel işlem birimi yer alıyor. Grafik işlem birimi 575MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan kart, DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğiyle geliyor ve UDV 2.0 teknolojisiyle HD video hızlandırma yapabiliyor.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 4830 modelinin fiyatı yurt dışında 100 Avro'nun altına gerilemiş durumda. Hatta HIS'ın HD 4830 modeli gibi referans tasarımdan farklı olarak özel soğutuculu modeller de Avrupa pazarında 99 Avro seviyesine gelmiş durumda. Bu arada yine Avrupa pazarında Radeon HD 4850 modelinin de yaklaşık 125 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.


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murdocklawless 11 yıl
bununla ikili CF ilaç gibi olur valla.
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max975 11 yıl
güzel gelişme ama bakalım ne kadar daha düşer euro
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avanak_abdi 11 yıl
nerden çıktı bu kriz :D arkadaş bi ekran kartı alıcaz fiyatlar tavan yaptı :S
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musandia 11 yıl
Newegg: 119.99 DOLAR
Gigatek: 151.00 DOLAR
POWERCOLOR - HD4830 512MB

Zaten dolar uçtu birde böyle ekleme yapıyorlar. Bir tek bu değil 4670, 790GX ler
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Bizde neredeyse 4850yle yarışıyor
Çok değil aralarında sadece 10, 15 dolar fark var. 4670 bile 90 dolar altına henüz düşmedi.
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K0rkunc 11 yıl
bu euro olayı bana daha çok kelime oyunu gibi geliyor zaten 2.10 lire oolmuş dolar oalrak düşse anlıcaz

bende bi kampanya yapiyim

ati radeon 4830 50 dinar oldu
(1 dinar 5 dolar )
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BARKU 11 yıl
avro 2 lira seviyesindeyken bizim için hala daha yüksek.

Maaşı avroyla alıyorsanız onu bilemem tabi
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