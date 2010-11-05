BenQ MP780ST ile Hepsi Bir Arada Eğitim

Yeni BenQ MP780 ST Kısa-Mesafeli WXGA DLP® Projektör

İnterakif PointDrawTM ile Dersliklere Sihir Getirdi

Beyaz Yazı Tahtası, Kalibrasyon, Sınırlama yok



Eğitim pazarında 2009 yılında dünyanın en çok satan DLP projektör markası olan BenQ (Futuresource, Q4-2009), bugün, MP780 ST kısa-mesafeli WXGA DLP projektörü gün yüzüne çıkardı ? bir yandan öğrencilerin katılımını, ilgisini ve sınırsız neşesini teşvik ederken diğer yandan maliyeti/performansı, özellikleri, rahatlığı ve kullanışlılığı ile yöneticilere ve öğretmenlere A+ sonuçlar elde etme yardımı vaat eden, eğitimin ihtiyaçlarına uyarlanmış bir buluş. Bu ürünün öncü yenilikler cephaneliğinde BenQ?nun interaktif kalem kullanan tescilli PointDraw sistemi de bulunuyor. Bu sistem, interaktif beyaz yazı tahtalarının (IWB) maliyetlerini ve sıkıntılı taraflarını ortadan kaldırarak ve kullanıcılar yansıtılan herhangi bir yüzeyde işaretleme, çizme ve türetme yapma olanağı sağlayarak MP780 ST?yi ayrı bir yere yerleştiriyor.



BenQ Teknoloji Ürün Merkezi Genel Müdürü Peter Chen, ?MP780 ST, eğitim yansıtıcısı çözümü olarak her bakımdan en iyi tercih olur? diyor. ?Bu bir tek amaç gözetilerek tasarlanmıştır: her zamanki bütçe engellerini, kısıtlamaları ve kullanım sınırlamalarını yenerek öğretimdeki sihri serbest bırakmak. MP780 ST, hepsi-bir-arada bir öğretim çözümü olarak, ayrı bir perde, beyaz yazı tahtası veya hoparlör satın almaya gerek bırakmaz, değerli sınıf duvarı yüzeyinin kullanımını maksimize eder ve yöneticilerin maliyet tasarruflarını müzik gibi diğer derslik zenginleştirmeleri için kullanabilmesini sağlar.



BenQ PointDraw Sistemi: İlham, Girişkenlik, Yaratma Özgürlüğü



MP780 ST?nin PointDraw kendi kendini açıklıkla izah eden yüzü sayesinde öğretmenler ve öğrenciler daha kutudan çıkar çıkmaz ona kolayca alışır. BenQ Point Draw sistemi, diğer interaktif kalem sistemlerinin tersine, sistem ile yansıtma yapılan yüzey arasında kalibrasyon yapılmasını gerektirmez. MP780 ST?yi basitçe bir notebook veya masaüstü bilgisayara bağlayın ve herhangi bir düz yüzeyde işaretleme, çizim veya türetme yapmaya hazır olun - beyaz yazı tahtası veya perde gerekmez. MP780ST ve PointDraw sistemi, standart bir USB fareyi destekleyen her işletim sistemi ile uyumludur ve bilgisayar ekranında izlenebilen hemen hemen her tür yazılımın ve sayısal içeriğin büyük ekranda kolayca görüntülenmesini, bütünleştirilmesini ve paylaşılmasını sağlar. PointDraw kaleminde, farenin ?sol? tuşu gibi çalışan bir düğme vardır ve kullanıcının aynı işlemleri yapabilmesini sağlar. PointDraw kalemi, gerçek bir hareket serbestisi olarak, kullanıcının yansıtma yapılan yüzeye 8 metre uzaktan karalama yapabilmesine olanak verir.



Q DrawTM İnteraktif Yazılımı, çeşitli çizim tercihleri (çeşitli kalem tipleri, dört mürekkep rengi, çeşitli çizgi kalınlıkları), tablo yetenekleri, şekil seçimleri, eğlence ekranı senaryoları ve çok sayıda yararlı olanaklarla işlevselliği daha da genişletmektedir. Hatta öğretmenler PointDraw kalemi ile yazılan/çizilen derslerin tamamını kaydedebilir ? paylaşmak ve tekrar kullanmak için bu çok yararlıdır.



Çok amaçlıdır, Demode Olmaz, Bakımı Kolaydır



MP 780 ST herhangi bir derslik için yapılabilecek en iyi yatırımlardan birisidir çünkü sahip olduğu akıllıca çok-yönlülük, az bakım gerektirmesi ve demode olmayacak tasarımı sayesinde her tür kullanım senaryosuna uyabilir, derslik paylaşımını kolaylaştırır, gelişen teknolojinin önünde kalır ve en az düzeyde bakım gerektirir.



Orta ve küçük boy derslikler için yalnızca bir adet MP780 ST yansıtıcı, önceden belirlenen beyaz yazı tahtası veya perde boyutu sınırlamaları olmaksızın çeşitli senaryolar bakımından amaca uygun düşer. Aslında, kullanıcılar, dersliklerin değerli duvar yüzeyini maksimize edecek şekilde, 48? köşegenden muazzam 300? köşegene kadar değişen interaktif bir yansıtma yüzeyi oluşturabilir. 0,5:1?lik çok kısa yansıtma oranı (yalnızca 1 metreden 95? nesne yansıtabilir) sayesinde, gölge etkileşimini en aza indirecek şekilde mümkün olan en küçük seyyar dersliklere bile uygun gelecektir.



MP780 ST?yi rakiplerinden ayıran başka bir özellik de zahmetsizce derslik paylaşımı yapılacak şekilde olağanüstü derecede seyyar olmasıdır: bilgisayar gerekmeden yansıtma yapan hazır USB okuyucusu; uzaktan masaüstü işlevi; güçlü hazır 10W x 2 hoparlörler; ve kolayca taşınabilen 2.6 kg ağırlık.



MP780 ST maliyet bakımından da hafif olduğu için, teknolojideki hızlı gelişmelere ve okul düzenlerindeki hırpalayıcı etkilere ayak uydurabilmesini sağlayan iyi düşünülmüş, demode olmaz özellikleri sayesinde sıkı okul bütçelerinden en iyi şekilde yararlanabilmektedir. Bağlantı standartları çeşitliliği arasında HDMI v1.3, Composite, S-Video, D-Sub, USB, mikrofon, L/R odio, stereo mini jak, RJ45 ve RS232 bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, MP780 ST?nin 3D steroskopik yeteneği onu eğitim içeriğinde ve öğretim yöntemlerinde olabilecek en yeni gelişmelere hazır hale getirmektedir. Düşük maliyet ve az bakım özellikleri arasında, renk solması olmaksızın tutarlı renkler, rahat görüntüler ve titiz ayrıntılar elde eden filtresiz DLP teknolojisi ve tek kablolu LAN kontrolü ve ürün gözetimi ekranı bulunmaktadır.



Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 1.799USD+KDV

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı