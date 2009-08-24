ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin özellikleri detaylandı ?

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık geri sayım başladı. Bu konuda ilk adımı atacak isim olan AMD-ATi, 10 Eylül'de yapacağı lansman ile yeni nesil grafik kartlarının üzerindeki örtüyü kaldıracak. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sunun kullanılacağı performans serisi yeni modeller için henüz resmi özellikler açıklanmış olmasa da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD-ATi''den iş ortaklarına ulaştırıldığı belirtilen yeni bir bilgiye göre, RV870 GPU'sunun güç vereceği Cypress kod adlı yeni nesil ekran kartları, Radeon HD 5800 serisi olarak lanse edilecekler.

İlk etapta Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinden oluşacağı belirtilen seri kapsamındaki yeni modellerde 1GB GDDR5 bellek kullanılacağı, DirectX 11, OpenGL 3.1, ATi Stream GPGPU, Avivo HD ve ATi Eyefinity teknolojilerine destek verileceği belirtiliyor. Hızlandırılmış Video Dönüştürme, Crossfire X ve PowerPlay teknolojilerine de sahip olacak Radeon HD 5800 serisi yeni nesil çözümlerde ayrıca geliştirilmiş güç yönetimi, çoklu çıkış opsiyonu olarak DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine destek gibi detaylara da yer verileceği bildirilirken temel teknik detaylar ise henüz ifade edilmiş değil.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartları için üzeirnde durulan temel yeniliklerden birisi Eyefinit teknolojisi. Gelen bilgilere göre kullanıcılar bu teknoloji ile tek kart ile 3 adet monitörü aynı anda kullanabilecekler ki özellikle tasarımcılar ve finans gibi spesifik iş kolları için bu özelliğin ciddi avantaj kazandırabileceği üzerinde duruluyor.

Radeon HD 5800 kapsamında kullanıma sunulacak Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin Eylül ayında lanse edileceği, hacimli satışın ise Ekim ayını bulabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.