Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atomic Floyd HiDefDrum AcousticSteel kulaklık

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,2b
1
16
Diğer
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Atomic Floyd sadece kulaklık üretimiyle ilgilenen bir firma. Müzik severler için yüksek kaliteli kulaklıklar tasarlayan firmanın ürünleri, ses konusunda olduğu kadar malzeme, işçilik ve tasarım konularında da oldukça iddialı. Öyleki firmanın ürettiği sadece 5 farklı kulaklık çeşidi bulunuyor. HiDefDrum da bunlardan birtanesi.

Atomic Floyd HiDefDrum AcousticSteel kulaklık
Tam Boyutta Gör

HiDefDrum kulaklıkların kalitesi sahip olduğu kutudan bile belli oluyor. Oldukça şık bir kutu tasarımına sahip kulaklıklar, kutunun ön tarafından görülebilmekte. Kutudan görüldüğü üzere kulaklıların ilk başta "kanal tipi" yani kulak deliğinin tam olarak içine giren türden olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında bu izlenim yanlış değil ama eksik. 2 kademeli yapıdaki kulaklıkların uç kısımları tahmin ettiğiniz gibi kulağınızın içindeki kanal girerek orta ve yüksek frekansları(tizleri) verirken, arka kısımdaki geniş metal üniteler de kulak kepçenize bassları yani düşük frekanstaki sesleri veriyor. Böylece 2 farklı kulaklık tipini de barındıran bir kulaklık karşımıza çıkıyor.

Atomic Floyd HiDefDrum AcousticSteel kulaklık
Tam Boyutta Gör

HiDefDrum kaliteli bir kulaklık olmanın yanı sıra, orta kısımdaki yuvarlak biriminde bir adet kontrol düğmesi dahili mikrofon da içeriyor. Kulaklıklar Apple ürünlerinden iPhone ve iPod desteğine de sahip olduğundan bu kontrol tuşuyla parçaları kontrol edebilir veya bir çağrı geldiğinde çağrıyı kabul edip daha sonra da sonlandırabilirsiniz. HiDefDrum kulaklıkların bütün bu olumlu yanlarına karşı bazı sıkıntılı yönleri de yok değil. Mesela metalden yapılmış kulaklık kasalarına alışıncaya kadar kulaklıkları yadırgıyorsunuz. Neyseki bu sorun kulaklıklara alışınca ortadan kalkıyor. Bir diğer değinilmesi gereken nokta ise kulaklıkların dışa verdiği gürültü miktarı... Yüksek sesle müzik dinlediğiniz zaman çevrenizdekilerden "kıs şunun sesini" tarzında tepkiler almaya hazır olun. Bu sorun özellikle toplu taşıma araçlarında insanları rahatsız edebilir.

Gelelim ürünün fiyatına... Firmanın kendi websitesindeki mağazaya göre HiDefDrum kulaklıkların fiyatı £85. 85 sterlin her ne kadar bir kulaklık için çok gözükse de, benzer kalitedeki kulaklıkların da aynı seviyelerde olduğunu görebilirsiniz. Sonuç olarak Atomic Floyd'un ürünleri herkese hitap etmediğinden fiyatı birçok kişi yüksek olması son derece normal. Bu ürünler gittiği her yerde yüksek kaliteli müzik dinlemek isteyen meraklıların kullanacağı ürünler. Satın alma detayları için firmanın kendi sitesini buradan inceleyebilirsiniz.


http://www.atomicfloyd.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu kulaklığı sabancı ailesi alsn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre373 10 yıl
kulaklıkta kalite sennheiser ve akg dir. bilgisayarda akg, ipod içinse sennheiser kullanıyorum çok da memnunum. müzikten keyif almak isteyen herkes en az 100-120 lirayı gözde çıkarmalıdır kulaklık için. zaten bu bahsedilen kulakları taşıma kutularıyla fln taşımak gerekiyo, öyle mp3 playerın etrafına sararsanız haşat edersiniz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Hundred 10 yıl

Orjinalden alıntı: emre373

kulaklıkta kalite sennheiser ve akg dir. bilgisayarda akg, ipod içinse sennheiser kullanıyorum çok da memnunum. müzikten keyif almak isteyen herkes en az 100-120 lirayı gözde çıkarmalıdır kulaklık için. zaten bu bahsedilen kulakları taşıma kutularıyla fln taşımak gerekiyo, öyle mp3 playerın etrafına sararsanız haşat edersiniz :)


Hocam Beyerdynamic ve Bose da unutmamak gerekir. Sony Mdr, Pioneer ve Technics de tabi harika aletler:) Ben bose quietcomfort 2 kullanıyorum, yok böyle bi kulaklık:) Bu aletleri zaten mp3 playera takanları döverler hocam
Birde bunlardan çok daha iyi kulaklıklar olsada herzaman favorim (duygusal bi bağ sanırım):) Sony MDR7506 ve Sony MDR-V6 paylaşmak istedim:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turquanz 10 yıl
Tasarım mükemmel, Çok güzel düşünülmüş eksi yönleri fiyatı ve sesi dışarı taşırması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
Çok güzel bir ürün gerçekten, ben W810 kullanıyorum birçok kez acoustic değiştirdim (bilenler bilir)... kulaklık gerçekten önemli tabiki kaynakta önemli... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
her duyduğunuz sesi müzik sanmayın :) işin içine zevk girince para değerini kaybeder. bırakın ses sistemini 10 yıl önce aldığım orta kalite ses kablosunun metresini 20 tl den aldım. 200 tl ye falan ses sistemi değil 3 X 2 stero artı 5 veya 10 watt rms li alt seviye hoparlör takımı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufukaya 10 yıl
Sennheiser derim.Gerisi sadece onun kopyası... (ilklerin markası) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Bugüne kadar Sony ve Creative kullandım. Creative ile tanışmam, Zen Vision:M Media Player ile gelen EP480 kulaklık oldu. O günden beri : Yaşasın Creative :) !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
Valla ve Philips SHM3100 kullanıyorum.Ve çok memnunum.Dışarıdan tamamen soyutlanıyorum.Baslarda çok iyi.
Fiyatıda 25 lira kdv dahil.Herkese tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 10 yıl
Normal ve 200 TL ses sitemi alınmaz başlangıç fıyatı 800TL dir gerçek amfinin deyeri :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myd 10 yıl
bu devirde kim kulaklığa 200 tl verir ki o paraya en kralından ses sistemi alınır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Hundred 10 yıl
Neden verilmesin ki hocam. 200ytl anca bu dandik 5.1 7.1 ses sistemleri alırsın, yani bu 150-200ytlye aldığın kulaklıklarda o sesi bulmak değil yanına yaklaşılmaz. Özellikle gece evde müzik açamayan çok insan var, bence bi kulaklığa o kadar para baymak mantıksızlık değil. Bilmiyorum denedinizmi de keşke imkanım olsada bendeki bose quietcomfort 2 ile müzik veya film performansını dinletebilseydim. Ne demek istediğimi anlatabilirdim sanırım:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarikanarya567 10 yıl

Orjinalden alıntı: myd

bu devirde kim kulaklığa 200 tl verir ki o paraya en kralından ses sistemi alınır..

O fiyata en kral ses siteminin kablosunu zor alırsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tado35 10 yıl
€ değil £ aradaki fark a dikkat ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4213 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kulaklık
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Nokia 5800 XpressMusic video inceleme 10 yıl CeBIT 2009: MSI Türkiye ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim