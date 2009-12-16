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BenQ 27-inç boyutundaki ilk monitörünü satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BenQ 27-inç boyutundaki ilk monitörünü satışa sunuyor
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Donanım üreticisi BenQ, 27-inç boyutundaki ilk monitörünü duyurdu. M2700HD kod adını taşıyan ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip olan Full HD uyumlu LCD monitör, 50,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve 400 cd/m2 parlaklık değeri ile geliyor. Tepki süresi 5ms olarak belirlenen monitör daha iyi görüntü kalitesi için parlaklık, dinamik karşıtlık, renk ve koyuluk gibi ayarları optimize edebilen Senseye Human Vision teknolojisi ile donatılmış. 10 Watt kapasiteli EmbracingSound çevresel ses sistemi ile desteklenen 27-inç boyutundaki yeni monitör ile BenQ, çoklu ortam uygulamalarına göz kırpıyor.

Üzerinde iki adet HDMI 1.3 portu ile birlikte komponent, kompozit ve SPDIF konnektörlerine yer ver verilen BenQ M2700HD'nin kutu içeriğine uzaktan kumanda da eklenmiş. Fiyatı henüz açıklanmayan monitörün bu hafta içerisinde dünya genelinde satışa sunulacağı bildiriliyor.

BenQ 27-inç boyutundaki ilk monitörünü satışa sunuyor
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ahrimar 9 yıl
1 yıldır 24"predatör kullanıyorum. 2 hafta sonra keske daha buyuk alsaydım dedim. gercekten 24" kucuk geliyor. ha neye kucuk geliyor diyeceksiniz... sebebi yok tamamen psikolojik galiba. yeni bir monitor alsam kesinlikle 26" üstü olur.
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MacGyver. 9 yıl
26-27 inch almak için benq dan monitör bekliyordum ve fakat bunun ayağı öne eğilebiliyor mu eğilemiyor mu belli değil... benim için öne eğilebilmesi çok önemli... modellerden biri eğilebilir gibi diğeri eğilmiyor, hangisi yeni modelin gerçek kasası anlamadım.
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hasanart 9 yıl
30 inch monitor için 2560 ideal çözünürlük. 27 inch arada kaldığı için 1920 normal.
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melyyh 9 yıl
PontiSS
pc de günlük kullanım imkansız boyutta bir monitör ile. tv, video, ps3 için kullanılabilir

kesinlikle öyle.
oyun için 22'' alma konusunda bile kararsızken.
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RaiKo 9 yıl
cok büyük :D
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PontiSS 9 yıl
pc de günlük kullanım imkansız bu boyutta bir monitör ile. tv, video, ps3 için kullanılabilir.
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Godolphin 9 yıl
27. inc olmasına ragmen çözünürlük desteği zayıf kalmış.
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TELESCOPE 9 yıl
çözünürlük aranan özelliklerden

















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Quad_core2 9 yıl

realcem

27. inc olmasına ragmen çözünürlük desteği zayıf kalmış.

full hd 1920*1080 neresi düsük :S
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Batuist 9 yıl
peki aynı çözünürlükte daha büyük bir ekranı nasıl yaparlar?? ekrandaki pixelleri büyüterek mi?? pixel aralarını genişleterek mi??
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SnCrhn 9 yıl
işte alacağım monitör
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