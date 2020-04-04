Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör

AMD 3. nesil Ryzen işlemcileriyle işlemci pazarında kaydadeğer pay kazanmayı başardı. Şimdi de dizüstü piyasasında Intel’i zorlamaya başlayan firmanın masaüstü işlemcileri dizüstü formatına geldi.

Almanyalı XMG son yıllardır Intel masaüstü işlemcili oyuncu dizüstülerine benzer şekilde AMD’nin Ryzen 9 3950X işlemcisinin etrafında bir oyuncu dizüstüsü tasarladı. Yüksek güç tüketimli Intel yongalar dahi güçlü soğutmayla kullanılabilir haldeyken AMD’nin oldukça verimli yapıya sahip Zen 2 mimarili yongaları bu konuda daha da elverişli.

Ryzen 9 3950X dizüstünde

Buna karşın söz konusu işlemci Ryzen 9 3950X gibi 16 çekirdek 32 izlekli bir masaüstü işlemcisi olunca 105 watt TDP sınırları biraz zorlayabilir. Bu nedenle yongayı 65 watt ısıl tasarımda çalışacak şekilde Eco Mode’a alarak dizüstüyü tasarlayan XMG oldukça dikkat çeken bir taşınabilir bilgisayara imza atmış.

İlginizi Çekebilir

Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X

Ryzen performanstan az ödün veriyor

65 watt TDP sınırı nedeniyle Ryzen 9 3950X 2.6-4.2 GHz aralığına düşse de modelin daha önce incelemelerinde bu seviyede dahi performansından güç tüketimine oranla az taviz verdiği gözlemlenmişti. Tabi dizüstü platformunda buna ek olarak yonganın sıcaklığı ve anakartın VRM ünitesi de önemli bir faktör.

Tam Boyutta Gör

APEX 15’te yer alan anakartın soketi ise AM4, dolayısıyla diğer Ryzen işlemcilerinin de kullanılabilmesi eğer BIOS desteği mevcutsa mümkün. 64 GB’a kadar yükseltmeleri destekleyen 2 SO-DIMM slotunda 32 GB kapasiteli 2666 MHz DDR4 RAM’le gelen oyuncu modelinin GPU tarafında ise RTX 2070’e yer verilmiş.

Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride"

144 Hz tazeleme hızına sahip mat 1080p IPS panele sahip 15.6’’ XMG çözümü depolama başlığında ise 1 TB kapasiteli NVMe sürücüsü tercih edilmiş. Son olarak kaslı ve ilgi çekici teknik detaylara sahip XMG APEX 15 2631 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.

https://www.planet3dnow.de/cms/55716-schenker-notebook-xmg-apex-15-mit-amd-ryzen-9-3950x-2/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.