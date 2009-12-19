BenQ LED backlit teknolojili iki yeni monitör hazırladı: V2210 ve V2410

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Önde gelen donanım üreticilerinden BenQ, LED backlit tabanlı iki yeni monitörünü pazara sunuyor. Firmanın yeni monitörlerinden V2210 modeli 21.5-inç ve V2410 modeli ise 24-inç boyutlarında. Full HD formunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen geniş ekran LCD monitörler 5ms tepki süresi, 1000:1 karşıtlık oranı ve 250cd/m2 parlaklık seviyesi ile geliyorlar.

Yeni nesil BenQ monitörlerde görmeye alıştığımız Senseye isimli görüntü geliştirme teknolojisi ile donatılan monitörlerde ara birim olarak DVI ve HDMI çıkışlarına yer veriliyor. Henüz fiyatları hakkında herhangi bir resmi açıklamada bulunulmayan yeni monitörlerden, V2210 modelinin 25 Aralık'ta, V2410 modelinin ise 30 Aralık'ta Japonya pazarında kullanıcıların beğenisine sunulacağı bildirildi.

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