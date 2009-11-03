ATi Radeon HD 5950, tek GPU'lu Eyefinity Edition modeli olabilir

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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition, Radeon HD 5950 olarak lanse edilebilir.

Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili yüksek performans modelini ATi Radeon HD 5970 adı altında pazara sunmaya hazırlanan AMD, isimlendirme konusunda stratejik bir değişiklik yapabilir. ATi Radeon HD 5970 ile birlikte çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5950 modelini de hazırlaması beklenen firmanın farklı bir yol izleyeceği iddia ediliyor.

Gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 5950 modeli lanse edilecek ancak bu kart çift grafik işlemcili bir çözüm olmayacak. AMD'nin HD 5800 serisinin lansman etkinliğinde gösterdiği ancak sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadığı ATi Radeon HD 5870 Eyefinity modelinin Radeon HD 5950 adı altında pazara giriş yapacağı bildiriliyor.

Şu ana kadar AMD cephesinde herhangi bir açıklama gelmiş olmasa da üzerinde 6 adet mini DisplayPort konnektörü bulunan özel kartın, HD 5900 serisinin bir temsilcisi olacağı belirtiliyor. Öte taraftan çift grafik işlemcili ikinci modelin akıbeti ise henüz netleşmiş değil hatırlanacağı üzere Radeon HD 3850 X2'de Asus, Radeon HD4850 X2'de ise sadece Sapphire hacimli üretim yapmıştı.