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ATi'nin 40nm RV740 GPU'su, RV790'dan sonra gelecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin 40nm RV740 GPU'su, RV790'dan sonra gelecek
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Ekran kartı dünyasında yeni üretim teknolojilerine geçiş düellosu ikinci çeyreğin ana gündem maddesi olacak gibi görünüyor. Bir tarafta 65nm ve 55nm üretim teknolojilerine rakibinden çok daha önce geçiş yaparak bu konudaki iddiasını ortaya koyan AMD-ATi öte tarafta ise 55nm üretim teknolojisini yüksek performans segmentindeki modellerine kısa bir süre önce uygulamaya başlayan Nvidia'nın rakibini üretim teknolojilerine yönelik mücadelede alt etme hedefi bulunuyor.

Her iki firmanın da Nisan ayında başlayacak ikinci çeyrekte dönemde 40nm üretim teknolojisine yönelik somut adımlar atması beklenirken bu konudaki kayda değer ilk bilgiler AMD-ATi cephesinden geldi ve firma çok kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği yeni mobil grafik işlemcilerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Öte taraftan masaüstüne yönelik çalışmalarına da devam eden AMD-ATi'nin yol haritası netleşiyor.

Gelen bilgilere göre AMD-ATi, 40nm üretim teknoloijisine geçiş sürecinde pazara sunacağı ilk grafik işlemci çözümü olan RV740 kod adlı GPU'yu, 6 Nisan'da anons edilmesi beklenen Radeon HD 4890 modelinden yani 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı belirtilen RV790XT GPU'sundan sonra anons edecek. Dizüstü bilgisayarlara yani mobil pazara yoğunlaşan firmanın ilk olarak 40nm mobil GPU'ların hemen ardından da muhtemelen Radeon HD 4700 serisine güç verecej 40nm masaüstü GPU'larını duyurması bekleniyor.


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gordon01 10 yıl
Boyut bakımından CPU'larla yarışıyor artık GPU'lar :)
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AndryTR 10 yıl
ATI neredeyse bedavaya verecek yeni seriyi. HD 4800 serisindeki indirimin ardından bu serinin altında yer alacak olan HD 4700 serisinin fiyatını gerçekten merak ediyorum. Gerçi rekabet güzel bir şey, nVidia da indirim yaparsa çok güzel olur...
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Vuze 10 yıl
maliyet düştükçe ztn fiyatlarada yansıyaor bize bundan sonra f/P ürünleri lazım erformasn digil sadece
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Batuist 10 yıl
40nm 'nin bu ekonomik krizdeki en büyük getirisi düşen maliyetlere olacaktır..
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4L1 10 yıl
yazılımda ilerlemesi lazım amd nin anladık güzel kartlarda eski oyunlarda sorun çıkartıyor yeniye fazla odaklanmışlar 4850 ile age of 2 oynayan biri için :D yazılımda önemli
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birolhan1 10 yıl
40nm alıyoz 32nm çıkıyomuş koparım valla. Amd-ati işlemcilerde bizi şaşırttığı gibi ekran kartlarındada şaşırtsa hiç fena olmaz yani.
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N-0NE 10 yıl
"Ne yapıcan ilk olarak üst segmenti ? Hangisi daha çok kullanılıyor , kaç kişi şimdi gitcek direk çıkar çıkmaz en iyi karta para vericek =) Fiyat performanı iyi olsun yeter bize." En güzel cevap bu gtx 295 çıktıda kaç kişi aldı ? Ama HD4870 f/p lideri oldu herkes aldı doğrumu ?
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KANUNI61 10 yıl
amd-ati birde cpu larda bir atak yapsa
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Aeris 10 yıl
Ne yapıcan ilk olarak üst segmenti ? Hangisi daha çok kullanılıyor , kaç kişi şimdi gitcek direk çıkar çıkmaz en iyi karta para vericek =) Fiyat performanı iyi olsun yeter bize.
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mamad 10 yıl
Ati 40nm'ye geçişte geç kaldı gibi. Diğer küçültmeler daha hızlı olmuştu. Nvidia'yı saymıyorum bile. Adamlar 55nm'yi tam olarak kullanmaya yeni başladı ki 40nm'ye geçiş anlaşılan daha zorlu bir gelişim süreci. Nvidia bence sene sonuna doğru ancak 40nm'yi kartlarına uygulamayı başaracaktır. Ati ise inşallah Mayıs'ta yapar da faydasını görürüz.
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max975 10 yıl
bakalım 40nm nin ne gibi getirilerini göreceğiz
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aktorun 10 yıl
40nm high-end leri beklerken, ilk ürünlerin alt-segment ve mobil ürünlere yönelmesi can sıkıcı.
Umarım NVidia üst-segment e yönelik çıkarır ilk 40nm lerini.
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