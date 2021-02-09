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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var

    ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, dünyadaki aşılanma sürecini masaya yatırdı. Kuruluşa göre aşılanma mevcut hızında devam ederse salgından kurtulmak için yedi yıla ihtiyacımız var.
    09 Şubat 2021, 00:30 (1 hf.)
    2,2b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var
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    Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra 2020 yılının başlarında kamuoyunun gündemine düşen yeni tip koronavirüs kaynaklı Kovid-19 salgını, bir yılı aşkın bir süredir dünyayı etkisi altına almış durumda. Yaşam tarzımızı neredeyse her alanda değiştirmemizi mecbur kılan hastalığa karşı geliştirilen aşılar, virüse karşı en önemli silahımız. Farklı şirketler ve ülkeler tarafından üretilen aşıların uygulanmasına birçok ülke tarafından başlanmasına rağmen mevcut süreçteki aşılama hızı ne yazık ki yeterli değil.

    Peki, mevcut aşılanma hızıyla hayat ne zaman normale dönebilir? ABD merkezli Bloomberg’in bu soruya cevabı 7 yıl. Dünya çapında uygulanan aşılardan derlediği veri tabanıyla söz konusu süreye ulaşan medya kuruluşu, içeriğin oluşturulduğu 4 Şubat tarihi itibariyle küresel çapta uygulanan 119 milyon dozdan fazla aşıyı baz almış. Bazı ülkelerin aşılama sürecini çok daha profesyonel olarak yönettiğini ifade eden kuruluş, yedi yıllık süreye toplam nüfusun %75’ine iki doz aşı vurulması hedefiyle ulaşmış.

    Türkiye'nin 2.6 yılda %75'lik dilime ulaşacağı öngörülüyor

    Ülkelerle ilgili verilere geldiğimizde ise aşılama sürecini en başarılı şekilde yöneten ülkenin İsrail olduğunu görüyoruz. Sadece iki aylık sürede %75 hedefine neredeyse ulaşan ülke haliyle bu başarısını iyi yönetilmiş bir sürece ve görece kalabalık olmayan nüfusuna borçlu. Zengin batılı ülkelerde de nispeten iyi yönetilen süreç, mevcut hızında giderse bahsi geçen yedi yıl tüm dünyanın aşılanması için gereken süre olarak karşımıza çıkmakta.

    Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var

    Pandeminin en sert vurduğu ülkelerden ABD’de aşılamanın mevcut hızında gitmesi halinde 8 ay, son dönemlerde aşı tedarikinde sorun yaşayan Kanada’da 9.7 yıl, Avrupa ülkeleri Almanya’da 3.2 yıl, Fransa’da 9 yıl ve ülkemizde ise 2.6 yıl sonra %75’lik hedefe ulaşılabileceği ön görülmüş.

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    Yukarıda bahsi geçen sürelerin ise kısalma ihtimali bulunduğunu hatırlatmak gerek. Zira uzmanlar, Meksika ve Hindistan’daki aşı üretim merkezlerinin yeni yeni devreye girmeye başladığını belirtiyor. Bloomberg’in elde ettiği verilere göre buralarda üretilecek aşılara yönelik 100’den fazla anlaşma ile 8.5 milyar dozdan fazla aşıyla ilgili sözleşme yapıldığı bilgisi bulunuyor. Dünya çapında ise ülkelerin sadece üçte birinin aşılama faaliyetlerine başladığı söyleniyor.

    Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var
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    Bloomberg söz konusu tabloyu oluştururken ise bağışıklık faktörünü hesaba katmamış. Kuruluş, bu durumu Kovid-19’un sert vurduğu bölgelerde ortaya çıkan bağışıklığın aşılanma sürecini de yavaşlatabilme ihtimaline bağlamış. Ancak bağışıklığın virüse karşı ne kadar süreyle koruma sağladığıyla ilgili net veriler olmadığı için bu durum hesaba dahil edilmemiş.

    67 ülkeden alınan verilerle oluşturulan tabloda yer almayan ülkelerin ya aşılanma sürecinin ilk safhalarında olduğu ya da aşılanma rakamlarını net olarak paylaşmadığı belirtiliyor.

    Tabi sözkonusu tablodaki süre farklı senaryolarla birlikte daha da uzayabilir. Örneğin, AB ile Asta Zeneca arasındaki tedarik sorunu ve diğerleri tahmini süreci daha da öteleyebilir. 



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/when-will-covid-pandemic-end-near-me-vaccine-coverage-calculator?sref=zFmdEBXN Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Z zeusoftech (Gürhan Çakmak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    geçen sene mart ayında donanımhaberdeki bu tarz bir haberde hazirana kadar Türkiye'de 2 milyon ölüm olacağını söyleyen kara bir tablo çizilmişti, oldu mu olmadı ? Neden insanların psikolojilerinin zaten bozuk olduğu bir dönemde böyle kara haberler paylaşmaya çalışıyorsunuz. Şurada kafamız dağılsın diye teknoloji haberlerine bakalım diyoruz habere bak?
    geçen sene mart ayında donanımhaberdeki bu tarz bir haberde hazirana kadar Türkiye'de 2 milyon ölüm olacağını söyleyen kara bir tablo çizilmişti, oldu mu olmad...
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    inandırıcı. böyle bir açıklama bekliyordum

    herkes kendini hiç bu salgın hiç bitmeyecekmiş gibi hazırlasın.

    esnaflar şimdiden kendini e-ticarete yönelsin. yönelmezseniz daha çok ağlarsınız.("ağlamak" dan başka bir kelime bulamadım.)

    7-10 yıl sonra bu zamandan başlayıp düzenli çalışarak boğaziçi-odtü ye girmek hayal değil.(normalde kocaeli üniversitesine girecek perfonmans ı sergileyeceği halde.)

    bireysel gelişime önem verin. cv de artık hangi üniversiteden hangi bölümden mezunsun a önem verilmeyecek.(işverenler salak değil kopya ile geçtiğinizi biliyor.)

    biraz birikimi olan beyaz yakalılar bence anadolu da ev ve arazi almaya baksın. istanbul gibi global megakentlerde şehirden köye göç başlayacak. haliyle fiyatlar artacak.

    hatırladıklarım sadece bunlar. tutarsa editleyebilirim.
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    M milyarderdahi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    aşılanmayla bitmesi mümkün değil. salacaksın virüs dolaşıma girsin. biz aşıyı bekleyene kadar virüs sürekli mutasyon geçiriyor. halbuki salsalar herkes 3-4 ay içerisinde bağışıklık kazanacaktır.
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    nucro 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haberler nedense sadece aşılama üzerine.

    Kimse demiyor ki :


    bu tip virüslerin mutasyon geçirdiği en başından beri biliniyor, grip aşısı yıllardır neden etkisiz kalıyor biliniyor, o zaman neden hala aşıyla bitecekmiş havası yaratılıyor?

    şimdiye kadar hangi salgın aşı ile bitmiş?

    Fransa ölümlerin %90'nın fazlasının görüldüğü 65 yaş üstünü aşılamıyor: Neymiş yeterince veri yokmuş. E o zaman neden veri yok? 1 senedir bu hastalığın esas yaşlıları öldürdüğünü ilkokul bebesi biliyor. Neden aşılar, ölümlerin %90'nından fazlasının görüldüğü yaşlılara yönelik test edilmedi ?
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    fero01 (ferhat özalp) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav he he
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2023?
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    K kenbalx (f k) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu aşıların parasını istediklerinde o 2,6 yıl olarak belirtilen süre uzar sanırım.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mevcut asilama hiziyla hesaplama yapmak bos bir is, ucuz matematik. Tam bloomberg’lik..
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    D demirparcasi (Demir Parcasi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olmayan bir salgın için hiçbir olumlu etkisi olmayan ve yan etkileri bilinmeyen aşılar 7 yıl boyunca herkese yapılmadığı müddetçe yasakları kaldırıp insanlara özgürlükleri geri vermeyeceğiz.
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    Z Zodian 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tam donanımhaberlik bir habermiş. Her cümlesinde teknoloji akıyor.
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    Z zeusoftech (Gürhan Çakmak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    geçen sene mart ayında donanımhaberdeki bu tarz bir haberde hazirana kadar Türkiye'de 2 milyon ölüm olacağını söyleyen kara bir tablo çizilmişti, oldu mu olmadı ? Neden insanların psikolojilerinin zaten bozuk olduğu bir dönemde böyle kara haberler paylaşmaya çalışıyorsunuz. Şurada kafamız dağılsın diye teknoloji haberlerine bakalım diyoruz habere bak?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    suleymankahveci (Süleyman Kahveci) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zeusoftech
    Korku pompalama işi bu hocam her yerde her mecrada var bilinçli yapan da var bilinçsiz yapan da.



    Şöyle bir durum var aklını kiraya vermiş insan inanıyor.
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