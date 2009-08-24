ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin özellikleri detaylandı ?

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık geri sayım başladı. Bu konuda ilk adımı atacak isim olan AMD-ATi, 10 Eylül'de yapacağı lansman ile yeni nesil grafik kartlarının üzerindeki örtüyü kaldıracak. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sunun kullanılacağı performans serisi yeni modeller için henüz resmi özellikler açıklanmış olmasa da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD-ATi''den iş ortaklarına ulaştırıldığı belirtilen yeni bir bilgiye göre, RV870 GPU'sunun güç vereceği Cypress kod adlı yeni nesil ekran kartları, Radeon HD 5800 serisi olarak lanse edilecekler.
İlk etapta Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinden oluşacağı belirtilen seri kapsamındaki yeni modellerde 1GB GDDR5 bellek kullanılacağı, DirectX 11, OpenGL 3.1, ATi Stream GPGPU, Avivo HD ve ATi Eyefinity teknolojilerine destek verileceği belirtiliyor. Hızlandırılmış Video Dönüştürme, Crossfire X ve PowerPlay teknolojilerine de sahip olacak Radeon HD 5800 serisi yeni nesil çözümlerde ayrıca geliştirilmiş güç yönetimi, çoklu çıkış opsiyonu olarak DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine destek gibi detaylara da yer verileceği bildirilirken temel teknik detaylar ise henüz ifade edilmiş değil.
PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartları için üzeirnde durulan temel yeniliklerden birisi Eyefinit teknolojisi. Gelen bilgilere göre kullanıcılar bu teknoloji ile tek kart ile 3 adet monitörü aynı anda kullanabilecekler ki özellikle tasarımcılar ve finans gibi spesifik iş kolları için bu özelliğin ciddi avantaj kazandırabileceği üzerinde duruluyor.
Radeon HD 5800 kapsamında kullanıma sunulacak Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin Eylül ayında lanse edileceği, hacimli satışın ise Ekim ayını bulabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.
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Şiddetle bekliyoruz..
6 aydr tam pc topluom sipariş wercem tak haber gelio :/:/
ama en azndna lynnfield ler güzel çıktı
bndan umudm yoq
Tiestorn kardeş iyi oku istersen ben GTX285 OCli modellerine %30 fark atar dedim. GTX285 HD 4890dan %10-15daha hızlı. OC modeli ise
%20hızlı. Bende bunun üzerine %30 fark yaparsa dedim ki bu da %50farka işaret ediyor.
%80 fark olursa zaten Nvidia'yı zor günler bekliyor!
Bu özelliklere ilaveten gpu saat hızı yine 1ghz'de çalışabilecek şeklinde olursa güçlü bir gpu olmasının yanında GT300'lere daha iyi rakip olucaktır.
Eğer 256-bit 4ghz olursa rami (tahmini 1GB olur zaten), bu kart tek başına 4870X2'yi geçemez diye düşünüyorum. Saat hızlarını uçurmaları pek mümkün gelmiyor bana. 5870in Ram genişliğini, ROP ve SP gücünü düşünürsek performansı 4870 512MB CrossFire civarı birşey oluyor, zaten teknik özellikleri aynı neredeyse.
4870X2 teknik özellikleri:
Geriye sadece DX11 kalıyor. Bakalım DX10'dan bir farkı olacakmı... Tessellation, Ray Tracing falan herşey var diye biliyorum DX10'da da.
isimleri.
Fiyat konusunda yine bir bilgi yok