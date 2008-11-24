Biostar Phenom II işlemci desteği sunan anakartlarını açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Özellikle TPower serisi anakartlarıyla son dönemde öne çıkan üreticilerinden biri olmayı başaran Biostar, AMD'nin mevcut işlemcileri için hazırladığı güncel anakartlarıyla resmi duyurusu 8 Ocak'ta Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES 2009 fuarında yapılması beklenen 45nm Phenom II işlemcilerine destek vereceğini açıkladı.
Gigabyte, Asus ve MSI'dan sonra Biostar da yeni BIOS güncellemeleriyle AMD'nin 770, 780G ve 790GX , Nvidia'nın ise nForce 720a, 750a SLI ve GeForce 8200 yonga setlerini kullanan anakartlarında 45nm Phenom II işlemcilerinin kullanılabileceğini açıkladı. İşte modellerin listesi ve 45nm Phenom II desteği sağlayan ilgili BIOS versiyonları;
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Biostarın eski anakartlarının destek vermemesi kötü.
Beş farklı 790Gx sürümü çıkartmış olması bu seriden beklentisinin fazla olduğunu gösteriyor.
Resmi görünen 750A SLI nın işlemci yönü hiç olmamış. Default soğutucu kullananları etkilemeyecek bir durum olsa da Tower yapıdaki soğutucuların yönü egzost faına bakmayacak ki bu da hava akımının yeterli olmayacapını gösteriyor.