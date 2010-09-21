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Avealılar Markafoni'de de Ayrıcalıklı!

8 yıl
4,5b
1
Cep Telefonu Diğer
DH Bülten
Dh Bülten
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Avea'nın Türkiye'nin ilk özel alışveriş kulübü markafoni (www.markafoni.com) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında; Avea müşterileri markafoni üzerinden yaptıkları alışverişlerde 10 TL indirim kazanıyor

Türkiye'nin avantajlı tarifeleri ile fark yaratan operatörü Avea, alanında lider markalar ile hayata geçirdiği iş birlikleriyle müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Avea ile lider moda ve yaşam tarzı kulübü markafoni'nin gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Avealılar, markafoni üzerinden avantajlı özel alışverişin keyfini çıkarıyor. İşbirliği kapsamında Avea müşterileri, 16 Eylül-31 Ekim 2010 tarihleri arasında markafoni üzerinden yaptıkları alışverişlerde anında 10 TL indirim hakkına sahip oluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Avealıların markafoni yazıp 5060'a kısa mesaj göndermeleri ve markafoni üzerinden yaptıkları alışverişi tamamlamadan önce kısa mesaj ile cep telefonlarına gelen indirim kodunu sipariş onay sayfasındaki "İndirim Kuponlarınız" bölümüne yazmaları yeterli oluyor. Böylece toplam alışveriş tutarı üzerinden, anında, 10 TL indirim kazanılıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen ve henüz markafoni üyesi olmayan Avealılarwww.markafoni.com/avea adresinden hemen üye olabiliyor.


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