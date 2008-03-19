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ATi'de fiyatlar düşüyor; HD 3980 159$'a, HD 3850 ise 149$'a

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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55nm üretim teknolojisinin sunduğu maliyet avantajını sonuna kadar kullanma peşinde olan AMD-ATi son dönemde gerçekleştirdiği fiyat indirimlerine bir yenisini daha eklemek üzere. Gelen bilgilere göre firma Amerika pazarında Radeon HD 3870 512MB'ı 159$'a, Radeon HD 3850'nin fiyatını ise 149$'a çekecek. Muhtemelen fiyat indirimi yarından itibaren geçeli olacak ve Amerika pazarında kendini gösterecek. Açıkçası AMD'nin yeni indirim hamlesi her ne kadar şu an için sadece Amerika pazarı ile sınırlı görünüyor olsa da GeForce 9600GT'nin işini hayli zorlaştıracak gibi görünüyor zira son yapılacak indirim ile HD 3870'in fiyatı GeForce 9600GT'nin altına gerilemiş olacak. Firma yeni indirim ile hem kart bazında çözümlerini daha çekici hale getirecek hemde Crossfire X teknolojisini yaygınlaştırma adına önemli bir adım atmış olacak. Bakalım Nvidia rakibinin son hamlesine yanıt verecek mi bekleyip göreceğiz. Bu arada merak edenler için Amerika pazarına yönelik olarak uygulanacak yeni fiyat programının Avrupa'ya yanısıyıp yansımayacağı veya ne zaman yansıyacağı konularında net bir bilgi bulunmuyor.
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moffaka 11 yıl
Bizede bu fiyata gelirse uygun fiyata CF yapılabilir.
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Rustoocas 11 yıl
Şu fiyatlara bak be. İnsan artık yeni pc alsa fiyatlarından dolayı bu ekran kartlarını tercih ederler bence. Bi aralar X1800XT ilk çıktığı zamanlar 650$ civarındaydı ve 350$'a indiği zaman ne sevinmiştim be
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menem 11 yıl
Türkiye'de fiyatların güncellenmesi için 1 ay gerekli (bence)
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sewger 11 yıl
vaybe ne kadar düşmüş bizde acele ettik 260 $ aldık
haber için tşkler
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Trecc11 11 yıl

Orjinalden alıntı: menem

Türkiye'de fiyatların güncellenmesi için 1 ay gerekli (bence)

+1

Türkiye'de bu fiyatlara anca mayıs gibi felan ulaşılır..

indirim yapması güzel bir tane hd3850 kapmak lazım
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