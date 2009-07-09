Biostar G41 yonga setli yeni anakartlarını duyurdu

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MSI'dan sonra G41 yonga setli yeni anakartlarını duyuran bir diğer isim de Biostar oldu. TPower serisi performans odaklı modelleriyle tanınan firmanın G41 yonga setini taşıyan yeni anakartlarının tamamı Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle kullanılabiliyorlar. DDR2 bellek desteği sunan ve pasif soğutma ile desteklenen anakartlar, Biostar'ın diğer pek çok modelinde olduğu gibi renkli komponentleri ve Mavi PCB'si (baskılı devr) ile dikkat çekmeyi başarıyor.

G41 yonga setinin yapısal özellikleri itibariyle Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik işlemcisine sahip olan yeni anakartların Clear Video teknolojisi ile video oynatımında görüntü kalitesini arttırabildikleri belirtiliyor. 7 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI bağlantıları, katı kapasitör kullanımı ve firmaya özgü BIO-Flasher & BIO-ReLife gibi özelliklerle donatılan yeni anakartların Windows 7 işletim sistemine hazır oldukları da bildiriliyor.

Intel tabanlı yeni bir HTPC kurma hazırlığındaki kullanıcılar için hazırlanan T41 HD, G41D3G, G41 DVI ve G41-M7 kod adlı yeni anakartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.