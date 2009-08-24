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ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin özellikleri detaylandı ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,9b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin özellikleri detaylandı ?
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık geri sayım başladı. Bu konuda ilk adımı atacak isim olan AMD-ATi, 10 Eylül'de yapacağı lansman ile yeni nesil grafik kartlarının üzerindeki örtüyü kaldıracak. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sunun kullanılacağı performans serisi yeni modeller için henüz resmi özellikler açıklanmış olmasa da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD-ATi''den iş ortaklarına ulaştırıldığı belirtilen yeni bir bilgiye göre, RV870 GPU'sunun güç vereceği Cypress kod adlı yeni nesil ekran kartları, Radeon HD 5800 serisi olarak lanse edilecekler.

İlk etapta Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinden oluşacağı belirtilen seri kapsamındaki yeni modellerde 1GB GDDR5 bellek kullanılacağı, DirectX 11, OpenGL 3.1, ATi Stream GPGPU, Avivo HD ve ATi Eyefinity teknolojilerine destek verileceği belirtiliyor. Hızlandırılmış Video Dönüştürme, Crossfire X ve PowerPlay teknolojilerine de sahip olacak Radeon HD 5800 serisi yeni nesil çözümlerde ayrıca geliştirilmiş güç yönetimi, çoklu çıkış opsiyonu olarak DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine destek gibi detaylara da yer verileceği bildirilirken temel teknik detaylar ise henüz ifade edilmiş değil.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartları için üzeirnde durulan temel yeniliklerden birisi Eyefinit teknolojisi. Gelen bilgilere göre kullanıcılar bu teknoloji ile tek kart ile 3 adet monitörü aynı anda kullanabilecekler ki özellikle tasarımcılar ve finans gibi spesifik iş kolları için bu özelliğin ciddi avantaj kazandırabileceği üzerinde duruluyor.

Radeon HD 5800 kapsamında kullanıma sunulacak Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin Eylül ayında lanse edileceği, hacimli satışın ise Ekim ayını bulabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.


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omkkio 10 yıl
Bence ürünlerin 7 ile başlayan isimlendirmeye gitmemesinin sebebi ATI'nin yoğurdu üfleyerek yemek istemesi. Önce 5800 serisi ile nabız yoklayacaklar eğer beklenen etkiyi yapamazlarsa ki bu arada windows 7 de ilkk service pack yayınlanır ve geniş kullanıma ulaşır, o zaman 7 serisi altında yeni bir dizayn ile gelebilirler. 7'nin uğurunu heba etmeyelim stratejisi bence. Göreceksiniz, 5800 serisinden tam bir sene sonra 7 serisine geçecekler.
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sertacaygun 10 yıl
Sözde adı 7'yle başlayacaktı...
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showstopper41 10 yıl
Ekim ayı gibi geleceklerse, yine şu sıralar para biriktirme moduna beklemekte fayda var. Bu kartların gelmesiyle HD4xxx ve GTX2xx serisinin fiyatları düşecektir.
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mesAt 10 yıl
Bence şimdiden yine Nvidia ya F/P açısından fark kokusu gelmekte; heleki bir diğer haberde de GTX 285 den ucuz olacağı belirtilmiş, yeme yanında yat durumu olmuş yani(:
Şiddetle bekliyoruz..
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CoreXXX 10 yıl
ati her zaman teknoloji olarak diğer firmaların ilerisinde, performansıda tatminkar olursa zaten süper, ben 4000 serisini es geçtim ve 5 serisini bekliyorum, 3870 turbom her işimi goruyor şu an nasıl olsa
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QsquR 10 yıl
40nm lik gpu lar yaktınz beni :(:(
6 aydr tam pc topluom sipariş wercem tak haber gelio :/:/
ama en azndna lynnfield ler güzel çıktı
bndan umudm yoq
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omkkio 10 yıl
Bu "Cypress" dedikleri kartların (GPU ile bir bütün halinde) kod adı sanırsam. Yoksa çekirdek Evergreen diye adlandırılıyordu diye biliyorum =?
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JrMaster 10 yıl
Herşeyin bir sırası var aceleye gerek yok ati en iyisini yapıyor ...
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MÇKR_06 10 yıl
ati iyi iş çıkaracağa benzziyor
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fx57 10 yıl
@Absolute, uzun zamandır iddia edilen özellikler şu şekilde: 1600SP, 256-bit, 80 TMU, 32 ROP
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cestvrai 10 yıl
4890 zaten gtx285'e yakın hatta bazı durumlarda eşit performans verebilirken böyle bir tahminde bulunmak biraz abes olmuş... %30 daha hızlı olacağı zaten garanti, garanti olmayan şey %80 hızlı olması


Tiestorn kardeş iyi oku istersen ben GTX285 OCli modellerine %30 fark atar dedim. GTX285 HD 4890dan %10-15daha hızlı. OC modeli ise
%20hızlı. Bende bunun üzerine %30 fark yaparsa dedim ki bu da %50farka işaret ediyor.

%80 fark olursa zaten Nvidia'yı zor günler bekliyor!
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scutaro 10 yıl
fx57

@Absolute, uzun zamandır iddia edilen özellikler şu şekilde: 1600SP, 256-bit, 80 TMU, 32 ROP

Bu özelliklere ilaveten gpu saat hızı yine 1ghz'de çalışabilecek şeklinde olursa güçlü bir gpu olmasının yanında GT300'lere daha iyi rakip olucaktır.
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Chembond 10 yıl

fx57

@Absolute, uzun zamandır iddia edilen özellikler şu şekilde: 1600SP, 256-bit, 80 TMU, 32 ROP


Eğer 256-bit 4ghz olursa rami (tahmini 1GB olur zaten), bu kart tek başına 4870X2'yi geçemez diye düşünüyorum. Saat hızlarını uçurmaları pek mümkün gelmiyor bana. 5870in Ram genişliğini, ROP ve SP gücünü düşünürsek performansı 4870 512MB CrossFire civarı birşey oluyor, zaten teknik özellikleri aynı neredeyse.

4870X2 teknik özellikleri:

Grafik Hızlandırma Teknik Özellikleri:
# Bellek : 2048MB GDDR5
# Chipset : HD 4870 / RV770

# Steam İşlemcisi: 2 x 800
# Bellek veriyolu : 2 x 256bit
# Transistör Sayısı : 2 x 965 Milyon


Geriye sadece DX11 kalıyor. Bakalım DX10'dan bir farkı olacakmı...
Tessellation, Ray Tracing falan herşey var diye biliyorum DX10'da da.
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komagene 10 yıl
neresi detaylandı?
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TiesTorN 10 yıl
Nvidia'nın kartları çıkana kadar bu kartlar eskir zaten...

komagene

neresi detaylandı?


isimleri.
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Alper# 10 yıl
Güzel haber eline sağlık fx57 ;)

Fiyat konusunda yine bir bilgi yok
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cestvrai 10 yıl
5870 hız olarak GTX 285 OC edition'lara % 30 fark atarsa ve fiyatı 300dolar seviyesinde olursa bu kart ortalığı yıkar.


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