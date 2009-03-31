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ATi Radeon HD 4890'ın güç tüketim değerleri belirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,5b
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38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4890'ın güç tüketim değerleri belirdi
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AMD-ATi'nin aylardır merakla beklenen ve lansmanına artık sayılı günler kalan Radeon HD 4890 modelinin teknik detayları netleşmeye devam ediyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alan HD 4890 yerini alacağı HD 4870 modelinden yüksek saat hızları kadar güç tüketimiyle de ayrılacak.

Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Radeon HD 4890 modelinin grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapacak. Standart olarak sadece 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle satışa sunulacağı belirtilen Radeon HD 4890'a güç veren RV790 GPU'su sahip olduğu 959 milyon transistörle, RV770 GPU'sundan ayrılacak.

Elimize ulaşan bilgilere göre HD 4890'ın tam yük altındaki maksimum güç tüketimi 190 Watt, bekleme durumundaki tüketimi ise 60 Watt olacak. Bu değerler daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere HD 4890'ın yerini alacağı HD 4870 modeline kıyasla tam yük altında daha yüksek, bekleme durumunda ise daha düşük güç tüketeceği bilgilerini doğruluyor.


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burakahmet19 7 yıl
konu hortlatma o*
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Hasikomen 7 yıl
Düşündüğümden daha iyi bir ekran kartı çıktı, 2 gün önce Vatan'dan aldım ve memnunum.
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OverClocK1ng 10 yıl
Ben valla anlamıyorum. En üst seviye kart alacaklar. 190 Watt'ı beğenmiyorlar. Ne bekliyordunuz ki. Çok hızlı ve iyi bir kart olsun ve 80 Watt mı tüketsin? Bu mu yani...
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Yeur 10 yıl
Eyvallah ATI kasayi değiştirmeye gerek kalmadi.Senin sayende 600w pusum ömür boyu gidecek gibi.
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berkerden 10 yıl
Bende 512 lik versiyonu var. Ama aldığımda 1gb likler olsaydı keisn onu alırdım. Çünkü bazı oyunlarda çok etkili. Ayrıca AA 8x e çıkınca bazı oyunlarda inanılmaz eksikliği hissediliyoy. Bundan sonra alacak varsa 1gb likten aşağı almasın derim.
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Batuist 10 yıl
40nm GPU nun watt olarak getirisi ne olacak şimdi onu merak ettim..
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Dr. Isaacs 10 yıl
Gayet uygun görünüyor tüketim değerleri
günümüzde artık güç tüketimide önemli bir unsur haline geldi.
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berkerden 10 yıl
4870 boşta kaç Watt yakıyordu.
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maviay1980 10 yıl
190watt biraz yüksek olmuş zati 2 adet ek güç girişi olmasından belliydi yinmez...
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U_şen 10 yıl
4870x2 nin güç tüketimi nedir beyler ?
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XivA 10 yıl
oc yi transistör ekleyerek mi yaptılar :) fiziksel değişmede fazla ben hala sp nin 800 üzerinde olacağına inanıyorum veya rop ların falan!
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EneRGy. 10 yıl
GErçekten fena değil
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max975 10 yıl
yani pek birşey değişmemiş...
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sertacaygun 10 yıl
60W harika değer, 190W da üzücü bir değer...
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altanelk 10 yıl
160 watt civarıydı 4870 in güç tüketimi
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Bu da 4870 in OC yapılmış hali işte

30W daha fazla çekiyor. Normaldir
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