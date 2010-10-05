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Avea Yurtdışına Çıkanlara Avantajlı Paketler Sunuyor!

8 yıl
3,3b
1
Cep Telefonu Diğer
DH Bülten
Dh Bülten
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Avea, konuşma, internet ve SMS  paketlerinden oluşan yeni yurtdışı paketleriyle müşterilerini yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da avantajlı fiyatlarla konuşturmaya ve mesajlaştırmaya devam ediyor.

Türkiye?nin en çok konuşturan operatörü Avea faturalı hat kullanan müşterilerini, yeni yurt dışı paketleriyle Avrupa?dan, Rusya?dan ve Amerika Birleşik Devletleri?nden sevdiklerine en hesaplı şekilde ulaştırıyor.

Avealılar yeni paketler ile hem yurt dışından yapacakları işlemlerin faturasını önceden biliyor, hem de yurt dışındaki tüm hatlarla avantajlı fiyatlara iletişim kurabiliyor!

Yurt dışına çıkarken yanınıza almanız gereken  avantajlı yurtdışı  paketleri!

Yurtdışı Konuşma Paketi, 25 TL?ye 30 dakika arama ve aranma hakkı sunarken, ülke dışındayken SMS göndermek isteyenlerin tercih edeceği Yurtdışı SMS Paketi ile 10 TL karşılığında 15 SMS gönderilebiliyor.

Yurtdışında da internete bağlı olmak isteyenler için ise Avea?nın yurtdışı İnternet Paketleri ihtiyaca göre seçenekler sunuyor. 3MB internet paketi 30 TL?ye sunulurken 10 MB İnternet Paketi ise 90 TL?ye alınabiliyor.

Avea?nın yeni yurtdışı paketlerine tercih edilen paketin adını yazıp (SMS, KONUSMA, INTERNET3 ve INTERNET10) yurtiçinden veya yurtdışından 9499?a mesaj göndererek, müşteri hizmetlerinden, web online işlemler üzerinden ya da Avea Wap sayfasından kolayca kayıt olunabiliyor.


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