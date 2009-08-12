BFG EX serisi 1000 Watt'lık yeni güç kaynağını satışa sundu

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Yüksek performans segmenti için Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan BFG, güç kaynağı serisini yeni bir model ile güncelledi. Firmanın EX serisi altında hazırladığı 1000 Watt gücündeki yeni güç kaynağı ATX12V 2.2 ve EPS12V 2.91 standartlarıyla uyumluluğun yanı sıra frekans dönüştürme teknolojisi sayesinde düşük yük altındaki verimliliği arttırabiliyor. 80Plus sertifikası ile gelen ve her biri 36A kapasitesinde dört adet 12v rail hattına sahip olan 1000 Watt'lık yeni güç kaynağı, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI sertifikasına da sahip.

100.000 saatlik (25 derece sıcaklıkta) hata öncesi kullanım süresine sahip olan yeni güç kaynağı, 135mm'lik fan ile serinletiliyor. BFG'nin yeni güç kaynağı yurt dışında 200$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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