ATi'nin 40nm RV740 GPU'su, RV790'dan sonra gelecek

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Ekran kartı dünyasında yeni üretim teknolojilerine geçiş düellosu ikinci çeyreğin ana gündem maddesi olacak gibi görünüyor. Bir tarafta 65nm ve 55nm üretim teknolojilerine rakibinden çok daha önce geçiş yaparak bu konudaki iddiasını ortaya koyan AMD-ATi öte tarafta ise 55nm üretim teknolojisini yüksek performans segmentindeki modellerine kısa bir süre önce uygulamaya başlayan Nvidia'nın rakibini üretim teknolojilerine yönelik mücadelede alt etme hedefi bulunuyor.

Her iki firmanın da Nisan ayında başlayacak ikinci çeyrekte dönemde 40nm üretim teknolojisine yönelik somut adımlar atması beklenirken bu konudaki kayda değer ilk bilgiler AMD-ATi cephesinden geldi ve firma çok kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği yeni mobil grafik işlemcilerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Öte taraftan masaüstüne yönelik çalışmalarına da devam eden AMD-ATi'nin yol haritası netleşiyor.

Gelen bilgilere göre AMD-ATi, 40nm üretim teknoloijisine geçiş sürecinde pazara sunacağı ilk grafik işlemci çözümü olan RV740 kod adlı GPU'yu, 6 Nisan'da anons edilmesi beklenen Radeon HD 4890 modelinden yani 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı belirtilen RV790XT GPU'sundan sonra anons edecek. Dizüstü bilgisayarlara yani mobil pazara yoğunlaşan firmanın ilk olarak 40nm mobil GPU'ların hemen ardından da muhtemelen Radeon HD 4700 serisine güç verecej 40nm masaüstü GPU'larını duyurması bekleniyor.