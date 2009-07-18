ATi Radeon HD 4890'da fiyat 170$'a kadar düştü

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan ve hız aşırtmalı modellerinde grafik işlemci çalışma frekansı 1GHz'e ulaşan Radeon HD 4890 modelinde fiyatlar dikkat çekici seviyelere gelmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Bilindiği üzere Radeon HD 4890, RV770 tabanlı Radeon HD 4870 modelinin saat hızları arttırılmış bir versiyonu değil. Daha yüksek çalışma verimliliği adına GPU üzerinde çeşitli modifikasyonlar yapan AMD-ATi, bu sayede RV770 GPU'suna göre daha fazla transistöre içeren RV790 GPU'su ile 1GHz ve üstü hızlara ulaşmayı başarmıştı.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 4890, yurt dışında 170$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. Marka ve modeline göre 250$ civarı fiyatlandırma ile lanse edilen Radeon HD 4890 sadece birkaç ay içerisinde yine marka ve modeline göre 170$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 ve 4850 X2 modellerinden sonra en güçlü grafik çözümü olan kart, gerileyen fiyatıyla birlikte fiyat/performans başarımı açısından çok daha dikkat çekici bir konuma gelmiş durumda. Avrupa ve ülkemiz pazarındaki duruma baktığımızda ise Avrupa'da en ucuz modeli 154 Avro seviyesinden listelendiğini, ülkemizde ise sektörün yeni ismi VXT3D'nin 217$ ile en uygun fiyatlı Radeon HD 4890 modelini sunduğunu görüyoruz.