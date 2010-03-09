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ATIC, GlobalFoundries hisselerinin tamamına sahip olmak istiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATIC, GlobalFoundries hisselerinin tamamına sahip olmak istiyor
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GlobalFoundries'in ağırlık hisselerine sahip olan ATIC, %68 olan hisse oranını önümüzdeki iki ya da üç ay içerisinde %70 seviyesine çıkartacağını duyurdu. %65.8 ile başladığı GlobalFoundries ortaklığında şu anda tüm hisselerin %68'ini kontrol eden ATIC, yaptığı bir diğer önemli yatırım ile bağımsız döküm firması Chartered Semiconductor'ı 1.8 milyar dolara satın almış ve GlobalFoundries çatısı altına eklemişti.

AMD'nin Almanya'daki tesislerine de sahip olan GlobalFounrdries'de hisselerin tamamına sahip olmak isteyen ATIC, bu hedefini önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.


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CoreXXX 9 yıl
iyi bir anlaşma yaparsa devreder neden etmesinki. alır parayı başka yere yatırım yapar
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7Mhz 9 yıl
Tamam anladıkta neden bas bas bağırıp duruyorlar. 2 ay öncede aynı talebi dile getirmişlerdi. Altında başka birşey yoksa GlobalFoundries'de işler çok iyi gidiyor demektir.

"ATIC, AMD'nin elindeki GlobalFoundries hisselerini de almak istiyor" -> forum.donanimhaber.com/...
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sendomi 9 yıl
amd hisselerini devredecek kadar salak olamaz herhalde,böyle bir durum amd açısından hiç iyi olmaz bence
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mk2kill 9 yıl
milyar dolarlık yatırımı hadi hayırlısı diyip yapmıyorlar merak etme ...
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TELESCOPE 9 yıl
hadi hayırlısı ,sonuç iyi olur inşallah
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