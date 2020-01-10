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    Çin’de ortaya çıkan gizemli hastalık, yeni bir tür virüse işaret ediyor

    Çin'de onlarca kişide görülen gizemli bir hastalığa neden olan virüsün, ağır akut solunum yolu sendromuna yol açan (SARS) virüsüyle aynı aileden olabileceği tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin’de ortaya çıkan gizemli hastalık, yeni bir tür virüse işaret ediyor
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    2003 yılında ortaya çıkan ve Çin ile Hong Kong’da toplam 648 kişinin ölümüne neden olan ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığının üzerinden 17 yıl geçti. Bulaşıcı olan hastalığın etkilerinin artık görülmediği düşünülürken Çin kaynaklı gizemli bir solunum yolu yetmezliği rahatsızlığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

    Ayrıca Bkz. "Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3"

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    Ülkenin Hubei Eyaletine bağlı Wuhan şehrinde görülen rahatsızlığın, ocak ayının başından itibaren 59 kişiyi hasta ettiği ifade edilirken virüsle ilgili de yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, hastalığın SARS ailesi içinde yer alan yeni bir tür koronavirüs sebebiyle yayılmış olabileceği belirtildi. Oldukça geniş bir yelpazede yer alan koronavirüsler; soğuk algınlığına neden olan türler ila SARS ve Ortadoğu solunum sendromuna (MERS) sebebiyet veren türler arasında değişiklik gösterebiliyor.

    Çin’de ortaya çıkan gizemli hastalık, yeni bir tür virüse işaret ediyor
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    Hastaların birinden alınan örneğe yapılan gen sıralaması yöntemi sayesinde tespit edilen virüsün, ciddi semptomlara yol açtığı ancak yüksek oranda bulaşıcılık sergilemediği açıklanmış.

    Hastalığın şehirdeki bir balık pazarından kaynaklandığı şüphesiyle hareket eden yetkililer, rahatsızlık şikâyetiyle başvuranların çoğunun buradaki işyeri sahipleri veya müşteriler olduğunu ifade etmiş. Hastalığın pazarda satılan balık ve canlı deniz hayvanları aracılığıyla yayılmış olabileceği şüphesini de değerlendiren yetkililer, virüsün kaynağını tespit etme çalışmalarına ise aralıksız devam ediyor.

    DSÖ yapmış olduğu açıklamada, “Yeni bir tür virüsle ilgili ilk tespitin bu kadar kısa sürede yapılabilmesi, Çin’in salgın hastalıklarla mücadele yöntemlerinde gösterdiği gelişmeyi açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullanmış.



    https://www.cnet.com/news/outbreak-of-mysterious-illness-in-china-traced-to-never-before-seen-virus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Blitz 1 hf.
    "Çin’de ortaya gizemli hastalık"

    Köşeye dikine olsa daha iyi olurmuş.
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    Sipihrz 1 hf. en beğenilen
    Bize iki iskender ortaya da bir gizemli hastalık
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    Red_devil33 1 hf.
    Yayınlayacağınız haberi önizleme yapıp okumazmısınız
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    Sipihrz 1 hf. en beğenilen
    Bize iki iskender ortaya da bir gizemli hastalık
    Yanıtla +5
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    ebavamqko 1 hf. yeni yorumcu
    Cin i sevmem lakin dunya da en cok ureyenler afrika, hindistan ve cin ... hadi cin calisiyor ediyor. insanlari farkli kulturlere saygili ... lakin bu afrikali ve hindular?

    en az 10 adet hidrojen bombasi bence asiri nufus sorununu cozer. yoksa bunlar akil edip "yahu benim gotume giymeye donum yok, o zaman 5 cocuk yapmayip 2 tane ile yetineyim" diyecek kulturleri olmadigi icin ... tek sorun putin`in atom bombasiz aktif edebiliyoruz dedigi hidrojen bombasi dir...
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    V4LKyR 1 hf. ebavamqko
    Böyle boş beleş yorum az görülür.
    Yanıtla +1
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    Blitz 1 hf.
    "Çin’de ortaya gizemli hastalık"

    Köşeye dikine olsa daha iyi olurmuş.
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    yingyangtwinz 1 hf.
    Başlığı okurken verem oldum
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    ssbrutality 1 hf.
    Kesin Amerika'nın parmağı vardır.
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