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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X

    Uzun yıllardır gördüğümüz masaüstü Intel işlemcili notebook’ların ardından AMD’nin yongaları da taşınabilir formda karşımıza çıkmaya devam ediyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X
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    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız 16 çekirdek 32 izlekli Ryzen 9 3950X’i barındıran oyuncu dizüstüsünün ardından bir üretici daha masaüstü Ryzen işlemcili taşınabilir bilgisayarını duyurdu.

    OriginPC’nin çözümü XMG’nin modelinden farklı olarak zaten 65 watt TDP’ye sahip Ryzen 9 3900’ü taşıyor. Ryzen 9 3900’ün duyurulduğu dönemde bazı donanım severlerin ısıl tasarım gücü nedeniyle aklından geçmiş olabilecek fikrin somut hale dönüşmesi heyecan verici.

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    Zira bazılarına göre yongaların gerek tüketim değeri gerekse de ısı üretim potansiyelleri nedeniyle böylesi bir dizüstü üretimi oldukça makul bir düşünceydi.

    Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu"

    Ekran kartı tarafında RTX 2070’le gelen oyuncu dizüstüsü XMG’nin modelinde de olduğu gibi kullanıcının tercihine göre özelleştirilebiliyor. Ryzen 5 3600-RTX 2060 ikilisini tercih ettiğinizde 1550 dolara kadar düşürebilen fiyat Ryzen 9 3900, RTX 2070 ve 1 TB NVMe sürücülü konfigürasyonda 2570 dolara tırmanıyor. Son olarak ekran konusunda ise 144 Hz’lik yüksek tazeleme hızına sahip bir 15.6’’ panele yer verildiğini de ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/origin-pc-announces-eon15-x-gaming-laptop-with-up-to-ryzen-9-3900-and-geforce-rtx-2070 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 sa.
    Zaten bu hedelerin çoğu aynı Tayvan malı barebone lar üzerine kurulmuyor mu?
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