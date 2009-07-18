ATi Radeon HD 4890'da fiyat 170$'a kadar düştü

AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan ve hız aşırtmalı modellerinde grafik işlemci çalışma frekansı 1GHz'e ulaşan Radeon HD 4890 modelinde fiyatlar dikkat çekici seviyelere gelmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Bilindiği üzere Radeon HD 4890, RV770 tabanlı Radeon HD 4870 modelinin saat hızları arttırılmış bir versiyonu değil. Daha yüksek çalışma verimliliği adına GPU üzerinde çeşitli modifikasyonlar yapan AMD-ATi, bu sayede RV770 GPU'suna göre daha fazla transistöre içeren RV790 GPU'su ile 1GHz ve üstü hızlara ulaşmayı başarmıştı.
Gelen bilgilere göre Radeon HD 4890, yurt dışında 170$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. Marka ve modeline göre 250$ civarı fiyatlandırma ile lanse edilen Radeon HD 4890 sadece birkaç ay içerisinde yine marka ve modeline göre 170$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 ve 4850 X2 modellerinden sonra en güçlü grafik çözümü olan kart, gerileyen fiyatıyla birlikte fiyat/performans başarımı açısından çok daha dikkat çekici bir konuma gelmiş durumda. Avrupa ve ülkemiz pazarındaki duruma baktığımızda ise Avrupa'da en ucuz modeli 154 Avro seviyesinden listelendiğini, ülkemizde ise sektörün yeni ismi VXT3D'nin 217$ ile en uygun fiyatlı Radeon HD 4890 modelini sunduğunu görüyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En Ucuz HD 4890 / 370,19 tl
teknofiyat.com/...
En ucuz GTX 275 / 455,07 tl
teknofiyat.com/...
Gerçekten bu fiyatların nerelere kadar düşebileceğini merak içinde bekliyorum.. Bravo AMD&ATI
ama benim gibi bir 3870 iniz yada geforce 8 serisi gibi şu an her oyunu oynatan idarelik bir kartınız varsa elbette bu karta atlamayın ozaman bi hedef belirlenip beklenebilir, mesela ben kendi adıma dx 11 ve w7 iyce yaygınlaşşın kartların fiyatları olgunlaşşın diye mart-nisan gibi bir hedef koydum ve 300 dolardan fazla olmamak koşulu ile o tarihlerde alıcam.
yani geçerli sebep varsa beklenir
Zaten senin kartın gayet güzel, sen dx11i bekleyebilirsin ama benim gibi kartı eski olupta (x1300pro) yeni alacaklar için en iyisi hemen almak.
ama benim gibi bir 3870 iniz yada geforce 8 serisi gibi şu an her oyunu oynatan idarelik bir kartınız varsa elbette bu karta atlamayın ozaman bi hedef belirlenip beklenebilir, mesela ben kendi adıma dx 11 ve w7 iyce yaygınlaşşın kartların fiyatları olgunlaşşın diye mart-nisan gibi bir hedef koydum ve 300 dolardan fazla olmamak koşulu ile o tarihlerde alıcam.
yani geçerli sebep varsa beklenir
ama benim gibi bir 3870 iniz yada geforce 8 serisi gibi şu an her oyunu oynatan idarelik bir kartınız varsa elbette bu karta atlamayın ozaman bi hedef belirlenip beklenebilir, mesela ben kendi adıma dx 11 ve w7 iyce yaygınlaşşın kartların fiyatları olgunlaşşın diye mart-nisan gibi bir hedef koydum ve 300 dolardan fazla olmamak koşulu ile o tarihlerde alıcam.
yani geçerli sebep varsa beklenir
Kesinlikle almaya deymez. 2 kat fark.
Kesinlikle almaya deymez. 2 kat fark.
geçirmesi lazım yılıardır aynı gırafik işlemçilerini millete satıyolar isterseniz bi geçmişteki ekran karlara bi bakın
Önemli olan bant genişliği, gxt 260ın 440bit i var 4870in 256biti, sonuçta 4870 ondan daha üstün bir kart