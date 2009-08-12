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BFG EX serisi 1000 Watt'lık yeni güç kaynağını satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG EX serisi 1000 Watt'lık yeni güç kaynağını satışa sundu
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Yüksek performans segmenti için Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan BFG, güç kaynağı serisini yeni bir model ile güncelledi. Firmanın EX serisi altında hazırladığı 1000 Watt gücündeki yeni güç kaynağı ATX12V 2.2 ve EPS12V 2.91 standartlarıyla uyumluluğun yanı sıra frekans dönüştürme teknolojisi sayesinde düşük yük altındaki verimliliği arttırabiliyor. 80Plus sertifikası ile gelen ve her biri 36A kapasitesinde dört adet 12v rail hattına sahip olan 1000 Watt'lık yeni güç kaynağı, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI sertifikasına da sahip.

100.000 saatlik (25 derece sıcaklıkta) hata öncesi kullanım süresine sahip olan yeni güç kaynağı, 135mm'lik fan ile serinletiliyor. BFG'nin yeni güç kaynağı yurt dışında 200$ seviyesinden satışa sunuluyor.

BFG EX serisi 1000 Watt'lık yeni güç kaynağını satışa sundu
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XenonMan58 10 yıl
alacam ama 700 w yeter o kadar param yok...
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petsiyehable 10 yıl
bu psu yeni satışa sunulmadıki ben bildim bileli zaten satışta 3-4 aydır. hatta bunun üzerine 1200 ve 1250 watt lık modelleri bile bir kaç aydır satışta.

1200 w

newegg.com/...

1250 w

newegg.com/...


türkiyedeki fiyatının 300 dolardan aşşağı olmayacağı aşıkar
fiyat bize ucuz değil avrupalıya ona buna şuna ucuz. bizde bu vergiler bu bilmem gümrükler olduktan sonra adam olmayız.
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ayzer 10 yıl
200$ yurtdışı için iyi.ama tr ye gelince 230 dan aşağı satılmaz...
aa 1kw lık psu nerede kullanılır ki??
yap 600-750 watt modeller fiyatınıda 80-100$ arası yap yok sat..çok mu zor yaaa
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mesAt 10 yıl
Daha fazlaca bi bilgiye sahip olunmayan dahası herhangi bir inceleme de görmediğim bu PSU serilerini almaya pek yanaşmam, ekran kartında zirveye oynayabiliyor diye PSU'da da oyanayabilecek diye bişi olmasa gerek;)
Bekleyelim de görelim bakalım...
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Applejack 10 yıl
Power güzel de 200$ çok değil mi ya..
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Tolgá 10 yıl
ah ah param olsada alsam..fiyatı gerçekten çok ucuz.
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ozzzy 10 yıl
İyi bir ekran kartı markasının power supply i de iyi olur diye düşünüyor insan . Fiyatı da bu ayarda bir power supply için makul geldi . Ekran kartını gözeterek güç kaynağı seçimi yapanların dikkatini çekecektir .
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