Avea'nın 3G Performansı Rakip Tanımıyor!

Dünyanın sayılı HSPA+ operatörlerinden Avea'nın 3G performansı, Chip Dergisi'nin Eylül sayısında gerçekleştirdiği karşılaştırmalı performans testiyle bir kez daha kanıtlandı. Avea, gerek bant genişliği (indirme) gerekse ortalama dosya indirme testlerinde rakiplerine fark attı!

3G'nin birinci yıl dönümünde, mobil internet kullanımının %70'e yakınını 3G şebekesi üzerinden gerçekleştiren ve tüm il merkezlerinde 3G kapsaması sağlayan Avea, 3G performansıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Avea; tüm operatörlerin kendi istekleri ile katılım gösterdiği Chip Dergisi'nin bağımsız olarak, farklı lokasyonlarda karşılaştırmalı gerçekleştirdiği 3G testini,bant genişliği (indirme) ve ortalama dosya indirme alanlarında, limitlerini zorlayan performansıyla rakiplerinin önünde tamamladı.

Avea'nın 3G Performansı Gerçek Ortamlarda Üstünlüğünü Kanıtladı!

Chip Dergisi 3G performasının daha sağlıklı sonuçlar verebilmesi için 3G teknolojisinin yaygınlaşmasını ve 3G'nin birinci yılını tamamlaması için bekledi. İnternet ortamında yapılan sanal testlerden sürdürülebilir ve adil sonuçlar alınamaması sebebiyle Chip Dergisi'nin testin gerçek ortamda da yapılmasına karar vererek testi; ikisi mobil olmak üzere bodrum katları ve şehir dışı alanlar da dâhil olmak üzere İstanbul'da 10 ayrı lokasyonda gerçekleştirdi.

Chip Dergisi üç adet aynı marka dizüstü bilgisayar kullanarak gerçekleştirdiği testten kesin sonuçlar elde edebilmek için testi üç kez tekrarladığını, bilgisayarların yerlerini değiştirerek her operatör için avantajlı ve dezavantajlı konumlar tespit ettiğini ifade etti. Bu testler ile bant genişliği, ping süresi ve ortalama indirme hızının ölçüldüğü, örneğin; 117MB'lik Ofis 2003 SP3 yaması indirilerek ortalama indirme hızının saptandığı da belirtildi.

Derginin test sonuçlarının değerlendirmesinde; 3.9G olarak bilinen, HSPA+ teknolojisiyle 21Mbps hızlarda hizmet sunabilen ve ihtiyaca göre bunu 42 veya 84 Mbps'a çıkarmaya hazır şebekesiyle teknoloji sağlayan Avea'nın gösterdiği performans ile beklentileri fazlasıyla karşıladığı belirtildi. Analiz sonuçlarında ayrıca; Avea'nın gerek bant genişliği, gerekse ortalama veri indirme testlerinde 3G'nin limitlerini zorladığının altı çizildi.

Avea'nın yeni teknolojiler geliştirme ve bu teknolojileri en üst düzeyde müşterilerinin hizmetine sunma konusunda, Türkiye GSM sektöründe öncü rolü üstlendiğini belirten Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin; "Bağımsız ve tarafsız bir yayın tarafından farklı lokasyonlarda karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilen 3G testi hız konusunda bir gerçeğin farkına varılmasına fayda sağladı. Chip Dergisi tarafından yapılan bu testi rakiplerimizin önünde tamamlamak aslında bizler için şaşırtıcı olmadı. Bu sonuç, Avea'nın teknoloji geliştirmeye ve Ar-Ge yatırımlarına verdiği büyük önemin doğal bir sonucudur. Ayrıca testin gerçekleştirilmesinde uygulanan standartlar ve objektif olarak gerçekleştirilen titiz çalışma bu sonucun güvenliğini kanıtlar niteliktedir. Test kapsamında sergilediğimiz bant genişliği ve ortalama dosya indirme alanlarında limitleri zorlayan performansımız, en iyi ve en hızlı teknolojiyi Avealıların kullandığının bir göstergesidir." dedi.

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