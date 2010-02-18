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ATi Radeon HD 5830 ve 5870 Eyefinity 6 Edition için resmi çıkış tarihleri açıklandı

ATi Radeon HD 5830 ve Radeon HD 5870 Eyefinity'nin kesinleşmiş çıkış tarihlerini açıklıyoruz. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
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45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5830 ve 5870 Eyefinity 6 Edition için resmi çıkış tarihleri açıklandı
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Son kullanıcılar tarafından çıkışı merakla beklenen ATi Radeon HD 5830 için tanıtım tarihi kesinleşti. Ocak sonunda çıkması beklenen ancak daha sonra 5 Şubat tarihine ötelenen Radeon HD 5830, Çin'in yeni yıl tatiline girmesinden ötürü ileri bir tarihe ertelenmiş, firmaya yakın kaynaklar, DirectX 11 destekli yeni modelin 25 Şubat'ta lanse edileceğini bildirmişlerdi. AMD'den gelen tele-konferans daveti bu bilgiyi doğruladı ve ATi Radeon HD 5830'un 25 Şubat'ta çıkacağı kesinleşmiş oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği yeni modelin 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280x paralel işlem birimine sahip olması bekleniyor. Saat hızları hakkında henüz doğrulanmış herhangi bir bilgi olmasa da grafik biriminin 750MHz, belleklerin ise 4000MHz'de çalışacağı ve karta 1GB GDDR5 bellek kapasitesinin eşlik edeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

ATi Radeon HD 5830 ile birlikte tanıtımı Eylül ayında yapılan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition modelinin çıkış tarihi de nihayet kesinleşti. Çoklu monitör deneyimi yaşamak isteyen oyuncular ve profesyonel kullanıcılar (tasarımcılar, brokerlar, mühendisler vb.) özel olarak tasarlanan Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition, üzerinde yer alan 6 adet mini-DisplayPort konnektörü ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle standart bir Radeon HD 5870 modelinden ayrılmayı başarıyor. Fiyatı hakkında henüz resmi herhangi bir bilgi olmayan ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition modelinin, 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması ve takip eden hafta içerisinde (11 Mart tarihinde) resmi olarak lanse edilmesi bekleniyor.

ATi Radeon HD 5830 ve 5870 Eyefinity 6 Edition için resmi çıkış tarihleri açıklandı
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ATi Radeon HD 5830 (tasarımın Radeon HD 5850 ve 5870 ile aynı olması bekleniyor)

ATi Radeon HD 5830 ve 5870 Eyefinity 6 Edition için resmi çıkış tarihleri açıklandı
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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition


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siyahtemas 9 yıl
Bendeki mevcut 5870 ile bunu crossfire yapsam, bunun eyefinity özelliğinden faydalanabilirmiyim acaba?
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Cnytkyz 9 yıl
Eyefinity 6 editionların bellekleri 2gb, güç girişleri bir adet 6 bir adet 8 pin olacakmış

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Cnytkyz 9 yıl
Yarın 25 subat donanimhaberden hemen bir inceleme beliyoruz
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BLACKPONTIAC 9 yıl
ORJİNALDEN ALINTI
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BLACKPONTIAC 9 yıl
GÜZELMİŞ
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DH Misafiri 9 yıl
ben seçimimi yaptım ve hd 5850 aldım arkadaşlar gerçekten harika bir kart tavsiye ederim.. evet fiyatı biraz tuzlu ama bazı şeylerle kıyaslandıgında normal mesela insanlar 1000tl ye telefon alabiliyorsa bilgisayarda hayatımızın parçasıysa tabiki bunlarda alınır :)
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ibonline 9 yıl
belkide en çokj beni mağdur etti bir bilgisayar mağazasında 399 lira alacağım var ocak ayından beridir 5830 u bekliyorum daha ne vakte kadar böylece bekleyecez
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blank42 9 yıl
Bende 5850 alacaktım fakat 5830'mı beklesem
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suhaksk 9 yıl
Bekle al diyorsunda bekleyincede yeni kartların cıkmasını bekliyorsun bekle bekle iki ucu b.. degnek oluyor sonra sinir bozucu bir durum
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DH Misafiri 9 yıl
bende nvidianın fermi si çıkıncaya kadar yuksek bir fiyatı olabilir (500 cıvarı) daha sonra fiyat 400 e kadar iner.sonrasını bilemem ama.kart çıktıktan sonra beklemek ve daha snra almak en iyisi.
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı 300-400 arası olacaktır.5770 zaten 300-350 arası.5750 max 350 olcak bence.
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suhaksk 9 yıl
Atide aralığı dolduracak yeni kartı 400-450 Tl arasına satacaktır buda normal çünkü en ucuz 5850 suan 550 lira civarında 400-450 tlde makul fiyat 5770 fiyatına satmayacagına gore çokda ucuz fiyat beklemek pek akıllıca değil yeni cıkacak bir kart için.
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Smtboz 9 yıl
ucuz fiyat beklemiyoruzda sonuçta 4890a veya 5770e o kadar para vermektense 5850ye 400-450tl vermek daha mantıklı.Sonuçta 4890dan daha performanslı olacağı söyleniyor ve dx11 bir kart.
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