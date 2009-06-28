Belkin dizüstü bilgisayar kullanıcıları için üç yeni fare hazırladı

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Wireless Comfort Mouse

Donanım üreticisi Belkin özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedef alan üç yeni fare modelini kullanıma sunuyor. Firmanın Wireless Comfort Mouse, Bluetooth Comfort Mouse ve Retractable Comfort Mouse olarak isimlendirilen yeni fare modellerinde kullanıcılara farklı renk seçenekleri sunulurken, teknik özellikler modeline göre değişiklik gösteriyor.

Firma cephesinden gelen bilgilere göre 29.99$ ve 19.99$ seviyesinden satışa sunulacak olan optik sensörlü Wireless Comfort Mouse ve Retractable Comfort Mouse modellerinin ergonomik tasarım anlayışı ön planda tutularak hazırlandıkları belirtiliyor. İki yeni fareden Wireless olan yani kablosuz çalışan model 2 adet 2 AAA pile ihtiyaç duyuyor.

Kablosuz çalışan modelin yanı sıra Retractable Comfort Mouse ise toplanabilir USB kabloya sahip. Firmanın üç yeni modeli arasındaki en dikkat çekici çözüm ise Lazer sensöre sahip olan ve Bluetooth teknolojisi ile kablosuz olarak kullanılabilen Bluetooth Comfort Mouse isimli fare. Lanse edilen üçlünün en pahalısı da olan bu model 49.99$'luk fiyata sahip.

Belkin yeni fare modellerini ay sonunda Amerika'da, Temmuz sonunda ise Avrupa, Asya ve Avustralya'da satışa sunmayı planlıyor.

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Retractable Comfort Mouse

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Bluetooth Comfort Mouse