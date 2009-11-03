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ATi Radeon HD 5950, tek GPU'lu Eyefinity Edition modeli olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,8b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5950, tek GPU'lu Eyefinity Edition modeli olabilir
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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity Edition, Radeon HD 5950 olarak lanse edilebilir.

Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili yüksek performans modelini ATi Radeon HD 5970 adı altında pazara sunmaya hazırlanan AMD, isimlendirme konusunda stratejik bir değişiklik yapabilir. ATi Radeon HD 5970 ile birlikte çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5950 modelini de hazırlaması beklenen firmanın farklı bir yol izleyeceği iddia ediliyor.

Gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 5950 modeli lanse edilecek ancak bu kart çift grafik işlemcili bir çözüm olmayacak. AMD'nin HD 5800 serisinin lansman etkinliğinde gösterdiği ancak sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadığı ATi Radeon HD 5870 Eyefinity modelinin Radeon HD 5950 adı altında pazara giriş yapacağı bildiriliyor.

Şu ana kadar AMD cephesinde herhangi bir açıklama gelmiş olmasa da üzerinde 6 adet mini DisplayPort konnektörü bulunan özel kartın, HD 5900 serisinin bir temsilcisi olacağı belirtiliyor. Öte taraftan çift grafik işlemcili ikinci modelin akıbeti ise henüz netleşmiş değil hatırlanacağı üzere Radeon HD 3850 X2'de Asus, Radeon HD4850 X2'de ise sadece Sapphire hacimli üretim yapmıştı.


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erolsipar 10 yıl
Peki HD 5870=HD 5950 ise o zaman HD 5950'nin saat hızları kaçtır. HD 5890 yerine HD 5950 mı olucak? Henüz belli değil ama rekabetcı ısımler ortaya sunulacak.HD 5890 ve HD 5990 çıkartırlar daha neler olucak...
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aRiSe* 10 yıl
1-2 ay bekleyek hele bi ya heyecanlanmayın :)
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sertacaygun 10 yıl
5950 ve 5970 süper kardeşlerdir, kardeşler takımıdır... Eyefinity özelliğini büyük ihtimâl EF modeli olarak sunabilirler. Ya da 5850 x2 derler. Ama büyük ihtimâl olur.
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bilalMW 10 yıl
bizim için gereksiz fantaziler :))
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Kestane Korkusu 10 yıl
5950 ile gtx 295 i geçip , 5970 ile arayı açacaktır ati
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Berkay C. 10 yıl

bilalMW

bizim için gereksiz fantaziler :))


+1
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stradosphere 10 yıl
Zaten iyice suyu çıktı bunun yani bu modellerin planları aylar öncesinden çizilmiyor mu ?Neden kullanıcının iki dakikada kafasını karıştıracak bir çözüm yerine basit ve anlamlı bir sunum gerçekleştirmiyor ?Bu konuda Ati yi anlayabilmiş değilim.
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Corporal 10 yıl
Model isimlendirmelerinde daha anlaşılır ifadeler kullansalar kullanıcılar için daha gzl olucak. Çift çekirdekli kartlar için X2 ifadesini kullanıcaklar ondan şüphe yokda Eyefinity için de E ifadesi kullanılabilir mesela. ATI HD 5870E, ATI HD 5870EX2 gibi.
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stradosphere 10 yıl
@eric13
O kısım bana da ilginç geldi hem eyefinity 58xx serisiyle gelmemiş miydi ?
@mamad
5850x2 5870 i zaten geçebilecek bir kart zira tek gpu lu 5850 bile o/c ile 5870 e yakın gidiyor.5870 in hali her türlü duman zaten.
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showstopper41 10 yıl
Çift GPUları HD5870x2 ve HD5850x2 şeklide. 6 tane monitör desteği sunanlar için HD5870 Eyefinity (TM) Edition yapsınlar. Kafa karışıklıı istemitoruz. HD4730 da öyle mesela ismi de karışık kendi de.
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mamad 10 yıl
HD4850x2 daha çok adını duyurabilmişti. Sebebi ise F/P oranının iyi olmasıydı. Şimdi ati hd5850x2 gibi bir kart yaparsa, zaten saat hızları düşürülmüş olan hd5970'ten daha düşük performans vermesi beklenir ki o zaman hd5870 ile tehlikeli bir yakınlaşma olur. Bu da F/P ayarlamasını güçleştirir. Diğer bir konu ise zaten hd5970 yeterli olabilecek bir kart iken hd5850x2'nin ne kadar gerektiğidir. Alt model x2 kartlar zaten pek tutulmuyor. x2 demek direk olarak en yüksek performansı almak demek gibi algılanıyor. O nedenle ati hd5850x2'yi piyasaya sunmasa bile çok büyük bir kaybı olacağını zannetmem. Ancak haberde verilen bilgilerin kesinliği yok. 1-2 ay içinde hepsi çıkar ortaya.
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eric13 10 yıl
saçmalık tamamen kafadan uydurma haber ne alaka 5900 serisiyle 6 portun
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Digiali 10 yıl
Öyle yada böyle isime takılmadan bu kartın hızlı bir kart olacağı malum zaten tabi bir alt segmentte 5950 fiyat performans kartı olabilirdi bekleyip göreceğiz....

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/45112/7686947221FB475FB9119CE90DEAC63F.jpg[/image]
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menem 10 yıl
isimlendirme konusunda kafa karıştırıcı bişi olmasa iyi olacak
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