Biostar Phenom II işlemci desteği sunan anakartlarını açıkladı

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Özellikle TPower serisi anakartlarıyla son dönemde öne çıkan üreticilerinden biri olmayı başaran Biostar, AMD'nin mevcut işlemcileri için hazırladığı güncel anakartlarıyla resmi duyurusu 8 Ocak'ta Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES 2009 fuarında yapılması beklenen 45nm Phenom II işlemcilerine destek vereceğini açıkladı.

Gigabyte, Asus ve MSI'dan sonra Biostar da yeni BIOS güncellemeleriyle AMD'nin 770, 780G ve 790GX , Nvidia'nın ise nForce 720a, 750a SLI ve GeForce 8200 yonga setlerini kullanan anakartlarında 45nm Phenom II işlemcilerinin kullanılabileceğini açıkladı. İşte modellerin listesi ve 45nm Phenom II desteği sağlayan ilgili BIOS versiyonları;

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