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ATi Radeon HD 4890'da fiyat 170$'a kadar düştü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
34,9b
1
64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4890'da fiyat 170$'a kadar düştü
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AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan ve hız aşırtmalı modellerinde grafik işlemci çalışma frekansı 1GHz'e ulaşan Radeon HD 4890 modelinde fiyatlar dikkat çekici seviyelere gelmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Bilindiği üzere Radeon HD 4890, RV770 tabanlı Radeon HD 4870 modelinin saat hızları arttırılmış bir versiyonu değil. Daha yüksek çalışma verimliliği adına GPU üzerinde çeşitli modifikasyonlar yapan AMD-ATi, bu sayede RV770 GPU'suna göre daha fazla transistöre içeren RV790 GPU'su ile 1GHz ve üstü hızlara ulaşmayı başarmıştı.

Gelen bilgilere göre Radeon HD 4890, yurt dışında 170$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. Marka ve modeline göre 250$ civarı fiyatlandırma ile lanse edilen Radeon HD 4890 sadece birkaç ay içerisinde yine marka ve modeline göre 170$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 ve 4850 X2 modellerinden sonra en güçlü grafik çözümü olan kart, gerileyen fiyatıyla birlikte fiyat/performans başarımı açısından çok daha dikkat çekici bir konuma gelmiş durumda. Avrupa ve ülkemiz pazarındaki duruma baktığımızda ise Avrupa'da en ucuz modeli 154 Avro seviyesinden listelendiğini, ülkemizde ise sektörün yeni ismi VXT3D'nin 217$ ile en uygun fiyatlı Radeon HD 4890 modelini sunduğunu görüyoruz.


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KANUNI61 10 yıl
bu şu anlama geliyor bence 5xxx serisi kartlar geliyor bence stok eritmek icin yapılmış sanırım
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TURK-ŞAD 10 yıl
Birbirine eşdeğer konumdaki iki kartdan HD 4890 = GTX 275 ( performans olarak) Tr sınırları içersinde 84,88 lira daha ucuz olan HD 4890 çok daha avantajlı, F/P oranıyla bu seviye kart almak isteyenler için tercih edilmesi gereken karttır bence

En Ucuz HD 4890 / 370,19 tl

teknofiyat.com/...

En ucuz GTX 275 / 455,07 tl

teknofiyat.com/...

Gerçekten bu fiyatların nerelere kadar düşebileceğini merak içinde bekliyorum.. Bravo AMD&ATI
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sertacaygun 10 yıl
Direk en ucuz rakamdan satp sürümden kâr eseler... Tabii, o zaman da teknoloji kanuna aykırı...
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CoreXXX 10 yıl
beklemek konusunda baya bi tartışma olmuş ama bunu daha açık bir şekle getirmek lazım, grafik ihtiyacınızı tümleşik bir karttan sağlıyor veya düşük bir harici grafik kartınız var ve güzel bir grafik kartına ihtiyacınız varsa beklemeden alabilirsiniz çünkü yukardaki arkadaşlarında dediği gibi teknoloji bekledikce sürekli yenisi çıkıyor
ama benim gibi bir 3870 iniz yada geforce 8 serisi gibi şu an her oyunu oynatan idarelik bir kartınız varsa elbette bu karta atlamayın ozaman bi hedef belirlenip beklenebilir, mesela ben kendi adıma dx 11 ve w7 iyce yaygınlaşşın kartların fiyatları olgunlaşşın diye mart-nisan gibi bir hedef koydum ve 300 dolardan fazla olmamak koşulu ile o tarihlerde alıcam.
yani geçerli sebep varsa beklenir
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MegaWolt38 10 yıl

Orjinalden alıntı: CoreXXX

beklemek konusunda baya bi tartışma olmuş ama bunu daha açık bir şekle getirmek lazım, grafik ihtiyacınızı tümleşik bir karttan sağlıyor veya düşük bir harici grafik kartınız var ve güzel bir grafik kartına ihtiyacınız varsa beklemeden alabilirsiniz çünkü yukardaki arkadaşlarında dediği gibi teknoloji bekledikce sürekli yenisi çıkıyor

ama benim gibi bir 3870 iniz yada geforce 8 serisi gibi şu an her oyunu oynatan idarelik bir kartınız varsa elbette bu karta atlamayın ozaman bi hedef belirlenip beklenebilir, mesela ben kendi adıma dx 11 ve w7 iyce yaygınlaşşın kartların fiyatları olgunlaşşın diye mart-nisan gibi bir hedef koydum ve 300 dolardan fazla olmamak koşulu ile o tarihlerde alıcam.

yani geçerli sebep varsa beklenir



Zaten senin kartın gayet güzel, sen dx11i bekleyebilirsin ama benim gibi kartı eski olupta (x1300pro) yeni alacaklar için en iyisi hemen almak.
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CoreXXX 10 yıl
beklemek konusunda baya bi tartışma olmuş ama bunu daha açık bir şekle getirmek lazım, grafik ihtiyacınızı tümleşik bir karttan sağlıyor veya düşük bir harici grafik kartınız var ve güzel bir grafik kartına ihtiyacınız varsa beklemeden alabilirsiniz çünkü yukardaki arkadaşlarında dediği gibi teknoloji bekledikce sürekli yenisi çıkıyor
ama benim gibi bir 3870 iniz yada geforce 8 serisi gibi şu an her oyunu oynatan idarelik bir kartınız varsa elbette bu karta atlamayın ozaman bi hedef belirlenip beklenebilir, mesela ben kendi adıma dx 11 ve w7 iyce yaygınlaşşın kartların fiyatları olgunlaşşın diye mart-nisan gibi bir hedef koydum ve 300 dolardan fazla olmamak koşulu ile o tarihlerde alıcam.
yani geçerli sebep varsa beklenir
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CoreXXX 10 yıl
beklemek konusunda baya bi tartışma olmuş ama bunu daha açık bir şekle getirmek lazım, grafik ihtiyacınızı tümleşik bir karttan sağlıyor veya düşük bir harici grafik kartınız var ve güzel bir grafik kartına ihtiyacınız varsa beklemeden alabilirsiniz çünkü yukardaki arkadaşlarında dediği gibi teknoloji bekledikce sürekli yenisi çıkıyor
ama benim gibi bir 3870 iniz yada geforce 8 serisi gibi şu an her oyunu oynatan idarelik bir kartınız varsa elbette bu karta atlamayın ozaman bi hedef belirlenip beklenebilir, mesela ben kendi adıma dx 11 ve w7 iyce yaygınlaşşın kartların fiyatları olgunlaşşın diye mart-nisan gibi bir hedef koydum ve 300 dolardan fazla olmamak koşulu ile o tarihlerde alıcam.
yani geçerli sebep varsa beklenir
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hikmetg 10 yıl
4870 512MB TR Fiyatı ile 150$'a gerilemiş durumda. Fiyatlar hakikaten çok cazip olmuş. Bu fiyatlarla ATI 'nin ciddi bir satış rakkamı yakalayacağını düşünüyorum. Zotac 275 ise tam 290$ + kdv.
Kesinlikle almaya deymez. 2 kat fark.
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hikmetg 10 yıl
4870 512MB TR Fiyatı ile 150$'a gerilemiş durumda. Fiyatlar hakikaten çok cazip olmuş. Bu fiyatlarla ATI 'nin ciddi bir satış rakkamı yakalayacağını düşünüyorum. Zotac 275 ise tam 290$ + kdv.
Kesinlikle almaya deymez. 2 kat fark.
Yanıtla
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xfelix 10 yıl
arkadaşlar benim düşünçem dx 11 ekran kart larının_____ 512 bit_______ den aşagı olmaması eger hala 256 bitde devam ederlerse hata yaparlar artık ekran karlarının bir evrim
geçirmesi lazım yılıardır aynı gırafik işlemçilerini millete satıyolar isterseniz bi geçmişteki ekran karlara bi bakın
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TiesTorN 10 yıl
Anlamadığınız konularda konuşmazsanız daha makbule geçecek... 1-2 tip gelip bu bit mevzusunu açıyor, diğerleri de arkasından geliyor sonra.
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msw 10 yıl

Orjinalden alıntı: xfelix

arkadaşlar benim düşünçem dx 11 ekran kart larının_____ 512 bit_______ den aşagı olmaması eger hala 256 bitde devam ederlerse hata yaparlar artık ekran karlarının bir evrim
geçirmesi lazım yılıardır aynı gırafik işlemçilerini millete satıyolar isterseniz bi geçmişteki ekran karlara bi bakın


Önemli olan bant genişliği, gxt 260ın 440bit i var 4870in 256biti, sonuçta 4870 ondan daha üstün bir kart
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tolgaerhan 10 yıl
@ C3nK35 ms vista kullanıcıları için belirli bir fiyata 7'ye terfi alternatifi sundu dh de çıktı daha önce haberi
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