    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km yol gitmeyi başardı

    BMW’nin yakın zamanda tanıttığı elektrikli otomobili iX3, menzil beklentilerini aşarak, trafiğe açık yollarda yapılan bir sürüşte tek şarjla 1.000 km’nin üzerine çıkmayı başardı.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km yol gitmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    BMW’nin yakın zamanda tanıttığı elektrikli aracı iX3 menzil beklentilerini aştı. Birkaç ay önce tanıtılan ikinci nesil iX3, WLTP standartlarına göre 800 km menzile sahip. Ancak trafiğe açık yollarda yapılan bir sürüşte, elektrikli SUV tek şarjla 1.000 km’nin üzerine çıkmayı başardı.

    BMW, yeni nesil elektrikli araç platformu Neue Klasse üzerinde inşa edilen yeni modelinin sınırlarını görmek için küçük bir ekip görevlendirdi. Bu ekip, iX3’ü üretildiği yer olan Macaristan’daki Debrecen fabrikasından alıp, BMW’nin merkezi Münih’e doğru bir yolculuğa çıkardı. Ekip 1.007 km'lik güzergahı tek şarjla tamamlamayı başardı. Üstelik yolculuk bittiğinde araçta %2 şarj bulunuyordu. Bu da teorik olarak yaklaşık 20 km daha gidebilecekleri anlamına geliyor.

    Ekip bunu nasıl başardı?

    Tahmin edileceği üzere ekip, iX3’ün menzilini uzatmak için elinden geleni yaptı. Örneğin, yolculuk sırasında otoyollardan kaçınarak, aracın rejeneratif fren sisteminin en etkili olacağı düşük hızlı yollara yöneldiler. Ayrıca test edilen araçta opsiyon olarak sunulan 21 veya 22 inç jantlar yerine daha küçük 20 inçlik jantlar kullanıldı. Enerji tüketimini azaltmak için klima, ısıtma sistemi ve radyo gibi donanımlar da kapalı tutuldu.

    BMW, şimdilik duyurulan tek versiyon olan iX3 50 xDrive modeliyle sürüşü gerçekleştirdi. Bu versiyon çift elektrik motoruyla 463 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor. Araçta ayrıca 108,7 kWh kapasiteli oldukça büyük bir batarya paketi bulunuyor.

