Çin’de ortaya çıkan gizemli hastalık, yeni bir tür virüse işaret ediyor

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2003 yılında ortaya çıkan ve Çin ile Hong Kong’da toplam 648 kişinin ölümüne neden olan ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığının üzerinden 17 yıl geçti. Bulaşıcı olan hastalığın etkilerinin artık görülmediği düşünülürken Çin kaynaklı gizemli bir solunum yolu yetmezliği rahatsızlığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

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Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor?

Ülkenin Hubei Eyaletine bağlı Wuhan şehrinde görülen rahatsızlığın, ocak ayının başından itibaren 59 kişiyi hasta ettiği ifade edilirken virüsle ilgili de yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, hastalığın SARS ailesi içinde yer alan yeni bir tür koronavirüs sebebiyle yayılmış olabileceği belirtildi. Oldukça geniş bir yelpazede yer alan koronavirüsler; soğuk algınlığına neden olan türler ila SARS ve Ortadoğu solunum sendromuna (MERS) sebebiyet veren türler arasında değişiklik gösterebiliyor.

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Hastaların birinden alınan örneğe yapılan gen sıralaması yöntemi sayesinde tespit edilen virüsün, ciddi semptomlara yol açtığı ancak yüksek oranda bulaşıcılık sergilemediği açıklanmış.

Hastalığın şehirdeki bir balık pazarından kaynaklandığı şüphesiyle hareket eden yetkililer, rahatsızlık şikâyetiyle başvuranların çoğunun buradaki işyeri sahipleri veya müşteriler olduğunu ifade etmiş. Hastalığın pazarda satılan balık ve canlı deniz hayvanları aracılığıyla yayılmış olabileceği şüphesini de değerlendiren yetkililer, virüsün kaynağını tespit etme çalışmalarına ise aralıksız devam ediyor.

DSÖ yapmış olduğu açıklamada, “Yeni bir tür virüsle ilgili ilk tespitin bu kadar kısa sürede yapılabilmesi, Çin’in salgın hastalıklarla mücadele yöntemlerinde gösterdiği gelişmeyi açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullanmış.

https://www.cnet.com/news/outbreak-of-mysterious-illness-in-china-traced-to-never-before-seen-virus/

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