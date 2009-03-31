ATi Radeon HD 4890'ın güç tüketim değerleri belirdi

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AMD-ATi'nin aylardır merakla beklenen ve lansmanına artık sayılı günler kalan Radeon HD 4890 modelinin teknik detayları netleşmeye devam ediyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alan HD 4890 yerini alacağı HD 4870 modelinden yüksek saat hızları kadar güç tüketimiyle de ayrılacak.

Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Radeon HD 4890 modelinin grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapacak. Standart olarak sadece 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle satışa sunulacağı belirtilen Radeon HD 4890'a güç veren RV790 GPU'su sahip olduğu 959 milyon transistörle, RV770 GPU'sundan ayrılacak.

Elimize ulaşan bilgilere göre HD 4890'ın tam yük altındaki maksimum güç tüketimi 190 Watt, bekleme durumundaki tüketimi ise 60 Watt olacak. Bu değerler daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere HD 4890'ın yerini alacağı HD 4870 modeline kıyasla tam yük altında daha yüksek, bekleme durumunda ise daha düşük güç tüketeceği bilgilerini doğruluyor.