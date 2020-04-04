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    Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu

    AMD’nin yüksek performansıyla öne çıkan Ryzen işlemcileri masaüstünde oldukça başarılı. Alman firma yongaların dizüstünde neler sunabileceğini merak etmiş.
    4 gün
    3,5b
    2
    36
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu
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    AMD 3. nesil Ryzen işlemcileriyle işlemci pazarında kaydadeğer pay kazanmayı başardı. Şimdi de dizüstü piyasasında Intel’i zorlamaya başlayan firmanın masaüstü işlemcileri dizüstü formatına geldi.

    Almanyalı XMG son yıllardır Intel masaüstü işlemcili oyuncu dizüstülerine benzer şekilde AMD’nin Ryzen 9 3950X işlemcisinin etrafında bir oyuncu dizüstüsü tasarladı. Yüksek güç tüketimli Intel yongalar dahi güçlü soğutmayla kullanılabilir haldeyken AMD’nin oldukça verimli yapıya sahip Zen 2 mimarili yongaları bu konuda daha da elverişli.

    Ryzen 9 3950X dizüstünde

    Buna karşın söz konusu işlemci Ryzen 9 3950X gibi 16 çekirdek 32 izlekli bir masaüstü işlemcisi olunca 105 watt TDP sınırları biraz zorlayabilir. Bu nedenle yongayı 65 watt ısıl tasarımda çalışacak şekilde Eco Mode’a alarak dizüstüyü tasarlayan XMG oldukça dikkat çeken bir taşınabilir bilgisayara imza atmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X

    Ryzen performanstan az ödün veriyor

    65 watt TDP sınırı nedeniyle Ryzen 9 3950X 2.6-4.2 GHz aralığına düşse de modelin daha önce incelemelerinde bu seviyede dahi performansından güç tüketimine oranla az taviz verdiği gözlemlenmişti. Tabi dizüstü platformunda buna ek olarak yonganın sıcaklığı ve anakartın VRM ünitesi de önemli bir faktör.

    Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu
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    APEX 15’te yer alan anakartın soketi ise AM4, dolayısıyla diğer Ryzen işlemcilerinin de kullanılabilmesi eğer BIOS desteği mevcutsa mümkün. 64 GB’a kadar yükseltmeleri destekleyen 2 SO-DIMM slotunda 32 GB kapasiteli 2666 MHz DDR4 RAM’le gelen oyuncu modelinin GPU tarafında ise RTX 2070’e yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride"

    144 Hz tazeleme hızına sahip mat 1080p IPS panele sahip 15.6’’ XMG çözümü depolama başlığında ise 1 TB kapasiteli NVMe sürücüsü tercih edilmiş. Son olarak kaslı ve ilgi çekici teknik detaylara sahip XMG APEX 15 2631 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.



    https://www.planet3dnow.de/cms/55716-schenker-notebook-xmg-apex-15-mit-amd-ryzen-9-3950x-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    leop 4 gün en beğenilen De Grado
    arkadasin bahsettigi birim hesabi doğru.

    bahsettiginiz ecevit 2000lerin basi doneminde asgari maas ile 10-12 adet ceyrek altin alinabiliyordu.

    su an ise 4 ceyrek altini zar zor alabilir asgari maasli biri.

    o bahsettiginiz donemden kat ve kat daha zor bir duruma dustu turk halki.
    arkadasin bahsettigi birim hesabi doğru. bahsettiginiz ecevit 2000lerin basi doneminde asgari maas ile 10-12 adet ceyrek altin alinabiliyordu. s...
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    3 Yanıt Yanıtla +18
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    artenis (mehmet n.) 3 gün leop
    Asla anlatamazsın ben elimde olmadan denedim yine.
    Bu para hesabını yaptıramıyoruz onlara. MUKAYESE diye instagram hesabı var istersen takip et. Bunun gibi insanları AKILLANDIRMAK veya BİLGİ vermek için kurulmuş ama ALAMANYA BIZI GISGANIYOR; AMERIKA DİZ ÇOKTU, RUYA DOST OLMAK İÇİN YALVARIYOR dersen direk tamam derler...
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    ernknd (E K) 3 gün leop
    Örnek gösterdiğin ecevit başörtülü kişilerin zorla başını açtıran, Merve kavakçı yı Başörtülü diye meclisten atan İmam hatipleri kapatan Dinle alakası olmayan birisiydi. Allah bu yüzden 1999 deprem felekatini verdi kurunun yanında yaşta yandı. Bankaları batıran da buydu, verdiğin örnekle milleti yanlış yönlendirme. Unutma sağlığın gittikten sonra seni ne paran ne çeyrek altın kurtarır seni kurtaracak olan İslam dinidir.
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    ironman68 (Mert Demir) 3 gün leop
    ernknd tamamen senin mantığınla bakalım. Ozaman ki liderimiz yüzünden Allah 1999 deprem felaketini verdi diyorsun camiler bile yıkılmıştı o depremde bina falan ayırd etmedi yani din ırk falanda ayırd etmedi deprem vurduğu yeri yıktı. Ozaman şu andaki liderimiz yüzündende Allah corona yı başımıza musallat etti dimi tamamen senin mantığınla yorumluyorum. Gördüğün gibi coronada din ırk millet hiçbişi ayırd etmiyor müslümanıda hinduyu da ateisti de hristiyanı da budisti de öldürüyor. Bu tamamen bilimsel birşey bilim çare bulacak. Dünyanın dörtbir yanından her tür dinden insan tarafından dua ediliyor bişey değişmiyor. Aşı yada ilaç bulunması bekleniyor bilim adamlarından depremde jeolojik bir olaydır bilimsel açıklamaları yapılmış bir şeydir yer alltındaki fay hatların daki biriken enerjinin boşalması ve fayların kırılmasından oluşan sarsıntıların yerzüne etkisidir. Böyle şeyleri dine bağlamak doğru değil.
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    ebavamqko 4 gün
    şöyle aletleri 15 inç çıkarmak nedir ?

    çıkar 17 inç hem daha rahat oyun oynanır hem daha da ince tasarım edinirdi sistem. üstelik 2070 koymuşlar fiyatı şişirmek için. 5700xt ayarında ekran kartı bile yeterliydi.

    ekleme; benim 1 aylık maaşımdan da fazla fiyatı varmış. alınmaz o zaman...
    şöyle aletleri 15 inç çıkarmak nedir ? çıkar 17 inç hem daha rahat oyun oynanır hem daha da ince tasarım edinirdi sistem. üstelik 2070 koymuşlar fiyatı ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 3 gün ebavamqko
    17" notebook için çok büyük, çok sıkıntısı var 17" taşımanın kovuşlandırmanın. alacak olsam 17" ve "15'i aynı fiyat olsa, yine 15" olanını alırım
    bunu oyun için alacak kişi eve bir monitör, klavye mouse'da diye dusunmuslerdir.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    sefa1451 (sefa mehmet) 2 gün
    Ekonomi ne kadar kötüyse her konuda muhakkak konuşuluyor...

    Yazıl yazık.



    Kıssadan hisse kasayı damadına verirsen halkının cebide kafasıda rahat olmaz.
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    melikulupinar (Melik ULUPINAR) 2 gün
    R9-3950X gibi bir işlemciyi (MHz indirerek de olsa) küçük boyutlu 15" notebook içine tıkmak akıl karı gelmedi bana. Ben işlemci olsam bozulurum bu duruma.

    17-19" vb daha büyük ekran (ve kasa tabii) kullanılsaydı daha geniş yer sayesinde daha iyi soğutma kullanılabilirdi. Frekans da daha az düşürülebilirdi.

    Ki Intel'in AMD 4900HS karşısına alel acele çıkarmaya çalıştığı 9880H işlemci 90 watt. Kısaca 65 watt değerine inmeye zorlamak yerine daha büyük kasa-iyi soğutma ile 90-95 watt düzeyinde (orjinal 105 wattan 10-15 daha az) CPU ve iyi GPU ile tam bir power notebook ortya konabilirdi. Ki bu hem içerik üretmesi, hem de taşınabilir olması gereken kişilere al beni diye bağırırdı.
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    15 inç yerin keşke 17 inç yapsalardı
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    DH Misafiri 2 gün
    ohaa alienware çakması vay hırsızlar..Ulan ne terbiyesizler..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Ben ne gücü üzerinden yazdım peki? Doların ve TLnin 1986 dan 2002ye ve 2002 den 2020ye enflasyon olarak artışını ve reel değerini vermişiz orada. Bu neyi ifade ediyor? Neyse ben bunlara niye hala laf anlatmaya çalışıyorrum arkadaş kendime kızıyorum .
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    expressimo 3 gün
    müthiş cihaz ya :D bu tarz aletleri özler olduk
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Bize ne Amerikada asgari ücretin ne kadar arttığından ya?Beni Türkiyede ne olmuş o ilgilendiriyor.
    Altın hesabı yapmışlar bende o hesap öyle oluyorsa bir de böyle bak diye verdim.
    Türkiyede zaten 184 liradan 2324 liraya çıkmış ama biliyorumki o hesap öyle yapılmaz ama Amerikada yok bilmemkaç kat artmış bizde bu kadar artmış hesabı ile hiç yapılmaz. Ne kadar saçmalayacaklar diye bakıyorsun, bir sınır falan yok bunlarda.

    Blokluyorsun hala üstüne yapışıyorlar ısrarla, kurtulamıyorsun da bunlardan?



    100 TRY’nin 31 Kasım 1984 tarihindeki eşdeğeri 04 Kasım 2002 tarihinde 726 010.15 TRY’dir
    100 TRY’nin 31 Kasım 2002 tarihindeki eşdeğeri 04 Kasım 2020 tarihinde 507.7 TRY’dir

    100 USD’nin 31 Kasım 1984 tarihindeki eşdeğeri 04 Kasım 2002 tarihinde 173.38 USD’dir
    100 USD’nin 31 Kasım 2002 tarihindeki eşdeğeri 04 Kasım 2020 tarihinde 148.21 USD’dir.

    fxtop.com/...


    Niye 18 sene önce 18 sene sonra yazdım onu da siz düşünün.


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    artenis (mehmet n.) 3 gün ilkerinanç
    Adam ALIM GÜCÜ üzeriden anlatmış durumu.
    Burada hiçkimse finans sektörü CEO su olmadığı için ve çıkıp marketten peynir, bilgisayarcıdan fare aldığımı için doğru olan ALIM GÜCÜ hesabıdır.
    Ben 1920'de, 30'da ... 90'da ve 2020 de asgari ücretle kaç adet EKMEK ve KAÇ GRAM altın alabiliyorum hesabı yaparsan bu seni doğru yere götürür.
    Öteki türlü durum şudur:
    KORONA KRİZ PAKETİ (resmi açıklama):
    1- İÇ HAT SEFERLERİ KDV %1 e DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR
    2- EV KREDİSİ ÇEKERKEN RAİÇ BEDEL %80 den 90 A ÇIKARILMIŞTIR.
    İişte böyle dünyanın önünde rezil oluruz hep beraber...
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    ernknd (E K) 3 gün
    Adam hala hesap yapıyor bizdeki asgari ücretle laptopu alamayız diye, peki bu laptopu almazsan ölürmüsün virüsten seni korur mu bunları hiç düşündünüz mü dünyadaki ülkelerin halini görüp hala haline şükretmiyor İslam dinine yönelmiyor bu virüsü Allahın görevlendirdiğini düşünmüyor ve kendilerini ölümsüz sanıyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    2002....Asgari ücret= 184.251.937 TL....Dolar = 1.573.152 TL....1 aylık asgari ücret 117 USD.
    2020....Asgari ücret= 2.324...........TL....Dolar = 6,73.........TL....1 Aylık asgari ücret 345 USD.
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    ebavamqko 3 gün ilkerinanç


    2002 amerika da asgari ücret 860 dolar, Turkiye de 117 dolar.

    2020 amerika da asgari ücret 1700 dolar, Turkiye de 353 dolar.

    Amerika da %110 artmış. Türkiye de %300 artmış.

    arada fark var.

    lakin alım gücü olarak tam tersi durum ortaya çıkıyor ...

    Amierıkalı yarım 1/2 ons alıyorken, sen bu paranla 1/10 ons anca alıyorsun. yani bu durumda alım gücün %500 düşmüş oluyor.

    buradan bakınca Akp kafasına göre TL basmış durumuna geliyor 20 yılda. Bu yüzden yüksek enflasyonun boşuna olmadığı, dıj güç değil akp güjü olduğu ortaya çıkıyor.

    Aynı şeyi erbakan 1996 da yapmıştı. kafasına göre zam yapıp maaşlara, olmayan kaynaktan yani kafasına göre tl basmıştı. bu da 97 de gelecek krizi tetiklemişti. o dönemlerde sağa sola toprak, fabrika satmadığımız için sağa sola borç diye gitmiyor, krizlerde kendi yağımızda kavruluyorduk.

    yine islamcı bir liderin bıraktığı kazıkların çıkarımı idi 97 krizi. tıpkı 91 , 57 krizlerinde olduğu gibi. son islamcı sultanımızı katmadım henüz ...






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    experiment67 (Erman Bey) 4 gün
    Ryzen 9 3950x gibi güçlü bir işlemci ile satılan dizüstü bilgisayarın kasası plastik malzeme kullanılarak üretilmesini saçma buluyorum.

    Kasayı Alüminyum malzemeden yap. Soğutucu bloğu kasanın alt bölümü ile temas ettir ek soğutma performansı sağla! Üst seviye bir bilgisayar 300 gram daha hafif olmasın ısı nedeniyle tam performans alamamak bana saçma geliyor. Apple MacBook Pro modellerini alüminyum kasa ile üretirken çoğu firmanın ısrarla plastik kasa kullanmasının mantıklı açıklamasını bulamadım.

    Türk Lirası'nın değer kaybı devam ettiği sürece profesyonel bir birey iş için gerekli olan teknolojik ürün yerine her geçen gün ihtiyacından daha da düşük performanslı olan modeller satın almak zorunda kalması gerçekten üzücü.

    Masaüstü bilgisayarıma ek olarak laptop ihtiyacım olmasına rağmen hem dolar hem de işlemcinin ısı (TDP) değerine oranla mantıklı soğutma performansı olan modeller ile karşılaşmadığım için satın almamak için hala direniyorum.
    Memnun olmasam da 6 yıllık eski MacBook ile idare etmek durumundayım.

    Amd'nin işlemcide başarılı adımlar atmaya devam etmesi ve Intel gibi büyük bir firmanın etkilenmesi satışlarının azalması sevindirici. Intel performansı arttırarak güvenlik açıkları konusunda daha da dikkatli olarak karşılık vermekten başka bir cevabı olmaması teknolojik olarak ileri gitmemizi sağlıyor.
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    Kafam Kasınıyor (faruk ilhan) 3 gün experiment67
    katılıyorum. Lenovo p2 telefon kullanıyorum,kullandigim en soğuk telefon bu.

    hiç ısınmıyor desem yeridir hocam. aksine bi sure kullanmadigimda çok soğuk oluyor
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