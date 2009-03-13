Atomic Floyd HiDefDrum AcousticSteel kulaklık

Atomic Floyd sadece kulaklık üretimiyle ilgilenen bir firma. Müzik severler için yüksek kaliteli kulaklıklar tasarlayan firmanın ürünleri, ses konusunda olduğu kadar malzeme, işçilik ve tasarım konularında da oldukça iddialı. Öyleki firmanın ürettiği sadece 5 farklı kulaklık çeşidi bulunuyor. HiDefDrum da bunlardan birtanesi.

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HiDefDrum kulaklıkların kalitesi sahip olduğu kutudan bile belli oluyor. Oldukça şık bir kutu tasarımına sahip kulaklıklar, kutunun ön tarafından görülebilmekte. Kutudan görüldüğü üzere kulaklıların ilk başta "kanal tipi" yani kulak deliğinin tam olarak içine giren türden olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında bu izlenim yanlış değil ama eksik. 2 kademeli yapıdaki kulaklıkların uç kısımları tahmin ettiğiniz gibi kulağınızın içindeki kanal girerek orta ve yüksek frekansları(tizleri) verirken, arka kısımdaki geniş metal üniteler de kulak kepçenize bassları yani düşük frekanstaki sesleri veriyor. Böylece 2 farklı kulaklık tipini de barındıran bir kulaklık karşımıza çıkıyor.

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HiDefDrum kaliteli bir kulaklık olmanın yanı sıra, orta kısımdaki yuvarlak biriminde bir adet kontrol düğmesi dahili mikrofon da içeriyor. Kulaklıklar Apple ürünlerinden iPhone ve iPod desteğine de sahip olduğundan bu kontrol tuşuyla parçaları kontrol edebilir veya bir çağrı geldiğinde çağrıyı kabul edip daha sonra da sonlandırabilirsiniz. HiDefDrum kulaklıkların bütün bu olumlu yanlarına karşı bazı sıkıntılı yönleri de yok değil. Mesela metalden yapılmış kulaklık kasalarına alışıncaya kadar kulaklıkları yadırgıyorsunuz. Neyseki bu sorun kulaklıklara alışınca ortadan kalkıyor. Bir diğer değinilmesi gereken nokta ise kulaklıkların dışa verdiği gürültü miktarı... Yüksek sesle müzik dinlediğiniz zaman çevrenizdekilerden "kıs şunun sesini" tarzında tepkiler almaya hazır olun. Bu sorun özellikle toplu taşıma araçlarında insanları rahatsız edebilir.

Gelelim ürünün fiyatına... Firmanın kendi websitesindeki mağazaya göre HiDefDrum kulaklıkların fiyatı £85. 85 sterlin her ne kadar bir kulaklık için çok gözükse de, benzer kalitedeki kulaklıkların da aynı seviyelerde olduğunu görebilirsiniz. Sonuç olarak Atomic Floyd'un ürünleri herkese hitap etmediğinden fiyatı birçok kişi yüksek olması son derece normal. Bu ürünler gittiği her yerde yüksek kaliteli müzik dinlemek isteyen meraklıların kullanacağı ürünler. Satın alma detayları için firmanın kendi sitesini buradan inceleyebilirsiniz.

http://www.atomicfloyd.com