ATi Radeon HD 5830 ve 5870 Eyefinity 6 Edition için resmi çıkış tarihleri açıklandı

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Son kullanıcılar tarafından çıkışı merakla beklenen ATi Radeon HD 5830 için tanıtım tarihi kesinleşti. Ocak sonunda çıkması beklenen ancak daha sonra 5 Şubat tarihine ötelenen Radeon HD 5830, Çin'in yeni yıl tatiline girmesinden ötürü ileri bir tarihe ertelenmiş, firmaya yakın kaynaklar, DirectX 11 destekli yeni modelin 25 Şubat'ta lanse edileceğini bildirmişlerdi. AMD'den gelen tele-konferans daveti bu bilgiyi doğruladı ve ATi Radeon HD 5830'un 25 Şubat'ta çıkacağı kesinleşmiş oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği yeni modelin 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280x paralel işlem birimine sahip olması bekleniyor. Saat hızları hakkında henüz doğrulanmış herhangi bir bilgi olmasa da grafik biriminin 750MHz, belleklerin ise 4000MHz'de çalışacağı ve karta 1GB GDDR5 bellek kapasitesinin eşlik edeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

ATi Radeon HD 5830 ile birlikte tanıtımı Eylül ayında yapılan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition modelinin çıkış tarihi de nihayet kesinleşti. Çoklu monitör deneyimi yaşamak isteyen oyuncular ve profesyonel kullanıcılar (tasarımcılar, brokerlar, mühendisler vb.) özel olarak tasarlanan Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition, üzerinde yer alan 6 adet mini-DisplayPort konnektörü ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle standart bir Radeon HD 5870 modelinden ayrılmayı başarıyor. Fiyatı hakkında henüz resmi herhangi bir bilgi olmayan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition modelinin, 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması ve takip eden hafta içerisinde (11 Mart tarihinde) resmi olarak lanse edilmesi bekleniyor.

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ATi Radeon HD 5830 (tasarımın Radeon HD 5850 ve 5870 ile aynı olması bekleniyor)

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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition