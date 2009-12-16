BenQ 27-inç boyutundaki ilk monitörünü satışa sunuyor

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Donanım üreticisi BenQ, 27-inç boyutundaki ilk monitörünü duyurdu. M2700HD kod adını taşıyan ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip olan Full HD uyumlu LCD monitör, 50,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve 400 cd/m2 parlaklık değeri ile geliyor. Tepki süresi 5ms olarak belirlenen monitör daha iyi görüntü kalitesi için parlaklık, dinamik karşıtlık, renk ve koyuluk gibi ayarları optimize edebilen Senseye Human Vision teknolojisi ile donatılmış. 10 Watt kapasiteli EmbracingSound çevresel ses sistemi ile desteklenen 27-inç boyutundaki yeni monitör ile BenQ, çoklu ortam uygulamalarına göz kırpıyor.

Üzerinde iki adet HDMI 1.3 portu ile birlikte komponent, kompozit ve SPDIF konnektörlerine yer ver verilen BenQ M2700HD'nin kutu içeriğine uzaktan kumanda da eklenmiş. Fiyatı henüz açıklanmayan monitörün bu hafta içerisinde dünya genelinde satışa sunulacağı bildiriliyor.

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