ATi'nin RV870 GPU'su Ağustos ayında gelebilir

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Bir süredir merakla beklenen RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modelini önümüzdeki ayın ilk günleriyle birlikte kullanıma sunacak olan AMD-ATi, yeni nesi RV870 GPU'sunun çalışmalarına da devam ediyor. AMD-ATi'nin yüksek satış başarısı elde ettiği RV770 GPU'sunun yerini almak üzere hazırlanan belirlenen RV870 kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminin çıkış tarihine yönelik yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa daRadeon HD 5800 serisine güç vereceği düşünülen RV870 GPU'sunun, yılın ikinci yarısında, Ağustos ayı içerisinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Henüz bu konu için AMD-ATi cephesinden bir açıklama gelmiş olmasa da firmanın RV870 GPU'sunu ikinci yarıda duyuracağı zaten biliniyordu. Son gelen bilgi de bu detayı doğrularken, spesifik olarak Ağustos ayını işaret ediyor.

Teknik özellikleri hakkında somut detaylar henüz gün ışığına çıkmış olmasa da RV870 GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağına, DirectX 11 desteği sunacağına ve GDDR5 bellek teknolojisini kullanacağına kesin gözüyle bakılabilir. Bu arada Windows 7'nin Ağustos sonrasında lanse edilebileceği sorusu akıllara geliyor olsa da unutmamak gerekiyor ki AMD-ATi, Radeon HD 3800 serisi ile birlikte Vista SP1'den önce DirectX 10.1 desteği vermeye başlamıştı.