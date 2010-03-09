ATIC, GlobalFoundries hisselerinin tamamına sahip olmak istiyor

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GlobalFoundries'in ağırlık hisselerine sahip olan ATIC, %68 olan hisse oranını önümüzdeki iki ya da üç ay içerisinde %70 seviyesine çıkartacağını duyurdu. %65.8 ile başladığı GlobalFoundries ortaklığında şu anda tüm hisselerin %68'ini kontrol eden ATIC, yaptığı bir diğer önemli yatırım ile bağımsız döküm firması Chartered Semiconductor'ı 1.8 milyar dolara satın almış ve GlobalFoundries çatısı altına eklemişti.

AMD'nin Almanya'daki tesislerine de sahip olan GlobalFounrdries'de hisselerin tamamına sahip olmak isteyen ATIC, bu hedefini önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.