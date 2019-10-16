Bilkom, Avrupa İş Ödülleri’nde ‘Ulusal Şampiyon’ ilan edildi

“Türkiye’nin Dijital Yaşam Koçu” vizyonuyla faaliyet gösteren Bilkom, Avrupa’nın en büyük kurumsal yarışması olan Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards – EBA) ‘Kişisel Gelişim ve Çalışma Ortamı’ kategorisinde Türkiye adına ‘Ulusal Şampiyon’ ilan edildi. Avrupa İş Ödülleri'nin kazananları, 50 kişilik seçkin bir jüri tarafından yapılacak değerlendirme ve halk oylaması sonucunda 4 Aralık’ta Varşova'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Avrupa kurumsal camiasında işletme mükemmelliğini ve en iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Avrupa İş Ödülleri’nde, Bilkom, 33 ülkeden 120 bini aşkın şirket arasından yarışmanın ikinci turuna katılmaya hak kazandı. Büyük önem verdiği dijital dönüşüm projelerinden ‘Virtual Workplace (Sanal İşyeri)’ ile bu başarıyı elde eden Bilkom, bu kategoride Avrupalı rakipleriyle yarışmaya hak kazanan tek Türk şirketi oldu.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, Bilkom’un ‘Ulusal Şampiyon’ seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Avrupa’nın en dinamik şirketlerinin vitrini olarak kabul edilen bu seçkin organizasyondaki başarımız, insanı odak noktasına alan dijital dönüşüm çalışmalarında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi… Şimdi sabırsızlıkla bir sonraki aşamayı bekliyoruz” dedi.

Avrupa Şampiyonu olmak için yarışacak

Ulusal Şampiyon unvanına hak kazanan Bilkom’un yarışmanın ikinci aşaması olan halk oylaması için hazırladığı tanıtım videosu, 19 Eylül’de yarışmanın internet sitesinde yerini aldı. Bilkom’u desteklemek isteyenler, http://bit.ly/BilkomSanalİşyeri linkini tıklayarak videoyu izleyebilecek ve ardından oy verme işlemini gerçekleştirebilecekler. 26 Kasım’a kadar devam edecek halk oylamasında 1 elektronik posta adresinden sadece 1 kez oy kullanılabilecek.

Bilkom Genel Müdürü Ballıkaya, halk oylamasında tüm Türkiye’nin desteğini yanlarında hissetmek istediklerini vurgulayarak, herkesi oy kullanmaya davet etti.

‘Kâğıtsız ofis-Ofissiz Bilkom’

Dijital dönüşümde en büyük odağı insan kaynağı olan Bilkom, yüzde 70’i Y Kuşağı olan çalışanları için dijitalleşmeyi yeni iş modelleriyle birleştirerek hem çalışan memnuniyeti oranını, hem de verimliliği üst seviyelere taşımayı başardı. Bilkom, büyük önem verdiği dijital dönüşüm projeleri arasında yer alan ‘Virtual Workplace’ kapsamında dijital ortamı daha etkin kullanmak için bugüne kadar birçok adım attı. ‘Kâğıtsız ofis-ofissiz Bilkom’ mottosuyla dijital ortamın kullanımına ağırlık verilmeye başlandı. Printerlar şifreli hale getirilirken, tüm arşiv dokümanları dijitale taşındı. Mobil imzaya geçildi, insan kaynakları ve işe alım süreçleri dijital süreçlere aktarıldı. Container app ile de SAP, Fiori ve Quickbox gibi uygulamalar tek bir çatı altına toplanarak şirket içi mobil kullanım artırıldı. Container app’in şirket içi konuşma, fatura onaylama, takvim gibi birçok özelliğinin aktif olarak kullanılması desteklendi.

Bilkom, ‘Sanal İş Yeri’ uygulaması ile son olarak dünyanın en başarılı kurumlarını ödüllendiren The Stevie Awards 2019’da ‘Mobil Site ve Uygulama, İş Dünyası/Kamu’ kategorisinde Altın Ödüle değer bulundu.

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