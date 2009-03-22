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ATi'nin RV870 GPU'su Ağustos ayında gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin RV870 GPU'su Ağustos ayında gelebilir
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Bir süredir merakla beklenen RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modelini önümüzdeki ayın ilk günleriyle birlikte kullanıma sunacak olan AMD-ATi, yeni nesi RV870 GPU'sunun çalışmalarına da devam ediyor. AMD-ATi'nin yüksek satış başarısı elde ettiği RV770 GPU'sunun yerini almak üzere hazırlanan belirlenen RV870 kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminin çıkış tarihine yönelik yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa daRadeon HD 5800 serisine güç vereceği düşünülen RV870 GPU'sunun, yılın ikinci yarısında, Ağustos ayı içerisinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Henüz bu konu için AMD-ATi cephesinden bir açıklama gelmiş olmasa da firmanın RV870 GPU'sunu ikinci yarıda duyuracağı zaten biliniyordu. Son gelen bilgi de bu detayı doğrularken, spesifik olarak Ağustos ayını işaret ediyor.

Teknik özellikleri hakkında somut detaylar henüz gün ışığına çıkmış olmasa da RV870 GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağına, DirectX 11 desteği sunacağına ve GDDR5 bellek teknolojisini kullanacağına kesin gözüyle bakılabilir. Bu arada Windows 7'nin Ağustos sonrasında lanse edilebileceği sorusu akıllara geliyor olsa da unutmamak gerekiyor ki AMD-ATi, Radeon HD 3800 serisi ile birlikte Vista SP1'den önce DirectX 10.1 desteği vermeye başlamıştı.


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yonex78 10 yıl
BaRo55 22.03.2009 Saat: 17:49
Dx 10.1 Diyor.. Demek Dx11 Olmyacak Bu Modeller..
ya bu forum okuma yada okudugunu anlama özürlülerle doldu...
biri dur desin lütfen şu iş olsun diye yorum yapanlara
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By MuRaT 10 yıl
55nmden 40 nm
rv770'den rv870...
Artık Bir nebzede olsa Ati Nvidianın KArtlarına karşılık vermeye Başladı
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yonex78 10 yıl
BaRo55 22.03.2009 Saat: 17:49
Dx 10.1 Diyor.. Demek Dx11 Olmyacak Bu Modeller..
ya bu forum okuma yada okudugunu anlama özürlülerle doldu...
biri dur desin lütfen şu iş olsun diye yorum yapanlara
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eneshatipoglu 10 yıl
bende ıstemem 900 lira gibi parayı ekran kartına vermek ama dolar yukseldıgı ıcın butun planlarım alt ust oldu dolar yukselmese kart 650 ye gelıcektı bıde hazırana kadar bı ındırım daha olursa 600-630 gibi bi fiyata 4870x2 alırım demsıtım ama dolar fırlayınca hayal oldu :) mecbur bırasdaha kasıp o kadar parayı ayırmak zorunda kaldımkı eger dedgınız gıbı 58xxx serisi o kadar ucuz olursa alırım dırek agustosu beklemeye deger yanı
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eneshatipoglu 10 yıl
sagolun arkdaslar beklıcem o zman agustosa kadar bakalım bı resmı acıklamada gelır yakında ona gore beklerız tekrar tesekkurler
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sfrr 10 yıl
Onemli olan fiyatları, 1 sn gec veya 1 sn erken olması, yok 1 puan asagı,1 puan yukarı olmus umrumuzda degil. Avrupalılar kadar keriz degiliz :D
Amd turkiyede olsa gider pazarlıga bile tutusurdum...
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alito 10 yıl
bence tek gpu lu hd58xx fiyatı en fazla 800 lira civarında olacak. dx11 li hd58xx donanımsal olarak havok teknolojisinide kullanacaktır diye düşünüyorum.
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Promity 10 yıl
Benim beklentim çekirdek hızlarının artık 1ghz e dayanması 40nm ile. 800lerde kalırsa zaten ısınma sorunu olmaz tek slot kartları bile rahat satarlar. küçük dragon gelsin bakalım 4830 kadar boyla gtx285 performansı vericekmi merak ediyorum. 800tl kart yaparsa gtx295 ten %25 hızlı olması lazım en az. 40nm boru değil 256bit in sınırlarını zorlayacaklardır, ama 512bit kart bekliyorum artık ATİ dan çift GPU yerine.
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max975 10 yıl
bu biraz uzayabilir.
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eneshatipoglu 10 yıl
ya ben hazıranın basında 4870x2 alıcaktım sız soyleyın arkadaslar 2 2 bucuk ay bekleyımmı sımdı degermı sızce elımdekı para tas catlasa karta ayırdıgım 900-950 lira civarı yardımcı olucak olan arkdas varmı bana acep teskkurler sımdıden :)
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AndryTR 10 yıl
Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

ya ben hazıranın basında 4870x2 alıcaktım sız soyleyın arkadaslar 2 2 bucuk ay bekleyımmı sımdı degermı sızce elımdekı para tas catlasa karta ayırdıgım 900-950 lira civarı yardımcı olucak olan arkdas varmı bana acep teskkurler sımdıden :)

Bence bekleyin. Hazirana kadar beklerseniz zaten bir iki ay kalıyor. Ben olsam bekler, HD 5xxx serisini de değerlendirip bir sonuç çıkartır ve bu doğrultuda karar verirdim...
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mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

ya ben hazıranın basında 4870x2 alıcaktım sız soyleyın arkadaslar 2 2 bucuk ay bekleyımmı sımdı degermı sızce elımdekı para tas catlasa karta ayırdıgım 900-950 lira civarı yardımcı olucak olan arkdas varmı bana acep teskkurler sımdıden :)

Ekran kartına o kadar para vermek bana fantazi geliyor açıkcası. O parayla çok baba bi konsol alınabilir. Tabi bu şahsi görüşüm. Ben ekran kartına taş çatlasa 300 lira veririm. Tabi mevcut durumda. Yani bi milli piyongo hadisesi olursa, o zaman işler değişebilir.
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After_Dark 10 yıl
Güzel ağustosta gelmesine sevindim şimdiden kartım 5850 olucak eğer başka bir isimle çıkmzsa:
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gordon01 10 yıl
yine sıcak bir ağustos ayı ve yine ATI'den sıcak sıcak yeni nesil kartlar
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