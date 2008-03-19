ATi'de fiyatlar düşüyor; HD 3980 159$'a, HD 3850 ise 149$'a

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55nm üretim teknolojisinin sunduğu maliyet avantajını sonuna kadar kullanma peşinde olan AMD-ATi son dönemde gerçekleştirdiği fiyat indirimlerine bir yenisini daha eklemek üzere. Gelen bilgilere göre firma Amerika pazarında Radeon HD 3870 512MB'ı 159$'a, Radeon HD 3850'nin fiyatını ise 149$'a çekecek. Muhtemelen fiyat indirimi yarından itibaren geçeli olacak ve Amerika pazarında kendini gösterecek. Açıkçası AMD'nin yeni indirim hamlesi her ne kadar şu an için sadece Amerika pazarı ile sınırlı görünüyor olsa da GeForce 9600GT'nin işini hayli zorlaştıracak gibi görünüyor zira son yapılacak indirim ile HD 3870'in fiyatı GeForce 9600GT'nin altına gerilemiş olacak. Firma yeni indirim ile hem kart bazında çözümlerini daha çekici hale getirecek hemde Crossfire X teknolojisini yaygınlaştırma adına önemli bir adım atmış olacak. Bakalım Nvidia rakibinin son hamlesine yanıt verecek mi bekleyip göreceğiz. Bu arada merak edenler için Amerika pazarına yönelik olarak uygulanacak yeni fiyat programının Avrupa'ya yanısıyıp yansımayacağı veya ne zaman yansıyacağı konularında net bir bilgi bulunmuyor.