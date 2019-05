Avea'dan 2012 Yılına Kadar Sabit Fiyat Garantili Yeni kamu Tarifeleri!

Yıllardır kamu çalışanlarına sunduğu cazip tarifeleriyle fark yaratan Avea, milyonlarca Avea kamu hattı kullanıcısıyla kendi aralarında sınırsız konuşurken, her yöne de çok avantajlı konuşma ihtiyacı olan müşterilere iki yeni tarife daha sunuyor.

Avea, yeni kamu tarifelerine 2010 yılında geçen müşterilerine 2012 yılına kadar aylık sabit ücretlerde "sabit fiyat garantisi" de sağlıyor.

Müşterilerine sunduğu benzersiz fırsatlarla en çok konuşturan operatör Avea, kamunun da birinci tercihi olarak kamu çalışanlarına özel avantajlı tariflerine yenilerini eklemeye devam ediyor. 657 Tarifesi'nin gördüğü yoğun ilgi üzerine şimdi de kamu çalışanlarını, emeklilerini ve referans oldukları yakınlarını özgürce konuşturan çok avantajlı yeni tarife seçenekleriyle Avea, herkese ihtiyaçlarına göre seçtikleri paketlerle özgürce konuşma keyfini yaşatıyor.

Avea'dan birbirinden cazip yeni kamu tarifeleri;

"Kamu300" tarifesi ile kamu çalışanları tüm vergiler dâhil sadece 25 TL'ye Avea Kamulular ile sınırsız konuşurken, her yöne 300 dakika konuşma avantajına sahip oluyor. 35 TL sabit ücret karşılığında Avealı Kamulular ile sınırsız konuşturan "Kamu657" tarifesiyle de ayrıca her yöne 657 dakikakonuşma imkânı sunuluyor. Kendi aralarında sınırsız konuşma ayrıcalığı ile her yönü özgürce arama avantajının bir arada sunulduğu ""Kamu1000"tarifesiyle ise 45 TL sabit ücret karşılığında Avea kamu hattına sahip herkesle sınırsız konuşmanın yanı sıra her yönle tam 1000 dakika konuşulabiliyor.

Farklı dakika alternatifleriyle müşterilerin her yöne konuşabildiği Avea'nın yeni kamu tarifeleri, tüm Avea Kamulularla da sınırsız konuşturuyor. 2012 yılına kadar sabit fiyat garantisiyle sunulan tarife paketleri ile kamu çalışanları ve emeklileri kendi adlarına beş hat alabildikleri gibi, referans oldukları üç yakınlarını da bu tarifelerden yararlandırabiliyor.

Avea'nın yeni kamu tarifelerinden; özel sağlık ve eğitim kurumu çalışanları, noterler, muhtarlar, avukatlar, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli/geçici personel ve işçiler de dâhil olmak üzere tüm kamu hizmetlileri ve emeklileri ile Polis Akademisi ve TSK öğrencilerine, Türk Eczacıları Birliği üyelerine, gazilere ve şehit yakınları faydalanabiliyor.

Avea kamu hattı kullanmakta olan müşterilerin yeni tarifelere geçmek için seçtikleri tarifenin adını (Kamu300, Kamu657 ve Kamu1000) yazarak 2010'a SMS göndererek gelen mesajı onaylaması yeterli oluyor. Avea'nın ayrıcalıklı tarifelerinden yararlanmak isteyen diğer bütün kamu çalışanları kamu kimlikleri ile bir Avea bayisine uğrayarak diledikleri tarifeyi kolayca seçebiliyor.

Avea Bireysel Müşteriler Yönetimi Direktörü Dehşan Ertürk, "Avea olarak yıllardır, ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan kamu çalışanlarına verdiğimiz değeri ve önemi, sağladığımız avantajlar ile ifade ediyoruz. Kamu çalışanlarına özel avantajlı ve geniş bir tarife portföyüne sahibiz. Buna rağmen sahip olduğumuz tarifeler ile yetinmiyor, kamu çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını sürekli takip ediyoruz. Bu doğrultuda da müşterilerimize değişen ihtiyaçlarını karşılayacak yeni avantajlar sağlıyoruz. Yeni kamu tarifelerimiz ile kamu çalışanlarımız kendi aralarında sınırsız konuşma imkânına sahip olurken ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri her yöne dakika alternatifleriyle de diledikleri gibi konuşabilecekler. Avea olarak kamuya özel yeni teklifler geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı