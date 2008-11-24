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Biostar Phenom II işlemci desteği sunan anakartlarını açıkladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar Phenom II işlemci desteği sunan anakartlarını açıkladı
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Özellikle TPower serisi anakartlarıyla son dönemde öne çıkan üreticilerinden biri olmayı başaran Biostar, AMD'nin mevcut işlemcileri için hazırladığı güncel anakartlarıyla resmi duyurusu 8 Ocak'ta Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES 2009 fuarında yapılması beklenen 45nm Phenom II işlemcilerine destek vereceğini açıkladı.

Gigabyte, Asus ve MSI'dan sonra Biostar da yeni BIOS güncellemeleriyle AMD'nin 770, 780G ve 790GX , Nvidia'nın ise nForce 720a, 750a SLI ve GeForce 8200 yonga setlerini kullanan anakartlarında 45nm Phenom II işlemcilerinin kullanılabileceğini açıkladı. İşte modellerin listesi ve 45nm Phenom II desteği sağlayan ilgili BIOS versiyonları;

Biostar Phenom II işlemci desteği sunan anakartlarını açıkladı
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red_wolf 11 yıl
anakart a bak hizzaya gel,hangı mantıklı ınsan boyle anakart dızayn eder bu nasıl bır yerlesimdir boyle cok yersiz tumleşik köprude bence olmamıs ust sevıye yonga kullanılan bır anakatta ben daha ıyı bır işçilik beklerdım ama biostar işte :D
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max975 11 yıl
yerleşim gerçektende çok kötü[>:]
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MrPerFormance 11 yıl
Böyle işlemci ram soketi tasarımı mı olur ya. Hadi ram soketlerini çevrdin işlemciyi neden çeviriyorun. dellino arkadaşın dediği gibi ileri düzey soğutucu kullananlar için sorun olacak.
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dellino 11 yıl
Haber için teşekkürler.
Biostarın eski anakartlarının destek vermemesi kötü.
Beş farklı 790Gx sürümü çıkartmış olması bu seriden beklentisinin fazla olduğunu gösteriyor.
Resmi görünen 750A SLI nın işlemci yönü hiç olmamış. Default soğutucu kullananları etkilemeyecek bir durum olsa da Tower yapıdaki soğutucuların yönü egzost faına bakmayacak ki bu da hava akımının yeterli olmayacapını gösteriyor.
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mertekin 11 yıl
Dikkat ediyorumda özellikle SB700 çipli tüm anakartlar çalıştıracak galiba yeni işlemcileri.
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