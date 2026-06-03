Silent Hill: Townfall PC ve PS5 için ön siparişe açıldı: İşte fiyatı, çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu

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Tam Boyutta Gör Silent Hill Townfall'ın ESRB derecelendirmesi, PlayStation State of Play etkinliğinden birkaç saat önce internette ortaya çıktı, bu da birçok kişinin çıkış tarihi duyurusunun etkinlik sırasında gelebileceğine inanmasına yol açtı. Tahminler doğru çıktı ve Konami oyunun çıkış tarihini duyuran yeni bir fragman yayınladı.

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Silent Hill Townfall 24 Eylül 2026’da PC ve PS5’e çıkış yapacak

State of Play etkinliğinde, uzun zamandır beklenen çıkış tarihini ortaya koyan yepyeni Silent Hill: Townfall fragmanı gösterildi. Bunun dışında, fragmanda oyuncunun çeşitli mutant yaratıklarla karşılaştığı, farklı aletler kullandığı ve daha fazlasını içeren oyun içi görüntüler ve sinematikler yer aldı.

Çoğu Silent Hill oyununun aksine bu oyun birinci şahıs olacak ve Silent Hill kasabasında geçmeyecek. Silent Hill: Townfall, 1996 yılında İskoçya'nın izole bir köşesinde geçen, bağımsız bir psikolojik korku oyunu. Hikaye, işleri yoluna koymak için kurgusal St. Amelia adasına geri çağrılan Simon Ordell'i takip ediyor.

Silent Hill Townfall Steam ve Epic Games'te ön siparişte

Silent Hill Townfall PC’de Steam üzerinden 42.49 dolar, Epic Games platformunda 2.149 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. PS5 konsol sahipleri ise 2.149 TL ödeyerek ön sipariş verebiliyor.

Silent Hill Townfall PC sistem gereksinimleri

Silent Hill: Townfall PC'den en az 75GB boş alan gerektiriyor. Oyunun sistem gereksinimleri henüz detaylı olarak açıklanmadı. Steam ve Epic Games üzerinden açıklanan önerilen ve minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum (Düşük ayarlar, 1080p 30fps)

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7-8700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Önerilen (Yüksek ayarlar, 4K 30fps)

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X / Intel i7-9700K

Bellek: 32 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

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Silent Hill: Townfall PC ve PS5 için ön siparişe açıldı

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