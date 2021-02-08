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    Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor ! Randevular açıldı

    14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına 11 Şubat'ta başlanacak. Sağlık çalışanları E-Devlet üzerinden aşı randevularını an itibariyle alabilir.
    08 Şubat 2021, 22:10 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor ! Randevular açıldı
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    Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına 11 Şubat'ta başlanacak. Sağlık çalışanları E-Devlet üzerinden aşı randevularını an itibariyle alabilir.

    Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verilmişti. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu olmuştu.

    2. Doz aşılar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşısını yaptırmıştı. Aşıların, uygun şartları taşıyanlara öncelik sırasının belirlendiği "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.

    Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasındaki diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzerindekiler evlerinde aşılandı. Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

    Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu. Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

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    Aşılama

    Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların 11 Şubat'ta yapılmaya başlanması planlanıyor.

    Bakan Koca'nın geçen haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ardından da sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.

    Aşı takviminde yer alan ikinci aşamanın A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor.

    Öte yandan, 15 Şubat'ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart'ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 6 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, aşılamada, açılacak sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Öte yandan, öğretmenlerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması sürecinin tamamlanmasının ardından aşılama başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı"

    Bunun ardından sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak. Tanımlama sonrası öğretmenler de Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastanelerden istedikleri bir sağlık kuruluşunda aşılarını olabilecek. Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak. Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

    Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-calisanlari-ikinci-doz-kovid-19-asilarini-bu-hafta-olmaya-basliyor-/2137235 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TulparHAN (5 4) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2.Doz aşımı 17 Şubat'da olacağım
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    mcrew (kemal kemal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım antikorların ömrü ne kadar olacak. Umarım 6 aydan fazla olur.
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