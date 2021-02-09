Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var

Tam Boyutta Gör Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra 2020 yılının başlarında kamuoyunun gündemine düşen yeni tip koronavirüs kaynaklı Kovid-19 salgını, bir yılı aşkın bir süredir dünyayı etkisi altına almış durumda. Yaşam tarzımızı neredeyse her alanda değiştirmemizi mecbur kılan hastalığa karşı geliştirilen aşılar, virüse karşı en önemli silahımız. Farklı şirketler ve ülkeler tarafından üretilen aşıların uygulanmasına birçok ülke tarafından başlanmasına rağmen mevcut süreçteki aşılama hızı ne yazık ki yeterli değil.

Peki, mevcut aşılanma hızıyla hayat ne zaman normale dönebilir? ABD merkezli Bloomberg’in bu soruya cevabı 7 yıl. Dünya çapında uygulanan aşılardan derlediği veri tabanıyla söz konusu süreye ulaşan medya kuruluşu, içeriğin oluşturulduğu 4 Şubat tarihi itibariyle küresel çapta uygulanan 119 milyon dozdan fazla aşıyı baz almış. Bazı ülkelerin aşılama sürecini çok daha profesyonel olarak yönettiğini ifade eden kuruluş, yedi yıllık süreye toplam nüfusun %75’ine iki doz aşı vurulması hedefiyle ulaşmış.

Türkiye'nin 2.6 yılda %75'lik dilime ulaşacağı öngörülüyor

Ülkelerle ilgili verilere geldiğimizde ise aşılama sürecini en başarılı şekilde yöneten ülkenin İsrail olduğunu görüyoruz. Sadece iki aylık sürede %75 hedefine neredeyse ulaşan ülke haliyle bu başarısını iyi yönetilmiş bir sürece ve görece kalabalık olmayan nüfusuna borçlu. Zengin batılı ülkelerde de nispeten iyi yönetilen süreç, mevcut hızında giderse bahsi geçen yedi yıl tüm dünyanın aşılanması için gereken süre olarak karşımıza çıkmakta.

Pandeminin en sert vurduğu ülkelerden ABD’de aşılamanın mevcut hızında gitmesi halinde 8 ay, son dönemlerde aşı tedarikinde sorun yaşayan Kanada’da 9.7 yıl, Avrupa ülkeleri Almanya’da 3.2 yıl, Fransa’da 9 yıl ve ülkemizde ise 2.6 yıl sonra %75’lik hedefe ulaşılabileceği ön görülmüş.

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Ayrıca Bkz. "Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor ! Randevular açıldı"

Yukarıda bahsi geçen sürelerin ise kısalma ihtimali bulunduğunu hatırlatmak gerek. Zira uzmanlar, Meksika ve Hindistan’daki aşı üretim merkezlerinin yeni yeni devreye girmeye başladığını belirtiyor. Bloomberg’in elde ettiği verilere göre buralarda üretilecek aşılara yönelik 100’den fazla anlaşma ile 8.5 milyar dozdan fazla aşıyla ilgili sözleşme yapıldığı bilgisi bulunuyor. Dünya çapında ise ülkelerin sadece üçte birinin aşılama faaliyetlerine başladığı söyleniyor.

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Bloomberg söz konusu tabloyu oluştururken ise bağışıklık faktörünü hesaba katmamış. Kuruluş, bu durumu Kovid-19’un sert vurduğu bölgelerde ortaya çıkan bağışıklığın aşılanma sürecini de yavaşlatabilme ihtimaline bağlamış. Ancak bağışıklığın virüse karşı ne kadar süreyle koruma sağladığıyla ilgili net veriler olmadığı için bu durum hesaba dahil edilmemiş.

67 ülkeden alınan verilerle oluşturulan tabloda yer almayan ülkelerin ya aşılanma sürecinin ilk safhalarında olduğu ya da aşılanma rakamlarını net olarak paylaşmadığı belirtiliyor.

Tabi sözkonusu tablodaki süre farklı senaryolarla birlikte daha da uzayabilir. Örneğin, AB ile Asta Zeneca arasındaki tedarik sorunu ve diğerleri tahmini süreci daha da öteleyebilir.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/when-will-covid-pandemic-end-near-me-vaccine-coverage-calculator?sref=zFmdEBXN

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