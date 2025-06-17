TSMC, 2nm üretiminde rakiplerine fark atıyor: Apple, AMD ve Nvidia kuyrukta

Apple, AMD ve Nvidia, TSMC’nin kapısında
2nm üretim süreci, yüksek performans ve düşük enerji tüketimi vaat eden yeni nesil işlemcilerin temelini oluşturuyor. Bu yüzden başta Apple, AMD ve Nvidia gibi teknoloji devleri şimdiden TSMC’nin üretim hatlarında kendilerine yer ayırttı. AMD, özellikle EPYC Venice sunucu işlemcilerinde TSMC'nin 2nm sürecini kullanacağını resmen açıklayarak sektördeki ilk büyük adımı atan isim oldu.
Samsung’un öncülüğünü yaptığı GAA (Gate-All-Around) transistör teknolojisi, teorik olarak önemli avantajlar sunsa da şirketin 2nm üretimindeki verim oranları henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Yine de Samsung'un zamanla bu alanda ilerleme kaydettiği, verimlilik oranlarını artırmaya başladığı bildiriliyor. Ancak şu an için TSMC’nin açık farkla önde olduğu net bir şekilde görülüyor.
Intel’in döküm kolu olan Intel Foundry ise şimdilik yarışta belirgin bir varlık gösteremiyor. Hem TSMC'nin hem de Samsung’un birkaç adım gerisinde kalan şirketin, 2nm süreçte rekabetçi hale gelebilmesi için ciddi bir ivme yakalaması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.